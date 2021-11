Uusille apteekeille on Fimean mukaan perusteltu tarve.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo tiedotteessaan päättäneensä perustaa Helsinkiin viisi uutta apteekkia.

Kun apteekkien sijaintikin vapautuu, Helsingin apteekit saavat jatkossa sijoittua vapaasti kaupungin alueella.

Päätöksessään uusien apteekkien perustamisesta Fimea on huomioinut Helsingin väestömäärän, olemassa olevat apteekkipalvelut ja terveydenhuollon palvelujen sijoittumisen.

Apteekkien määrä Helsingissä on väestön määrään suhteutettuna pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Kaupungin odotettu väestönkasvu pienentää apteekkitiheyttä entisestään. Helsingin apteekkitiheys on noin 9 800 asukasta yhtä apteekkitoimipistettä kohden, kun koko maassa se on noin 6 700.

”Asukasluku on kasvanut noin 2 000 asukkaalla apteekkia kohden vuodesta 1994, jolloin Helsinkiin on viimeksi perustettu uusi apteekki”, jaostopäällikkö Pirjo Rosenberg toteaa tiedotteessa.

Lääkkeiden saatavuus Helsingissä on pääosin hyvä, mutta apteekkitiheydessä on eroja kaupungin eri alueiden välillä. Helsinkiin on tullut tai on suunnitteilla myös useita uusia asuinalueita, joiden välittömässä läheisyydessä ei ole apteekkipalveluita.

Apteekkien sijaintia koskevalla päätöksellään Fimea yhdistää aiemmat 15 apteekkialuetta yhdeksi alueeksi.

Vain Meilahden alue on rajattu omaksi alueekseen, ja sinne sijoittuu yksi uusista perustetuista apteekeista, tiedotteessa sanotaan.

Meilahden sairaala-alueelle on keskittynyt perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita. Alueella on runsaasti asiointia ja työssäkäyntiä, mutta alueelta puuttuu avohuollon apteekkipalvelut.

Fimea ei pidä todennäköisenä, että sijaintialueiden poistaminen aiheuttaa apteekkien keskittymistä ja laajojen alueiden jäämistä ilman apteekkipalveluita.

Sijaintialueiden vapautuminen ei koske Helsingissä toimivia sivuapteekkeja eikä Helsingin yliopiston apteekin sivuapteekkeja.

Lainvoimaiseksi päätös tulee aikaisintaan reilun kuukauden päästä, jos oikaisuvaatimuksia ei tehdä.