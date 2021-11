Henkirikos tapahtui viikonloppuna. Poliisi kuvaa sitä julmaksi.

Poliisi on ottanut Pohjois-Suomessa kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään liittyvän Helsingissä viikonloppuna tapahtuneeseen murhaan.

Hätäkeskukseen tuli lauantaiaamuna ilmoitus, että Helsingin Tapaninvainiossa sijaitsevan paritalon ulkoroskiksesta oli löytynyt verinen matto.

Paikalle saapuneet poliisipartiot löysivät roskiksesta kuolleen, noin 40-vuotiaan miehen. Kuolleen nimi selvitettiin nopeasti.

Henkirikosta tutkitaan tässä vaiheessa nimikkeellä murha. Sen arvioidaan tapahtuneen joko perjantaina tai varhain lauantain puolella.

”Tekotapa on ollut raaka ja julma. Esitutkinnassa on saatu viitteitä siitä, että teko on saatettu suunnitella etukäteen”, sanoo rikostarkastaja Jari Koski tiedotteessa.

Pohjois-Suomessa kiinni otettuja kahta ihmistä aiotaan esittää vangittavaksi. Toinen heistä on 28-vuotias nainen ja toinen 27-vuotias mies.

Poliisi ei tiedota asiasta yksityiskohtaisemmin, koska esitutkinta on vasta alkuvaiheessa eikä tapahtuneesta vielä tiedetä tarkkoja yksityiskohtia.