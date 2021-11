Poliisi sai epäillyn henkilöyden selville taksisovelluksesta.

Helsingin poliisi tutkii tapausta, jossa noin 30-vuotiaan miehen epäillään raiskanneen nuoren naisen taksimatkan jälkeen, kertoo poliisi keskiviikkona tiedotteessa.

Epäilty raiskaus tapahtui viime viikonloppuna myöhään lauantai-iltana.

Poliisin mukaan tapahtumat saivat alkunsa, kun taksikuski oli kuljettanut naisen sovitusti kotiinsa. Esitutkinnassa selvisi, että matkan jälkeen taksikuski seurasi naista luvatta hänen asuntoonsa.

Asianomistaja oli käskenyt miestä poistumaan asunnosta ja mennyt sen jälkeen nukkumaan.

Jonkin ajan kuluttua nainen heräsi siihen, että epäilty teki hänelle seksuaalista väkivaltaa.

"Epäillyn henkilöllisyys saatiin selville taksisovelluksesta”, sanoo rikostarkastaja Jari Koski tiedotteessa.

Helsingin poliisi kertoo havainneensa, että taksinkuljettajia on epäilty enenevissä määrin erilaisista seksuaalirikoksista viime vuosina. Taksinkuljettajien tekemiksi epäiltyjen seksuaalirikostapausten määrä on noussut vuoden 2018 kesästä alkaen.

Tyypillisessä tapauksessa epäilty rikos on tapahtunut yöllä taksissa, reitillä taksista kotiin tai taksimatkan jälkeen asianomistajan kotona. Epäillyt ovat olleet miehiä ja kohdistaneet tekonsa naisiin.

Epäilty on ollut tiedossa 41 tapauksessa. Eri rikoksista epäiltyjä oli kaikkiaan 30 henkilöä. Rikoksesta epäillyn asema on saattanut muuttua esitutkinnan aikana, jos esimerkiksi asianomistaja on luopunut vaatimuksistaan.

”Poliisi korostaa, että luonnollisesti valtaosa taksikyydeistä on edelleen turvallisia. Tämä havaittu ilmiö takseissa koskee vain hyvin pientä osaa taksimatkoista ja taksinkuljettajista”, Koski sanoo tiedotteessa.