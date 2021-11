Husin tietoverkkoon on tehty hyökkäyksiä yli viikon ajan, palveluissa ollut häiriöitä

Häiriöitä on ollut palveluissa, joihin kirjaudutaan, esimerkiksi koronarokotusten varauspalvelussa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tietojärjestelmä on joutunut ajoittaisten hyökkäysten kohteeksi. Hyökkäykset ovat aiheuttaneet häiriöitä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) tietojärjestelmää vastaan on tehty hyökkäyksiä jo yli viikon ajan, kertoo Husin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä. Koska hyökkäykset tulevat ulkoapäin, on vaikea tietää, ovatko ne jo päättyneet. Hyökkääjän toiminta kun ole Husin tiedossa eikä vallassa.

Hyökkäys ei ole ollut jatkuvaa, vaan välillä se on käynnistynyt ja välillä loppunut.

Hus on antanut asian poliisille tutkittavaksi. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltasanomat.

HyökkäYKSET ovat aiheuttaneet häiriöitä useissa sellaisissa palveluissa, joihin kirjaudutaan, esimerkiksi koronarokotusten varauspalvelussa ja Terveyskylän palveluissa.

”Tiedossamme ei ole, että potilasturvallisuudelle olisi aiheutunut riskejä”, Petäjä sanoo.

Käsitys ulkoisesta hyökkäyksestä perustuu Husin tietohallinnon päättelyyn. Petäjä ei kommentoi, tuleeko hyökkäys Suomen sisältä tai ulkopuolelta eikä sitäkään, onko yleensäkään tiedossa, mistä päin hyökkäys tulee.