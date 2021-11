Vantaalaisessa päiväkoti Tikkurilassa henkilökunta on ottanut vanhempiin yhteyttä ilmiön vuoksi.

Netflixin väkivaltainen Squid Game -sarja on siirtynyt lasten päiväkotileikkeihin Vantaalla.

Vantaan Tikkurilan päiväkodissa on huolestuttu siitä, että esikouluikäiset eli noin 6-vuotiaat lapset leikkivät Netflixissä pyörivän, väkivaltaisen Squid Game -sarjan innoittamia leikkejä.

Lisäksi sarjan raaka maailma on päätynyt lasten keskusteluihin ja piirustuksiin.

Päiväkodin henkilökunta on ollut lasten vanhempiin yhteydessä ja vedonnut siihen, ettei sarjaa näytettäisi lapsille.

”Päivittäin on useita tilanteita, joissa lapset keskustelevat ohjelman tapahtumista. Esiopetuksen henkilöstö on puuttunut herkästi tilanteisiin”, vanhemmille lähetetyssä tiedotteessa kerrotaan.

”Olemme keskustelleet kyseisten lasten kanssa, etteivät nämä sisällöt kuulu esiopetukseen tai lasten elämään, eikä niistä saa kertoa kavereille, koska nämä sisällöt ovat todella pelottavia ja ahdistavia (...) On olemassa sarjoja sekä tietokone- ja tablettipelejä, joita lapsen ei ihan oikeasti tulisi katsoa.”

Korealaissarja Squid Game perustuu väkivaltaan ja suurin osa siinä esiintyvistä henkilöistä tapetaan.

Suomessa sen ikäraja on 16 vuotta. Lasten Squid Game -leikit ovat herättäneet huolta maailmalla. Esimerkiksi Britanniassa Bedfordshiressä lasten opetusta vahtiva neuvosto vetosi vanhempiin, etteivät he antaisi lasten katsella sarjaa. Yhdysvaltalaisjärjetö Parents Television Council varoitti vanhempia sarjassa nähtävistä väkivaltaisista kuolemista ja verisistä ruumiista.

Lue lisää: Raakaa väkivaltaa sisältävä eteläkorealainen sarja on noussut Netflixin katsotuimmaksi liki sadassa maassa – Valtavan suosion ratkaiseva syy on sarjan synnyttämä someilmiö

Lue lisää: Squid Game sai lapset pelaamaan väki­valtaisia leikkejä: Asian­tuntija rauhoittelee ”moraali­paniikista”, Pirkka-Pekka Peteliuksen mielestä valvonta ei toimi

Päiväkoti Tikkurilan esiopetusryhmän opettajat Eija Pynnönen ja Inka-Amanda Leppänen kertovat, että Squid Game on näkynyt ryhmän arjessa esimerkiksi niin, että lapset piirtävät sarjan hahmoja.

Lisäksi pihaleikeissä on ollut selkeästi tunnistettavissa sarjan maailma.

”On esimerkiksi lasersilmiä, joilla tapetaan”, Pynnönen kertoo.

Suomessa peili-nimellä tunnettu perinteinen peli on muuttunut päiväkodin pihalla Squid Gamesta tutuksi tulleeseen tapaan liikennevalot-muotoon, ja mukaan on tullut leikkiammuskelua.

Leppäsen mukaan sarja on näkynyt päiväkodissa jo 4-vuotiaiden ryhmässä.

”Mutta emme halua syyllistää lapsia, sillä ei ole heidän vikansa, että he ovat nähneet sarjan materiaalia. Vaikka he eivät olisi nähneet itse sarjaa, he ovat voineet nähdä siitä kohtauksia puhelimeltaan Tiktokista tai Youtubesta”, hän sanoo.

Osalla esiopetusryhmän lapsista on omat puhelimet. Toisaalta materiaaliin on voinut päästä tutustumaan esimerkiksi kotona tabletilla.

Leppänen kertoo, että lapset tykkäävät kertoa toisilleen ”jännittäviä juttuja”. Kun yksi lapsi on nähnyt kohtauksia sarjasta, hän kertoo niitä eteenpäin ja sarjan maailma lähtee leviämään ”kulovalkean tavoin lasten puheissa.”

Vanhemmille lähetetyssä tiedotteessa vedotaankin siihen, että vanhemmat suojelisivat lapsiaan sarjaan liittyvältä materiaalilta.

”Haluamme muistuttaa, että on aikuisen velvollisuus suojella lapsia kehitykselle haitalliselta sisällöltä. Ikärajat perustuvat lakiin ja ne varoittavat lapsen kehitykselle haitallisista sisällöistä”, tiedotteessa sanotaan.

Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä kertoo, ettei päiväkoti Tikkurilan tapaus ole aivan ainutlaatuinen. Yksittäisistä muistakin vantaalaispäiväkodeista on kerrottu lasten Squid Game -leikeistä.

Mäkelä painottaa, ettei päiväkodeissa missään nimessä hyväksytä leikeissä näkyvää selkeää väkivaltaa. Hän korostaa, ettei alle kouluikäisten lasten pitäisi nähdä Squid Gamen kaltaisia K16-sarjoja.

Toisaalta Mäkeä muistuttaa, ettei pelkkä Squid Gamen nimen mainitseminen leikissä vielä tarkoita, että kyseessä olisi selkeästi väkivaltainen leikki.

”Ympäröivä maailma näkyy monipuolisesti lasten leikeissä. Voi olla, että lapset puhuvat Squid Gamesta, mutta todellisuudessa leikin sisältö voi olla jotain aivan muuta kuin sarjan sisältö.”

Helsingin vs. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen kertoo, ettei hänen korviinsa ole kantautunut päivähoidon henkilökunnan tai vanhempien suunnalta huolta liittyen Squid Gameen.

Myöskään Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila ei ole kuullut lasten Squid Game -leikeistä.