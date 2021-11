Tartunnoista ei tiedotettu aluksi, sillä kunta on tehnyt päätöksen, että kaikista tartuntaketjuista ei tiedoteta.

Sipoonlahden koulun kahden rinnakkaisen luokan oppilailla todettiin toissa viikonloppuna useita korona­virustartuntoja.

Erään koululaisen vanhempi oli asiasta yhteydessä HS:n toimitukseen. Hän haluaa pysyä nimettömänä asian arkaluonteisuuden vuoksi. Myös hänen lapsellaan todettiin koronatartunta.

Tieto koronatartunnoista kulki vanhempien keskinäisessä keskusteluryhmässä Whatsapp-sovelluksessa. Ryhmässä puhuttiin, että koulussa oli ilmennyt tartuntoja. Aluksi asiasta liikkui vain huhuja.

”Huhu jäi vaivaamaan, ja vein flunssaoireisen lapsen testattavaksi”, toimitukseen yhteydessä ollut vanhempi kertoo.

Vanhempi ilmoitti ryhmään lapsensa positiivisesta testituloksesta. Moni muu toimi samoin. Toissa sunnuntai-iltaan mennessä yhden luokan oppilailla oli vahvistettuja tartuntoja jo kymmenen.

Vahvistettuja tartuntoja oli maanantaihin 8. marraskuuta mennessä kahden rinnakkaisen luokan oppilailla yhteensä 30 ja heidän vanhemmillaan viisi.

”Kun tartunnoista ei tiedetä, lapset levittävät tautia ja tuovat sen kotiin vanhemmilleen ja isovanhemmilleen. Tilanne lähti ihan laukalle”, sipoolaisvanhempi sanoo.

Koulu tai kunta ei aluksi tiedottanut tartunnoista ja koronataudin leviämisestä. Syynä tähän on ilmeisesti kunnan jo aiemmin tekemä päätös.

Sipoon kunta päätti luopua 15. lokakuuta alkaen oppilaitosten ja päiväkotien yksittäisistä koronatartunnoista ja altistumisista tiedottamisesta yleisesti.

Kunta tiedottaa yhä sellaisista tartuntatilanteista, jotka vaikuttavat merkittävästi Sipoon kunnan palveluiden tarjontaan.

Sipoolaisvanhempi epäilee, etteivät kaikki kuntalaiset välttämättä tiedä, että tällainen linjaus on tehty.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo verkkosivuillaan, että sen ohje korona-altistumistilanteisiin varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa ei ole juridisesti sitova, vaan kunnilla on asiassa päätösvalta.

Sipoonlahden koulun vanhemmat käynnistivät ensin toissa sunnuntaina oma-aloitteisesti lasten eristys- ja karanteenitoimet. Tartunnanjäljitys asetti virallisen karanteenin viime viikon keskiviikkona.

”Ainakin kolme luokkaa on karanteenissa. Samoin karanteenissa on muilla luokilla olevia sisaruksia, joilla on tartunta, mutta koko luokkaa ei ole laitettu karanteeniin”, vanhempi kertoo.

Sipoo ei ole ainoa kunta, jossa koronatiedotus­käytäntöä on ihmetelty. Tiistaina 16. marraskuuta HS:n sai kaksi yhteydenottoa, joissa helsinkiläisvanhemmat pohtivat samaa.

Sipoon sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leena Kokko kertoo, miksi kunta päätti, ettei se enää aktiivisesti tiedota koronatautiin sairastumisista. Päätöksen pohjalla olivat THL:n ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen ohjeistukset ja sovitut käytännöt.

”Tilanne on tänä päivänä melko lailla erilainen kuin koronaepidemian alussa lähes kaksi vuotta sitten. Koulut ja päiväkodit luokitellaan tartuntojen suhteen matalan riskin paikoiksi. Kun rokotuskattavuuskin on koko maassa jo yli 80 prosenttia, voidaan olettaa, että myös lasten vanhempien joukossa on rokotettuja aikuisia”, Kokko sanoo.

Sipoon ratkaisu laittaa kolme kokonaista luokkaa karanteeniin on Kokon mukaan poikkeuksellinen, sillä vastaavaa ei enää juuri tehdä.

”Päädyimme tällaiseen tänä päivänä hyvin poikkeukselliseen toimenpiteeseen juuri siksi, että saisimme ryppään ja tartuntaketjut katkaistua”, sanoo Kokko.