Helsingin vuokrataloissa järjetön tilanne: vain joiltain asukkailta on tupakointi kielletty kaikkialla – ”Toivotaan, että ihmiset ymmärtäisivät olla polttamatta”

Monessa Helsingin kaupungin vuokratalossa tupakointi on samaan aikaan sekä kielletty että sallittu.

Helsingin kaupungin asunnot Oy yrittää kitkeä vuokralaisten tupakointia asuintalojen alueilla. Tarkoituksena on kieltää vuoden alusta tupakointi piha-alueilla, myös esimerkiksi grillipaikoilla ja yhteisillä parvekkeilla. Tupakointikielto koskee kuitenkin vain joitain asukkaita.

Pihalla tupakointi ei siis lopu kokonaan.

Pihalla saa ensi vuonnakin tupakoida, jos sinne on perustettu erillinen tupakkapaikka.

”Vaikka järjestyssäännöillä pihalla polttaminen kielletään, yritämme silti järjestää pihoille tupakointipaikkoja, jotka sijaitsevat niin syrjässä, ettei niistä ole asukkaille haittaa”, kertoo Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö.

Kaupungin rakentama tupakkakatos asuintalon pihalla Vartiokylässä.

Hän ei kuitenkaan pysty lupaamaan, että jokaiseen pihaan saadaan tupakkapaikka.

”Yritämme parhaamme mukaan huomioida myös tupakoitsijoiden tarpeita, mutta jotkut pihat ovat niin pieniä, ettei tupakointipaikkaa pystytä perustamaan tarpeeksi kauas talosta. Mutta joidenkin talojen pihoille rakennamme jopa tupakointikatoksen. Ainakin sellainen paremmanlaatuinen tuhkis tuodaan useimpiin pihoihin.”

Tupakointitilanne Hekan vuokrataloissa on tällä hetkellä erittäin sekava ja monimutkainen.

Vanhoissa, ennen vuotta 2016 solmituissa vuokrasopimuksissa tupakointia ei ole kielletty, joten se on pakko sallia sekä sisällä että parvekkeella.

Uusissa vuokrasopimuksissa tupakointi sekä sisällä että parvekkeella on kielletty. Sen vuoksi joissain taloissa toiset asukkaat saavat polttaa sekä sisällä että parvekkeella ja toiset eivät saa polttaa missään.

Lisäksi joissain taloissa saa polttaa ainoastaan sisällä, ei parvekkeella, ja joissain taloissa vain parvekkeella, ei sisällä.

Se taas johtuu siitä, että Heka on käyttänyt tupakkalaissa olevaa mahdollisuutta hakea kaupungin terveysviranomaisilta tupakointikieltoa sellaisiin taloihin, joiden asukkaat vuokrasopimuksen mukaan saisivat polttaa sisällä ja parvekkeella.

”Tämäkin on hyvin hidas ja työläs tapa edistää tätä asiaa", Närö sanoo.

”Tämä on monimutkainen soppa. Toivottavasti tupakkalakia voitaisiin muuttaa niin, että vuokranantaja tai asunto-osakeyhtiössä hallitus tai yhtiökokous voisivat päättää, että tässä talossa ei saa polttaa, vaikka vuokrasopimuksessa lukisi mitä tahansa.”

Vanhoja, tupakoinnin sallivia vuokrasopimuksia on Hekassa vielä noin 40 000 kappaletta. Yhteensä vuokrasopimuksia on 50 000. Uusi sopimus tehdään, kun talo peruskorjataan.

Tupakointi on merkittävä kuluerä Hekalle, sillä kun tupakoitsija muuttaa, asunto pitää remontoida perusteellisesti.

”Tarvitaan erikoismaaleja peittämään savunhaju, ja kaikki kalusteet on pakko uusia. Arvelisin, että remontti maksaa aina yli kymppitonnin per asunto. Ja jos vuokrasopimus on sallinut polttamisen, korvauksia remontoinnista ei voida periä. Tupakan aiheuttamat tuhot katsotaan normaaliksi kulumiseksi.”

Mutta jos talon edustalla tai pahimmassa tapauksessa koko pihalla ei saa enää vuodenvaihteen jälkeen polttaa, eikö se kannusta polttamaan parvekkeella siellä, missä parvekkeella polttaminen on yhä sallittu?

”Voi se ehkä johtaa siihenkin, mutta toivotaan, että se johtaa siihen, että ihmiset ymmärtäisivät olla polttamatta.”

Auli Rantanen on asunut vuokralla Helsingin kaupungilla kolmekymmentä vuotta. Hän ei pidä siitä, että kaikkien talojen pihoille ei rakenneta tupakkapaikkaa. Vaikka ei itse poltakaan.

”Jos omalla pihalla ei saa enää polttaa, missä sitten? Onko sitten parempi, että tupakoitsijat menevät toisten pihoille polttamaan tai kaduille? Sieltä tumpit päätyvät tukkimaan viemäreitä ja filttereiden mikromuovit vesistöihin.”

Naapurin parveketupakointi ei ole koskaan haitannut Rantasta suuremmin, mutta hän ymmärtää hyvin, että joitain se haittaa.

Rantasen mielestä se, että jotkut saman talon asukkaat saavat polttaa parvekkeillaan ja toiset eivät, aiheuttaa eniten kitkaa asukkaiden kesken. Hänen mielestään olisi selvintä, että jos joku saa polttaa parvekkeellaan, muutkin saisivat.

”Jokainen talo kuitenkin peruskorjataan jossain vaiheessa ja sen jälkeen tupakointi voidaan kieltää uusilla vuokrasopimuksilla. Siihen asti on vain yritettävä joustaa puolin ja toisin.”