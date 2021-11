Helsinkiläinen sauna­ravintolan pitäjä pettyi Maran linjaan korona­passista ja aikoo erota järjestöstä: ”Olemme oudossa väli­tilassa, jossa käyttöön­otto on ravintolasta kiinni”

Helsinkiläiset ravintola-alan yrittäjät odottavat koronapassikäytäntöihin tiukennuksia. Nykyistä mallia kuvaillaan ”valuviaksi”.

Helsinkiläinen saunaravintolayrittäjä Kimmo Helistö on hämmästynyt matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran koronapassitiukennuksia vastustavasta linjasta. Järjestön puheenjohtaja Timo Lappi otti kantaa koronapassia koskevaan lakiluonnokseen Ylen A-studiossa keskiviikkona.

Helistö kommentoi haastattelua julkisessa Facebook-päivityksessään. Hän kertoo HS:lle olleensa perjantaina yhteydessä Maraan erotakseen järjestöstä.

”Olen jo aiemmin ihmetellyt Maran puheenjohtajan kommentteja pandemian aikaisista toimista Suomessa. Me ravintolayrittäjät olemme olleet helisemässä koronan vuoksi, mutta itse en syyttäisi Suomen päättäjiä tästä kriisistä”, Helistö sanoo.

Ylen haastattelussa Lappi kritisoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) lakiluonnosta, jonka mukaan koronapassia tulisi vaatia asiakkaalta koko sen ajan, kun yleisötilaisuus tai tila on auki. Tiukempi passikäytäntö tulisi voimaan ensi vuoden alusta.

Lapin mukaan tiukennus johtaisi siihen, että passia vaadittaisiin myös vähäisen tartuntariskin tilanteissa. Hän käyttää esimerkkinä hotelliravintoloita, jotka toimivat päivän mittaan sekä aamiais- ja ruoka­ravintoloina että anniskeluravintoloina.

Lappi näkee, että laajempi koronapassin käyttö aiheuttaisi myös ei-toivottuja tilanteita kansainvälisille matkustajille.

”Silloin meillä olisi matkailijoita, jotka pääsisivät koronapassilla maahan ja yöpyisivät hotellissa mutta eivät pääsisi hotellin aamiaiselle.”

Timo Lappi

Mara kannattaa nykyistä käytäntöä, jossa ravintola voi itse päättää koronapassin käyttöönotosta ja siitä, tarkistetaanko passit koko aukioloajalta vai vasta keskiyöllä, kun aukiolorajoitus tulisi voimaan.

Koronapassin käyttöä pitäisi tarkastella ravintolatyypeittäin sekä alueittain, Lappi sanoo.

”On maakuntia, kuten Etelä-Pohjanmaa, joissa on enemmän koronapassivastaisuutta. Siellä ravintolat voivat joutua jättämään koronapassin käyttämättä, sillä asiakkaita ei tulisi muuten lainkaan.”

Koronapassi on herättänyt huolta myös pääkaupunkiseudulla. Osalle ravintola­yrittäjistä passin vaatiminen ei ole kannattavaa, kommentoi Etelä-Suomen alue­hallinto­viraston ylitarkastaja Riku-Matti Lehikoinen HS:lle aiemmin marraskuussa.

Lehikoinen arvioi, että osa ravintoloista joutuisi sulkemaan ovensa, jos vaihtoehtoina olisi koronapassin vaatiminen tai entistä lyhyemmät aukioloajat.

Helistö toivoo, että koronapassi otettaisiin lakiluonnoksen tavoin laajemmin käyttöön. Hän ei jaa Lapin näkemyksiä ravintoloiden eroista.

”Olemme nyt oudossa välitilassa, jossa käyttöönotto on ravintolasta kiinni.”

Helistön isännöimässä Uusi Sauna -saunaravintolassa jokaisella asiakkaalla tulee olla koronapassi.

”Asiakkaat ovat sanoneet minulle, että he kokevat käynnin ravintolassa turvalliseksi, kun he tietävät, että muillakin on koronapassi.”

Helistö näkee koronapassin tuomat hyödyt selkeästi.

"Olemme saaneet asiakkaamme takaisin. Liikevaihto alkaa näyttää nyt asianmukaiselta. Jos ei ole nenä veden pinnalla, niin ainakin snorkkelin pää”, hän kuvailee.

” ”Mielestäni lakiin on tullut valuvika ja on järkevää, että se korjataan. Eihän se tauti katso kelloa.”

Helsinkiläinen Pub Sirdie on puolustanut koronapassia aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Ravintoloitsija Mikko Vehmaksen mielestä passin tulisi olla voimassa koko aukioloajan eikä vasta puolenyön jälkeen.

Vehmas ei ole tutustunut Maran puheenjohtajan haastatteluun. Hän kommentoi aihetta yleisesti.

”Mielestäni lakiin on tullut valuvika ja on järkevää, että se korjataan. Eihän se tauti katso kelloa.”

Vehmaksen mukaan on paljon ihmisiä, jotka eivät halua käyttää passia, vaikka olisivatkin ottaneet täyden rokotesarjan. Hänestä on silti parempi pitää ravintoloita auki passin avulla kuin pallotella rajoitusten tiukentamisen ja höllentämisen välillä.

”Toivon, ettei meillä olisi enää yhtäkään sellaista kesää kuin kaksi viimeisintä. Mieluummin pidän passin voimassa, jos vaihtoehtona on jatkuva rajoitusten pelko takapuolessa.”

Osa Pub Sirdien asiakkaista on vastustanut koronapassin käyttöä, Vehmas kertoo.

”Tälläkin viikolla ravintolaan on tultu rähjäämään, että tämä on ihan holokaustiin verrattava tilanne.”

Lappi tunnistaa tilanteen. Osa koronapassin käyttöön ottaneista ravintoloista on saanut osakseen arvostelua, hän kertoo.

”Vakioasiakkaat ovat saattaneet sanoa, etteivät ikinä enää tule takaisin. Jotkut koronapassia tai rokotuksia vastustavat ihmiset ovat jopa pyrkineet ravintoloihin sisään ja kohdistaneet epäasiallista tai aggressiivista käytöstä työntekijöitä kohtaan. Siksi olemme vedonneet, että koronapassi ei ole ravintolan vika.”