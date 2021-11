Kataja­nokan jugend­helmi uudistetaan – Asukkaiden loistokkaissa tiloissa on ulko­poreallas ja näköalasauna

Rakennus ehti olla tyhjillään vuosia. Nyt siihen tehdään asuntoja ja ravintoloita.

Helsingin Katajanokalle kunnostetaan arvoasuntoja ja palveluita kulttuuri­historiallisesti arvokkaaseen makasiini­rakennukseen.

Vuonna 1907 valmistuneeseen makasiini­rakennukseen on määrä tulla täyden palvelun vuokra-asuntoja, ravintoloita, kahvila ja baari.

Rakennukseen kunnostetaan 124 asuin­huoneistoa, jotka on tarkoitettu väliaikaiseen asumiseen. Asuntoihin kuuluvat palvelut ovat hotellipalveluiden kaltaisia.

Suurimmissa asunnoissa on omat saunat. Lisäksi asukkaiden käytettävissä on yhteinen sähköauto ja heillä on mahdollisuus tilata esimerkiksi siivousta tai varata käyttöönsä näköalasauna tai ulkoporeallas.

Asukkaille kunnostetaan myös talvipuutarha ulkoterasseineen. Lisäksi rakennukseen tulee hotelli.

Makasiini sijaitsee Kruunuvuorenkadulla, ja sen on suunnitellut arkkitehti Selim A. Lindqvist. Viimeksi rakennus on ollut toimistokäytössä. Rakennuksen perus­korjauksesta vastaavat Varte ja Mrec Investment Management.

Purkutyöt käynnistyivät loppukesällä 2020.

Mrecin Tomi Grönlundille projekti on ollut henkilökohtaisestikin merkittävä, sillä hän on asunut Katajanokalla.

”Muistan, kun lähdin 17 vuotta sitten pienen vauvan kanssa ulkoilemaan. Huomasin pian, ettei alueella juuri ollut palveluita eikä sellaisia paikkoja, joissa aikaa olisi voinut viettää ja vaikka istua hetkeksi kahville.”

Siihen on tarkoitus tulla muutos, kun Jungmann-kortteli valmistuu.

”Ajattelin aikanaan, että Katajanokalle pitäisi saada jonkinlainen yhteinen keskus tai sydän, jossa voisi viihtyä ja tavata ihmisiä. Keväällä sellainen näillä näkymin valmistuu.”

Nyt rakennusta on kunnostettu laajasti.

”Puhutaan useista kymmenistä miljoonista euroista. Rakennustyöt näyttivät välillä roomalaisilta raunioilta, mutta lopputulos on todella sen arvoinen. Lisäksi hanketta suunnittelemassa ja toteuttamassa on ollut erinomainen tiimi, jonka panosta haluan erityisesti korostaa.”

Kuva Ankkurikatu 5:n sisustetusta asunnosta.

Käytävä Ankkurikatu 3D:ssä.

Varten toimitusjohtaja Arto Jokinen kertoo, että vielä hupun alla oleva rakennus valmistuu loppukeväästä.

”Vanha rakennus on saanut uuden vesikaton ja yläpohjarungon. Torninosturi poistetaan joulukuun alussa. Samaan aikaan rakennus tulee kokonaan näkyviin, kun sääsuojana ollut huppu poistetaan.”

Rakennuksen sisällä tehdään vielä töitä.

”Sisävalmistus- ja sisustustyöt ovat käynnissä. Kivijalkaan tulee liiketiloja, jotka valmistuvat joskus huhtikuun aikana. Koko rakennus valmistuu toukokuun loppuun mennessä.”

Rakennus sijaitsee Katajanokalla keskeisellä paikalla.

Peruskorjatussa rakennuksessa on neljä kerrosta. Rakennukseen tulee pitkä- ja lyhytaikaiseen asumiseen tarkoitettuja huoneistoja.

”Koko talo jäähdytetään kaukolämmöllä. Talteen otettu hukkalämpö siirretään Helenin kaukolämpöverkkoon, jolloin se lämmittää naapuritaloja”, Grönlund kertoo.