Yhteiskeittiömallia halutaan laajentaa myös lähiöihin.

Ravintolan yhteiskeittiöitä rakentavan Huuvan Jätkäsaaren-toimipisteeseen tulee muiden muassa pizzeria Via Tribunali.

Ruoan kotiinkuljetukseen erikoistunut, monen ravintolan yhteiskeittiöitä rakentava startup-yritys Huuva laajentuu joulukuun alussa Jätkäsaareen. Yritys aloitti toimintansa syyskuussa Tapiolassa ja avasi uuden keittiön viime viikolla Niittykumpuun.

Huuva toimii ruoan kotiinkuljetussovelluksissa Woltissa ja Foodorassa. Huuvan keittiöissä tehdään usean eri ravintolan ruokia, eli samalla tilauksella voi tilata ruokaa eri ravintoloista.

Jätkäsaaren keittiöön on tulossa kolme ravintolaketjua: kasvisruokaravintola Green Hippo, salaattiravintola Pupu ja pizzeria Via Tribunali. Niittykumpuun on tulossa muun muassa vietnamilainen ravintola Lie Mi.

”Keittiökortteleissa” työskentelee sekä ravintoloiden omia kokkeja että Huuvan palkka­listoilla olevia kokkeja, jotka tekevät ruokaa useammalle ravintolalle.

Green Hippon yrittäjä William von der Pahlen uskoo, että yhteiskeittiökonseptilla ravintola voi parantaa kotiinkuljetuksen kannattavuutta. Green Hippo ehti poistua kesällä Woltista, koska von der Pahlenin mukaan kotiinkuljetusta oli vaikea saada kannattavaksi lisääntyneen kysynnän takia.

”Woltissa myynnin piikit ovat samaan aikaan kuin ravintoloissa. Olisimme tarvinneet lisää henkilökuntaa, jotta kysyntään olisi pystytty vastaamaan”, von der Pahlen kertoo.

Woltin kautta myydyssä ruoassa katteet ovat ravintolalle heikommat, koska Wolt ottaa tilauksista oman palkkionsa. Siksi etenkin kiireisinä hetkinä ei välttämättä ole kannattavaa, että ravintolan kokit tekevät Wolt-tilauksia, kun itse ravintolassakin on täyttä.

Green Hipon Kallion ja Punavuoren ravintolat ovat myös kooltaan pieniä.

”Kun siellä käy Woltin kuljettajia tiuhaa tahtia noutamassa tilauksia, se vähän rikkoo seesteistä ravintolatunnelmaa”, von der Pahlen sanoo.

Huuvan toimitusjohtajan Ville Leppälän mukaan ”keittiökorttelit” on haluttu rakentaa sellaisille paikoille, joissa ne tuovat alueen ravintolatarjontaan lisää vaihtoehtoja. Esimerkiksi Espoossa nyt avautuneiden keittiöiden kaikki ravintolat ovat kaupungissa ensimmäistä kertaa.

”Jätkäsaari taas on alueena laajentunut todella paljon, mutta ravintolatarjonta on vielä lapsenkengissä, jos vertaa vaikka Punavuoreen”, Leppälä sanoo.

Huuvan suunnitelmissa on laajentua edelleen. Kantakaupungin lisäksi Leppälä näkee mahdollisuuksia lähiöissä, joissa ravintoloita on usein vaikea saada kannattaviksi.

”Perinteinen ravintolatoiminta on siitä raadollista, että se vaatii isot alkuinvestoinnit ja usein sitoutumisen pitkään vuokrasopimukseen. Virtuaaliset keittiöt eivät vaadi tätä.”

Von der Pahlenin mukaan on ainakin teoreettisesti mahdollista, että aluksi pelkkänä kotiinkuljetuksena alkanut toiminta voisi kasvaa niin, että fyysisen ravintolan perustaminen alueelle olisi järkevää.

”Kotiinkuljetushan on keino etukäteen tutkia, onko alueella markkinaa.”