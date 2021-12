Kalasataman tornitalojen ja Kampin keskuksen arkkitehdin Pekka Helinin intohimo on konseptivaiheen luova työ, jossa tilallinen, toiminnallinen ja esteettinen kiedotaan yhteen arkkitehtuuriksi.

Arkkitehdit työskentelevät usein toimistoissa, jotka sijaitsevat kiinnostavissa rakennuksissa keskeisillä paikoilla kaupunkien keskustoissa.

Harva arkkitehti voi kuitenkaan sanoa työskentelevänsä rakennuksessa, joka on oman toimiston suunnittelema. Ja vielä näin keskellä Helsinkiä.

Pekka Helin voi. Arkkitehtitoimisto Helin & Co sijaitsee Helsingin keskustassa Kampin keskuksessa, jonka koordinoivana arkkitehtinä ja kilpailuvaiheen pää­suunnittelijana Helin toimi.

Vuonna 2006 vanhalle linja-autoasemalle rakennettu Kampin keskus on asuntojen, työpaikkojen, kauppakeskuksen, kahden linja-autoaseman ja metroaseman muodostama hybridi, jota oli aikoinaan suunnittelemassa peräti neljä arkkitehtitoimistoa. Helinin tiimin lisäksi mukana olivat Juhani Pallasmaa, Aki Davidsson, Marja-Riitta Norri sekä Kirsi Gullichsen toimistoineen.

Kamppi oli 1990-luvun lopulla Espoon Keilaniemeen rakennetun Nokian pääkonttorin jälkeen Helinin suurin yksittäinen urakka.

”Se oli erittäin positiivinen hanke ja sai paljon kiitosta. Myös päätoteuttaja SRV ja kaupungin organisaatio toimivat ihan fantastisen hienosti. Minulla on projektista lähes pelkästään hyviä muistikuvia”, Helin sanoo.

Arkkitehti kävelee toimistonsa käytävää pitkin ja pysähtyy sitten ison ikkunan eteen.

Ikkunasta voi kurkistaa, minkälainen asukkaiden piha Kampin keskuksen katolle kolmanteen kerrokseen on piilotettu ohikulkijoiden katseilta.

Helin kertoo, että jokin aika sitten Ranskan Lyonista otettiin yhteyttä.

”He pitivät kokonaisuutta erityisen esimerkillisenä ja halusivat tietää lisää sen suunnittelusta.”

Vielä 15 vuotta valmistumisensa jälkeenkin Kamppi on esimerkki aidosti kestävästä tavasta ratkaista kaupunkikeskustojen ongelmia.

Helin & Co:n suunnittelemista Kalasataman tornitaloista on tehty malli 3d-tulostuksella.

Kalasatamassa neljäs tornitalo on juuri saanut rakennusluvan. Kauppakeskus Redin päälle rakennettavat kahdeksan tornitaloa ovat Helinin toimiston suurin rakenteilla oleva projekti.

Helin muistuttaa, että yksi torni on jo itsessään iso kohde.

Kalasataman rakentamisen myötä Helsinki on saanut uuden merellisen kaupunginosan, ja sinne rakennettavista tornitaloista tulee uusi oman aikamme kerrostuma pääkaupunkiin.

Arkkitehti itse kutsuu tornitaloja ympäristöveistokseksi.

”Aika vähän maailmallakaan rakennetaan tällaisia yhtenäisiä torniryhmiä”, hän muistuttaa.

Helin tietää, että osa kaupunkilaisista kokee tornitalot vieraiksi. Hän huomauttaa, että tietyissä rajoissa ihminen voi valita, missä asuu.

”Ketään ei pakoteta korkealle.”

Samaan hengenvetoon hän toteaa, ettei tornitalojakaan pidä rakentaa joka paikkaan.

Mutta Kalasatamaan voi. Arkkitehdin mukaan keskeistä on kaupunkiekologia ja talous. Tornitalot vähentävät liikenteen tarvetta. Uutta luonnonmaata voidaan jättää ottamatta käyttöön.

” ”Euroopan pääkaupungeista vain Helsinki ja Lissabon avautuvat suoraan merelle.”

Helin on erityisen innoissaan siitä, miten lähelle meri tulee tornitaloja. Kun maisemia katselee tornitalojen ylemmistä kerroksista, meri tuntuu olevan joka suunnassa.

”Euroopan pääkaupungeista vain Helsinki ja Lissabon avautuvat suoraan merelle”, hän huomauttaa.

Meri on Tampereella syntyneelle Helinille tärkeä elementti. Näsijärveltä alkanut harrastus on jatkunut myöhemmin Itämerellä.

Purjehtimisessa kokemus on Helinin mukaan parhaimmillaan kosminen.

”Auringon valtavan tulipallon nousu aamuyöllä avomerellä – toisaalla taas painovoiman häviämisen kokemus sumussa sinisenä hetkenä jossain Utön eteläpuolella, kun vellova meri ja taivas yhtyvät. Juuri painovoiman läsnäolo on erityistä arkkitehtuurille taidemuotona. Sen ilmentäminen tai yritys vastustaa sitä.”

Arkkitehtitoimisto Helin & Co oli suurimmillaan vuosituhannen alussa, kun toimisto suunnitteli Kalasataman suurta kokonaisuutta, länsimetron Lauttasaaren-asemia ja eduskunnan kiinteistöjen perus­korjausta. Silloin toimistossa työskenteli 82 ihmistä ja liikevaihto oli noin 11 miljoonaa euroa.

Luvut ovat sen jälkeen vaihdelleet projektien ja aikataulujen mukaan. Koronapandemian keskeytettyä hankkeita toimistossa työskentelee nyt 34 ihmistä ja liikevaihtoa on noin kolme miljoonaa euroa.

Tietotekninen kehitys ja 3d-mallintaminen ovat Helinin mukaan vähentäneet oleellisesti dokumentaation välivaiheita ja työvoiman tarvetta. Samalla ne ovat mahdollistaneet aivan uusia työtapoja, rakennusten muotoja ja konstruktioita.

Joka tapauksessa arkkitehtitoimisto ei ole yhden miehen juttu vaan orkesteri.

”Tämä on oma työyhteisönsä, jossa arvostetaan kaikkien osaamista.”

Pekka Helin tiesi jo varhain haluavansa arkkitehdiksi.

Itseään Helin kuvailee pyydettäessä ihmiseksi, jolla on hyvät hermot.

”Aika harvoin minulla täällä palaa pinna. Ehkä jotain tiettyä epäjohdonmukaisuutta ja impulsiivisuutta minussa on, mutta meitä on kuitenkin yli 30, joten eivät kaikki voi olla kavereita kaikkien kanssa. En kierrä joka pöydän luona. Tämä on hyvin itseohjautuvaa.”

Helinin mukaan toimiston nousevat nuoremmat osaajat ovat fantastisia. Hän kohtaa koko ajan uutta näkemyksen voimaa, ideoita ja vastuuta.

”Mutta arkkitehtuuri on laji, jossa projektinvetäjien perusteellisesta kokemuksesta on erityisen paljon hyötyä.”

Helinin oma intohimo on konseptivaiheen luova työ, jossa tilallinen, toiminnallinen ja esteettinen kiedotaan yhteen siksi, mikä on arkkitehtuuria.

Helinistä tuli arkkitehti oikeastaan jo lapsena.

Hän muistaa, miten oli ollut vanhempiensa kanssa kesäpaikassa Ylöjärvellä, jossa hänen setänsä oli myös rakentamassa pientä mökkiä itselleen.

”Siellä oli sahanpurukasa ja puupalikoita. Tajusin, että näistähän saa vaikka kaupungin. Olin viisivuotias.”

Lukiossa Helin löysi lempipaikkansa Tampereen teknis-tieteellisestä kirjastosta, jossa oli laaja kokoelma arkkitehtuuri­kirjallisuutta. Aikana ennen internetiä kirjojen merkitys oli mittaamaton.

”Ala vei mukanaan ja on vienyt koko ajan.”