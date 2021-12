Pieni koronapassista kieltäytyvä joukko näkyy Helsingin yöelämässä – Baarien ovilla on tarjottu passin sijaan rahaa ja erilaisia ”virityksiä”

Osa Helsingin yrityksistä saa kiivasta vihapalautetta koronapassin käyttöönotosta.

Pääkaupunkiseudun ravintoloissa ja yrityksissä koronapassit ovat keränneet niin kiitosta kuin kuumentaneet tunteita.

Tiukennetut koronarajoitukset tulivat voimaan sunnuntaina. Jos ravintolassa tarjoillaan alkoholia, anniskelun pitää loppua kello 17. Yökerhoihin ja baareihin saa ottaa vain puolet tavanomaisesta määrästä asiakkaista, ravintoloihin ja kahviloihin 75 prosenttia. Koronapassin avulla rajoituksilta voi kuitenkin välttyä, minkä vuoksi monet ravintolat ovat alkaneet vaatia sitä asiakkailtaan.

Suomen suurin ravintolayhtiö Noho Partners on ottanut omaehtoisesti tiukemman linjan käyttöön, ja koronapassia vaaditaan heti aamusta alkaen, kertoo toimitusjohtaja Aku Vikström.

Noholla on 65 ravintolaa Helsingissä. Tunnetuimpia ravintoloita ovat Allas, Löyly, Elite, Savoy, Teatteri, Palace sekä Hanko Sushi- ja Friends & Brgrs-ketjut.

”On tärkeää, että asiakkailla on turvallinen tunne ja että asiakkaat tietävät, että kaikki ovat rokotettuja. Eihän virus katso kelloa.”

Myöskään Löylyn saunaosastolle ei pääse ilman passia.

Vikströmin mukaan suurin osa asiakkaista on suhtautunut myönteisesti koronapassiin.

Myös soraääniä on kuulunut. Löylyn Facebook-sivuilta löytyy myönteisen palautteen lisäksi tuohtuneita kommentteja aiheesta.

Osa on ilmoittanut, ettei Löylyyn ole enää koskaan asiaa.

Kärkkäimmissä kommenteissa vedotaan jopa ihmisarvoon ja pidetään koronapassin vaatimista sairaana päätöksenä. Koronapassin nähdään myös jakavan kansaa kahtia.

Vikströmin mukaan kyse on kuitenkin pienestä ja äänekkäästä porukasta. Sosiaalisen median ulkopuolella lähinnä yökerhojen järjestyksenvalvojat ovat joutuneet kohtaamaan asiakkaiden turhautumista, kun erilaisilla ”virityksillä” on yritetty päästä sisään.

”Henkilökunta joutuu turhaan välikappaleeksi. He ovat täysin syyttömiä tähän tilanteeseen", Vikström muistuttaa.

Hänen mukaansa jonkin verran yökerhoihin on yritetty päästä sisään omatekoisilla digitaalisilla koronapasseilla. QR-koodi on vaihdettu kuvanmuokkauksen avulla toiseen, ja uusi versio on tallennettu kännykän kuvien joukkoon.

Yritykset ovat kuitenkin tuomittu epäonnistumaan, sillä järjestelmä on aukoton, Vikström sanoo. Väärennökset ovat selvinneet heti yökerhojen ovilla, kun virityksiä on näytetty lukijalaitteille, eikä henkilöllisyystodistuksen ja koronapassin nimi ole täsmännyt. Myös kaverin passia ja henkilöllisyystodistusta on lainattu.

Jotkut ovat yrittäneet päästä sisään jopa tarjoamalla rahaa koronapassin tarkastajille.

Vikströmin mukaan alussa vilpillisesti sisään yritti päästä jopa kymmeniä illan aikana. Määrät ovat kuitenkin vähentyneet joka viikko.

Vikström myös muistuttaa, että koronapassi on käytössä hyvästä syystä.

”Koronapassi ja -rokotukset ovat ainoa ulospääsy tästä koronakriisistä. Yhteiskunnan pitää silloin puhaltaa yhteen hiileen.”

Saunaravintola Löyly Hernesaaressa.

HOK-Elannon ravintoloissa koronapassi on myös otettu vastaan pääsääntöisesti erittäin hyvin, kertoo ravintolatoiminnan johtaja Henriikka Puolanne. Yksittäisissä tapauksissa koronapassien kanssa on ollut ongelmia.

HOK-Elannolla on 77 ravintolaa, joista osa on pelkkiä anniskelupaikkoja. Osuuskaupan ravintoloissa koronapassi otettiin käyttöön viime perjantaina.

”Me isona yrityksenä linjasimme, että koronapassi on käytössä 24/7. Se on selkeä niin asiakkaille kuin henkilökunnallekin.”

Puolanteen mukaan kavereiden koronapasseilla on myös jonkin verran yritetty päästä sisään.

Vaikka koronapassiin on suhtauduttu pääsääntöisesti hyvin, on heikentynyt koronatilanne heijastunut pikkujoulusesonkiin.

Laaja etätyösuositus on saanut yritykset perumaan varauksiaan, mikä näkyi viime viikonloppuna.

Puolanteen mukaan tilanne ei ole helppo, eikä monissa paikoissa ole järkevää palkata työntekijää ovelle. Se tietää lisätöitä ravintoloiden henkilökunnalle.

Myös Vikströmin mukaan koronatilanne on näkynyt varauksissa. Yritykset ovat peruneet tai siirtäneet juhliaan alkuvuoteen. Samaan aikaan kaveriporukat ovat kuitenkin varailleet ahkerasti pöytiä, mikä on tasoittanut suurempien pikkujoulujuhlien perumisia.

”Kuluttajat kompensoivat yrityspuolen peruutuksia. Pelkäsin paljon pahempaa.”

Parhaillaan selvitetään mahdollisuutta laajentaa koronapassin käyttöä. Maanantaina pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteli Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (avi) uusia rajoituksia sisätiloissa järjestettäviin yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin.

Ryhmä esittää, että tilaisuuksien osallistujamäärä tulisi rajata 20 henkilöön, jos koronapassia ei vaadita.

Rajoitukset voivat tulla voimaan jo loppuviikosta.

Tiistaina hallitus neuvotteli seuraavista askelista, joiden avulla pyritään vastaamaan muun muassa omikron-virusmuunnokseen. Tämä asia tarkentunee torstaina.