Helsingin Sdp:n valtuustoryhmä kaipaa lisää tietoa tunnelihankkeesta. Asia on jäämässä uudelleen pöydälle kaupunginhallituksessa

Helsingin kaupunginhallituksen on määrä tehdä tänään päätös 180 miljoonaa euroa maksavasta Sörnäistentunnelista, mutta HS:n tietojen mukaan asia on jäämässä jälleen pöydälle.

HS:n tietojen mukaan hankkeen jättäminen pöydälle liittyy siihen, että demarit haluavat tunneliasiassa lisäperusteluja. Demareiden rivit päätöksessä rakoilevat myös julkisesti.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistävän tunnelin hankesuunnitelman osaltaan lokakuun puolivälissä.

Kokoomus, Sdp, perussuomalaiset ja Rkp puolustivat hanketta ja vihreät ja vasemmisto vastustivat sitä.

Viikonloppuna demareiden uusi kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Elisa Gebhard ilmoitti pikaviestipalvelu Twitterissä, ettei aio kannattaa tunnelin rakentamista.

Hän perusteli linjaansa muun muassa ilmastosyillä, kaupungin tilankäytöllä ja hinnalla.

”Hinta, joka autojen käyttämään tunneliin menisi, on liian suuri. Hankkeen palauttaminen valmisteluun mahdollistaisi muiden keinojen kartoittamisen ensisijaisena vaihtoehtona alueen kehittämiselle”, Gebhard kirjoitti.

Hän on toiminut pääministeri Sanna Marinin (sd) erityisavustajana, mutta työskentelee tällä hetkellä Suomen Asianajajaliitossa oikeuspoliittisena juristina.

HS ei tavoittanut Gebhardia kommentoimaan.

Gebhard on ensimmäinen julkisesti linjasta irronnut, mutta HS:n tietojen mukaan hän ei ole ainoa. Demareissa ei ole vielä käyty lopullista keskustelua hankkeesta, vaan se on tarkoitus tehdä vasta valtuustovaiheessa.

Toisin sanoen voi käydä niin, että kaupunginhallitusvaiheessa demareiden kanta on eri kuin valtuustossa.

”Meillä on monia uusia valtuutettuja, ja isoon kokonaisuuteen perehtyminen on erityisesti heille vaativa tehtävä. Tähän liittyy aiemmilla kausilla valtuustossa tehtyjä päätöksiä, eikä kokonaisuutta ole välttämättä helppo hahmottaa”, sanoo demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.

Sörnäistentunnelin toteuttaminen on hankkeesta tehdyn vaikutusten arvioinnin mukaan tärkeä Junatien alueelle suunniteltujen muutosten ja itä-länsisuuntaisen pikaraitiotien eli niin sanotun Jokeri 0:n kannalta.

”Vihreät ovat sanoneet, että tunnelille on vaihtoehtoja, mutta mitä ne vaihtoehdot ovat?”, Heinäluoma kysyy.

Myös Elisa Gebhard viittaa asiaan omissa tviiteissään kirjoittaessaan, että olisi vihreiltä ”rehellistä myöntää, että tunnelin torppaaminen ei helpota Jokeri 0:n toteuttamista.”

HS:n tietojen mukaan tunnelihanke hiertää demareiden ja vihreiden välejä.

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) kirjoitti Sörnäistentunnelista pitkän kirjoituksen Facebookiin viikonloppuna vedoten siihen, että hanke kaadettaisiin.

Mutta mitä hän vastaa Heinäluoman ja Gebhardin kritiikkiin?

”Junatien alueesta ja siihen liittyen Jokeri 0:sta on aikoinaan järjestetty kilpailu, ja koko kilpailu on tehty niistä lähtökohdista, että Sörnäistentunneli rakennetaan. Eli tunneli on ollut lähtökohtaisesti osa suunnitelmaa. Me olemme vihreissä vakuuttuneita, että pikaraitiotien voi toteuttaa ilman tunnelia.”

Sinnemäki myöntää, ettei heillä ole toistaiseksi olemassa vaihtoehtosuunnitelmaa.

”Jos hanke kaatuisi, juuri sitä lähdettäisiin seuraavaksi hakemaan. Tätä olemme aiemmin omassa esityksessämme kaupunkiympäristölautakunnassa myös edellyttäneet.”