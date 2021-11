Helsingin keskustassa Postitalossa on tauon jälkeen taas posti, koska pakettiliikenteen kasvu pakotti Postin muuttamaan mieltään.

Posti on maanantaina avannut uuden pääpostin Helsinkiin. Se sijaitsee samalla paikalla, josta posti vasta kesällä 2020 lähti: Pääpostitalossa.

Uudesta myymälästä saa kaikki postin palvelut. Se on avoinna kello 8–20. Tila on esteetön. Palvelemassa on postin henkilökuntaa, mutta asiansa voi hoitaa myös itsepalveluna. Tiloissa on myös 700 lokeron pakettiautomaatti.

Avajaisjuhlia vietetään perjantaina.

Posti on viime vuosina luopunut kiivaaseen tahtiin omista myymälöistään, tilalle on tullut automaatteja ja asiamiesposteja.

Pääpostitalosta rautatieaseman vierestä myymälä suljettiin heinäkuussa 2020. Päätös sulkemisesta tehtiin ennen pandemiaa.

Mielen sai muuttumaan pakettiliikenteen kasvu. Ihmisiltä on tullut myös runsaasti toiveita myymälän saamisesta takaisin näin keskeiselle paikalle.