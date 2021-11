Poliisilaitos oli jo lokakuun loppuun mennessä myöntänyt 88 945 passia, joten koko vuoden määrä ylittänee reilusti 100 000 passin rajan.

Helsingin poliisi lisää työntekijöitä lupapalveluihin ja avaa uusia vapaita aikoja varattavaksi passejaan uusiville.

Syynä on pitkään jatkunut ruuhka, kun niin monelta passi on pandemian aikaan päässyt vanhentumaan. Ajanvaraus on ollut täysin tukossa, mutta nyt uusia vapaita aikoja lisätään marraskuun loppuun ja joulukuun alkuun.

Lupapalvelut ovat avoinna viikonloppuisin 27.–28.11. ja 4.–5.12., mutta vapaita aikoja lisätään myös arkipäiville. Seuraavalle viikolle lisätyt vapaat ajat ovat varattavissa edellisellä viikolla, joten aikoja kannattaa kärkkyä aktiivisesti.

Jos ei ole kiire, passihakemus kannattaa täyttää verkossa. Ohjelma ilmoittaa sitten, vaatiiko passin uusiminen käynnin poliisiasemalla vai ei.

Jos on kiire, passin tai henkilökortin voi saada myös ilman ajanvarausta eli jonottamalla vuoronumerolla lupapisteeseen. Poliisi suosittelee tällöinkin hakemuksen täyttämistä etukäteen verkossa ja muistuttaa, että ruuhkaisinta lupapisteellä on usein kello 11–13.

Lupapalvelut ovat arkena avoinna kello 8–16.15. Viikonloppuisin otetaan vastaan vain ajanvarauksella eli silloin ei kannata tulla ilman sellaista jonottomaan.

