Ravintola Konja ja Bierhaus Köln aloittivat koronatodistusten tarkistuksen sunnuntaina.

Ravintola Konjassa Helsingin Malmilla siirryttiin sunnuntaina uuteen korona-aikaan kello 16.45. Puolitäydessä salissa ravintolapäällikkö Ari Hannukainen tarkistaa asiakkaiden koronapasseja koodisovelluksen avulla.

Suurin osa tarkistuksista kestää ehkä sekunnin verran, mutta Törtsi ei ole osannut ennakoida tilannetta. Hänellä on koronapassi, mutta se on haudattuna kantapalveluun.

Hannukainen joutuukin yllättäen digineuvojaksi, ja kahden miehen yhteisvoimin koronatodistus saadaan ladattua Törtsin puhelimeen tulevia päiviä varten.

”Totta kai asiat pitää olla kunnossa ja rokotukset otettuna. Tautia on niin paljon liikkeellä”, tämä perustelee.

Puhelin on vanha, ja sen näyttökin on haljennut, muttei niin pahasti, etteikö Hannukaisen lukija pelittäisi.

Vantaalainen Mari Selenius seuraa tilannetta huvittuneena. Hän on jo näyttänyt oman koronatodistuksensa.

Seleniukselta uudet koronavirusrajoitukset saavat vain kiitosta. Hän on aivan valmis jopa tiukentamaan rajoituksia perhetilanteen vuoksi.

”Olen koko epidemian ajan käynyt päivittäin Tikkurilasta Malmilla pojan luona. Vien ruokaa ja siivoan. Poika ei ole puoleen vuoteen lähtenyt ulos asunnostaan”, Selenius kertoo.

Pojan kaveripiirissä on monisairaita, joita tämä ei halua sairastuttaa. Äiti on huolestuneena seurannut, miten hän seurustelee peikkojen ja lohikäärmeiden kanssa pelimaailmassa.

”Kokonainen ikäluokka on nyt jäämässä johonkin kuoppaan ja tyhmistyy tämän taudin kanssa”, Selenius murehtii.

Konjan ravintolapäällikkö Ari Hannukainen tarkistaa Harri Pölläsen koronatodistuksen. Mari Selenius on jo näyttänyt omansa.

Konjan biljardipöydän äärellä Jussi ja Pete tuumivat, että koronatodistuksen kysely on ihan asiallista toimintaa. Berliinissä vieraillut Jussi oli todennut, että Saksassa korona­passia kysytään ja näytetään aivan rutiininomaisesti.

”Homma sujuu nyt niin kuin pitääkin. Totta kai koronatodistus on hankittu, ei kai tässä mitään hunsvotteja olla”, Jussi sanoo.

Pete miettii, että rokoteasia on jokaisen oma yksityinen valinta, mutta koronatodistus takaa baarien toiminnan ainakin lähitulevaisuudessa. Hän tosin ennakoi, että päättäjät pistävät ravintolat kohta taas kiinni.

Harri Pöllänen maksaa juomansa tiskillä. Hän suorastaan ihmettelee, miksei hommaa ole saatu aiemmin pyörimään.

”Jos tämä onnistuu muualla maailmassa, miksei sitten meillä”, Pöllänen sanoo.

Ravintola Konjassa biljardipallot saivat kyytiä, kun Jussi aloitti uuden pelin. Hän oli Berliinissä todennut, että koronatodistusta kysyttiin joka paikassa.

Torin toisella laidalla Bierhaus Kölnissä vuoropäällikkö Jari Kivistö on laskenut, että ainakin kuusi asiakasta on jo kääntynyt ympäri tuulikaapissa. Tuulikaapissa on ilmoitus, että ravintolassa edellytetään koronatodistusta.

Asiakkaista Riitta Lehtinen, Antero Kukkanen, Raija Tuominen ja Seppo Lehtinen ovat sitä mieltä, että vasta nyt koronapassia käytetään siihen, mihin sitä olisi pitänyt alun perinkin käyttää.

”Meidän mielestä tää on hyvä juttu, ei kai me muuten tässä istuttaisi, sanoo Riitta Lehtinen.

Seppo Lehtinen jäi 1,5 vuotta sitten eläkkeelle, ja eläkejuhlien jälkeen tämä oli vasta toinen kerta, kun pari oli baarissa. Vastuullisesti ja varovaisesti on eletty.

Tuominen taas laskee, ettei hän ole viettänyt yhtään eläkepäivää ilman koronavirusepidemiaa.

Hän kuitenkin miettii, miten malmilaiset jatkossa toimivat.

”Monet tulevat baariin yhdeksältä, kun ne avataan ja on halvat hinnat. Sitten he menevät iltapäiväksi nukkumaan ja tulevat uudestaan. Mikä merkitys koronapassilla silloin on?”

Raija Tuominen, Antero Kukkanen, Riitta Lehtinen ja Seppo Lehtinen viettivät iltaa Bierhaus Kölnissä Malmilla.