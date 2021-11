Arvion mukaan sunnuntaina kuljettajia saadaan juniin riittävästi.

Kymmeniä lähijunavuoroja on peruttu tänään lauantaina pääkaupunkiseudulla. Syynä on kuljettajapula runsaiden sairauspoissaolojen vuoksi, kerrotaan VR:n viestinnästä. Liikkeellä on flunssaa, ja korona-aikana VR:llä on tiukka linja sen suhteen, että sairaana ei tulla töihin.

Lauantaina peruttuja lähijunavuoroja on kolmekymmentä.

VR:ltä arvioidaan, että sunnuntaina ihmisiä saadaan töihin riittävästi ja ettei junavuoroja jouduta enää silloin perumaan.

Vuorojen perumisten haittoja pyritään lievittämään siten, ettei peruta peräkkäisiä vuoroja ja että perumisia pyritään hajauttamaan eri linjoille.

Helsingin seudun liikenteen verkkosivuilta voi käydä katsomassa, mitkä vuorot on peruttu.

