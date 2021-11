Suomessa ei ole aiemmin rakennettua veden päälle kelluvia kerrostaloja.

Mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, saatetaan Helsingin Ruoholahdessa nähdä vielä tämän vuosikymmenen aikana kelluvia kerrostaloja.

Helsingin kaupunki on nimittäin visioinut merenpäällistä asuinaluetta Ruoholahden länsiosaan, Tammasaarenlaiturin alueelle. Hanketta on ideoitu yhdessä rakennuttaja Floating Flatsin kanssa

”Selvityksiä ei ole vielä toistaiseksi tehty. Tämä on tällainen visiosuunnitelma ja sitten jos suunnitteluvaraukseen päädytään tulee eteen kaavamuutokset ja selvitysten tekeminen”, kertoo arkkitehti Jari Huhtaniemi Helsingin kaupungilta.

Meren päälle rakennettavien talojen korkeus on alustavissa suunnitelmissa viisi kerrosta ja ne olisi tarkoitus toteuttaa sääntelemättöminä omistusasuntoina.

Kelluvat kerrostalot ovat uusi aluevaltaus suomalaisilla asuntomarkkinoilla. Täysin uusi konsepti kelluva rakentaminen ei kuitenkaan ole.

Esimerkiksi Helsingin Verkkosaaressa on tällä hetkellä menossa kelluvien pientalojen rakennushanke. Aiemmin kelluvia pientaloja on rakennettu muun muassa Espoon Keilalahteen.

Ruoholahden hanke eroaa aiemmista siinä, että nyt on tarkoitus rakentaa veden päälle ei vain yhtä taloa, vaan kokonainen kerrostalo.

Tammasaarenlaiturin suunnitelma ilmakuvasovituksena pohjoisesta käsin katsottuna.

Suoraan meren päälle rakennettavia asuntoja tulee noin 60 000 kerrosalaneliömetriä joista puolet ovat kelluvia kerrostaloja ja puolet pilarilaatan päälle rakennettavia asuntoja.

Huhtaniemen mukaan rakentamisen lähtökohtana on ideointivaiheessa ollut, että vesialue pysyisi ennallaan eikä maatäyttöjä tarvittaisi. Koska rakentamisen suunnittelu on vielä alkutekijöissään, on mahdollista että prosessin aikana suunnitelmat vielä muuttuvat.

Kaupunki toivoo kaupunkilaisilta kommentteja rakennussuunnitelmista. Suunnitelmaan voi tutustua ja kommentoida sitä 21. joulukuuta saakka Kerro kantasi -palvelussa. Kyselyssä voi myös ehdottaa, mitä toimintoja alueelle toivoisi.

Varauksen käsittely siirtynee kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ensi vuoden kevään aikana.

Hankkeen tavoitteena on, että alueen uusi asemakaava olisi lainvoimainen vuonna 2023, jolloin rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2024.