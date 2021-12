Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen hallituksessa on jäljellä enää kolme varsinaista jäsentä.

Vantaan perussuomalaisten keskinäiset riidat ovat kärjistyneet joukkopaoksi paikallisyhdistyksen hallituksesta.

Kymmenhenkisestä hallituksesta seitsemän jäsentä ja viisi varajäsentä on eronnut hallituksesta marraskuun puolenvälin jälkeen. Puheenjohtaja Tomi Salin sai potkut puolueesta.

Puoluehallitus erotti Salinin marraskuun alussa ilman erityisiä perusteluja.

Eroaalto käynnistyi hallituksen kokouksesta, jossa varapuheenjohtaja Peter Lammenranta (ps) nousi väliaikaiseksi puheenjohtajaksi.

Taustalla on valtuustoryhmän ja paikallisyhdistyksen pitkään jatkunut kissanhännänveto muun muassa puheenjohtajan asemasta ja yhteisten varojen käytöstä.

Vantaan perussuomalaisten pankkitilit ovat paikallisyhdistyksen hallituksen vastuulla, mikä on aiheuttanut kitkaa esimerkiksi valtuustoryhmän lokakuisen laivaristeilyn kulujen maksamisesta. Hallitus hoitaa myös valtuustoryhmän pankkitiliä.

Entinen puheenjohtaja Salin kokee, että hän on ollut valtuustoryhmän johdon ajojahdin kohteena jo vuoden ajan.

”Eräs jäsen oli yrittänyt kysyä, miksi Salin pitää erottaa. Vastaus oli, että ei sillä ole väliä. Siitä pitää päästä eroon.”

Erityisen ongelmallisena Salin ja hallituksesta eronneet jäsenet pitävät sitä, että vielä lokakuun alkupuolella Vantaan perussuomalaisten Facebook-sivulla kerättiin kannatusta varapuheenjohtaja Lammenrannan nostamiseksi puheenjohtajaksi.

Kuitenkin lokakuun 20. päivänä alkoi kiertää valtuustoryhmän puheenjohtaja Niilo Kärjen (ps) sähköpostiviesti, jossa aihe olikin muuttunut ylimääräisen yleiskokouksen kutsumiseksi koolle. Aiheena olisi Tomi Salinin erottaminen.

HS on nähnyt sekä Facebook-viestin että Kärjen sähköpostiviestin.

Kolme hallituksesta eronnutta jäsentä on tehnyt tutkintapyynnön poliisille asiakirjapetoksesta tai mahdollisesta jatketusta petoksesta. Salin ei ole ilmoituksen tekijöitä, mutta hänet on merkitty todistajaksi. Poliisi on nimennyt asiaan tutkinnanjohtajan.

Perusteena tutkintapyynnölle on epäily siitä, että osa erottamislistan allekirjoittajista ei ole tiennyt allekirjoittaneensa nimenomaan Salinin erottamista vaativaa listaa.

Kärki kiistää sekaannuksen mahdollisuuden. Ylimääräistä kokousta vaatineet ovat lähettäneet vastauksensa vain erilliseen tätä kokousta käsitelleeseen sähköpostiin.

Salinin erottamisviestin allekirjoittajista kukaan ei ole jälkikäteen tullut sitä perumaan.

”Ajattelimme, että puheenjohtaja oli syytä vaihtaa, kun sisäisen Facebook-ryhmän kannatusilmoituksesta huolimatta hallitus ei kutsunut syyskokousta koolle”, Kärki perustelee.

Syyskokouksessa on määrä valita puheenjohtaja ja uusi hallitus.

Nykyinen hallitus vaati erottamisvaateen nimilistaa tutkittavaksi, jotta se varmistuisi allekirjoitusten oikeellisuudesta.

Ennen kuin hallitus kokoontui, Salin erotettiin puolueesta. Niinpä marraskuun 16. päivän hallituksen kokouksessa varapuheenjohtaja Lammenranta todettiin va puheenjohtajaksi vuoden loppuun.

Niilo Kärjen mukaan selvityksiä erotusviestin allekirjoittajista ei tuolloin käyty läpi, koska vaatimus yleiskokouksen järjestämisestä puheenjohtajan erottamiseksi peruuntui.

Tällä viikolla yksi hallituksesta eronneista on saanut potkut puolueesta, ja yhdelle puoluehallitus antoi varoituksen. Tynkähallitus on Kärjen mukaan pysynyt varajäsenten turvin päätösvaltaisena. Yhdistyksen syyskokous on tulossa joulua edeltävänä viikonloppuna.

