Oppilaan äiti ihmettelee, miksi täistä ja ripulista saa varoittaa heti, mutta koronatartunnoista ei.

Koronatartunnat levisivät helsinkiläisessä koulussa oppilaiden keskuudessa, eikä tapauksista tiedotettu heti kaikille koulun vanhemmille. Vanhempia oli kehotettu olemaan jakamatta tietoa lastensa tartunnoista, jotta ”levottomuus” ei leviäisi.

Rehtori on perustellut toimintaansa vanhemmille sillä, että hänellä on virkamiehenä vaitiolovelvollisuus ja hän voisi saada potkut, jos kertoisi tartunnoista ennen kuin on saanut jäljittäjien virallisen epidemiologisen tiedotteen asiasta.

Koulun linja hämmentää vanhempia.

"Meitä ei tee levottomiksi tieto tartunnoista vaan se, ettei niistä kerrota. Varoitetaanhan kouluissa ja päiväkodeissa täistä ja ripulistakin, miksei voida varoittaa koronasta?" yhden oppilaan äiti sanoo.

Lasten yksityisyyden suojaamiseksi HS ei kerro äidin ja koulun nimiä.

Äitiä järkyttää se, että tietoa pimitettiin juuri isänpäivän alla. Monet perheet lähtivät vierailulle isovanhempien luokse ilman tietoa siitä, että lapsen koulussa on koronatartuntoja.

Rehtori on noudattanut kaupungin virallisia ohjeita, mutta jos ohjeet estävät taudista kertomisen heti, kun tieto siitä tulee lapsen vanhemmilta, ohjeita olisi äidin mielestä syytä muuttaa.

Se, ettei tartunnoista ole voitu kertoa, on johtanut erikoiseen viestintään. Koulun valokuvaus esimerkiksi peruttiin, ”koska koulussa on nyt niin vähän oppilaita”.

Vanhemmille tiedotettiin, että koulussa toimitaan nyt erityisen varovaisesti, puhdistetaan pintoja, pestään käsiä ja syödään omissa luokissa ”koska yhteiskunnassa koronatapaukset ovat lisääntyneet, kuten THL:n sivuilta voi lukea”.

”Kyllä täällä meidän koulussamme sitä koronaa on enemmän kuin yhteiskunnassa. Meidän vanhempien laskujen mukaan yli kymmenellä lapsella on testien mukaan koronatartunta. Se on paljon, sillä koulussamme on vain noin sata oppilasta”, äiti sanoo.

Torstai-iltana oppilaiden vanhemmille viestitettiin, että ”tartuntaa on tavattu koulussamme”. Asiasta siis kerrottiin kaikille vasta viikko sen jälkeen, kun tieto ensimmäisistä tartunnoista tuli.

Rehtori kertoo Helsingin Sanomille, ettei ole pahuuttaan pimittänyt tietoja ja että hän olisi halunnut kertoa koronatartunnoista heti muttei uskaltanut, koska terveystiedot ovat salaisia.

”Ymmärrän vanhempien huolen täysin. Itsekin olen sitä mieltä, että jos kihomadoista voi kertoa, miksei koronastakin voisi kertoa yleisellä tasolla. Ja nyt olen hyvilläni siitä, että vanhemmat ovat kertoneet toisilleen näistä tartunnoista ja ehkä estäneet taudin leviämistä”, rehtori sanoo.

Hän ei halua kommentoida asiaa nimellään.

Helsingin kaupungin koulut eivät tiedota oppilaiden terveystietoja, vaan rehtorit jakavat tiedotteen huoltajille, kun saavat sen, kertoo Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi kertoo, että Helsingissä noin kolmannes tietoon tulleista koronatartunnoista on viime aikoina ollut alle 12-vuotiailla.

”Virusta kiertää rokottamattomissa lapsissa, mutta se leviää helpommin harrastuksissa ja muissa sosiaalisissa kontakteissa kuin kouluissa. Vietetään synttäreitä ja tavataan kavereita”, Isosomppi sanoo.

Hänen mukaansa yhdellä lapsella voi tartuttavuusaikana hyvinkin olla jopa 50–100 sosiaalista kontaktia vapaa-ajallaan.

Isosomppi kertoo, että tiedote mahdollisesta altistumisesta pyritään lähettämään huoltajille Wilma-järjestelmän kautta mahdollisimman nopeasti. Yhteistyö koulujen kanssa sujuu hyvin.

”Viestimme mahdollisesta altistuksesta, jos henkilö on ollut tartuttavuusaikana koulussa. Eräästä vanhempien Whatsapp-ryhmästä lähti tieto tartunnan saaneesta oppilaasta, joka ei ollut tartuttavana koulussa lainkaan. Sen takia asioiden tarkistaminen ennen tiedon välittämistä on tärkeää”, Isosomppi sanoo.

Isosomppi muistuttaa, että rokottamattomat aikuiset levittävät koronavirusta lapsia enemmän, ja lapsi saa useimmiten tartunnan aikuiselta.

Rokotettu aikuinenkin voi saada oireettoman tai lieväoireisen tartunnan, mutta he ovat selkeästi vähemmän tartuttavia kuin rokottamattomat aikuiset.

”Nyt on erityisen tärkeää, että kaikki, niin lapset kuin aikuisetkin, malttavat jäädä kotiin potemaan flunssaoireita, sillä liikkeellä on paljon muitakin viruksia, esimerkiksi pienille lapsille vaarallista RS-virusta”, Isosomppi toteaa.