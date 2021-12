Hus: Rokotettujen testaamista on syytä lisätä – ”Nyt pitäisi mennä, jotta tartuntaketjut saadaan poikki”

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mielestä testaamista voidaan lisätä 20 prosentilla nykyisestä.

Koronatestaamista voidaan lisätä Uudenmaan alueella viidenneksellä nykyisestä, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Lehtosen mukaan Hus pystyy testaamaan noin 20 prosenttia nykyistä määrää enemmän.

”Meillä on valmius testata 10 000 ihmistä vuorokaudessa, tällä hetkelle testeihin tulee 8 000- 9 000 ihmistä”, Lehtonen sanoo.

Perhe-ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan testaus- ja jäljitysstrategiaa pitäisi päivittää niin, että myös rokotettuja ja lapsia testataan.

Pitäisikö kahdesti rokotetun flunssaisen mennä siis koronatestiin?

”Mielestäni nyt pitäisi mennä, jotta tartuntaketjut saadaan poikki”, Lehtonen sanoo. Loputtomasti testattavien määrää ei kuitenkaan voida lisätä, sillä näillä näkymin lisää voimavaroja testaamiseen ei ole tulossa.

”Mutta siinä 10 000 ihmisessä vuorokaudessa tulee näytteenoton raja vastaan. Analysointi ei ole tässä ongelma, vaan näytteenottoon ja jäljitykseen tarvittavan henkilökunnan määrä.”

Entä flunssaiset lapset, pitäisikö heidätkin testata?

”Epidemian hoidon kannalta sekin olisi perusteltua, mutta kaikkien flunssaisten lasten testaamiseen resurssit eivät riitä. Mutta kohtuullisesti lastenkin testausta voitaisiin lisätä.”

Lehtonen kertoo, että kunnat ovat nyt mitoittaneet resurssinsa virallisen testausstrategian mukaan ja aina kun jokin muutos tehdään, sen realisoimiseen menee pari-kolme kuukautta.

”Hus on ulkoistanut ja kilpailuttanut näytteenottonsa, koska omaa henkilökuntaa ei siihen ole, ja jos testauksen lisäämiseen sitä annetaan, se on pois muusta hoidosta. Kaikki on tietysti mahdollista, jos poliittista tahtoa ja rahaa riittää", Lehtonen sanoo.

Yksi vaihtoehto olisi Lehtosen mielestä se, että annettaisiin virallinen suositus siitä, että flunssainen aikuinen eristää itsensä kymmeneksi päiväksi.

Kiuru mainitsi myös, että pikatestien käyttöä pitäisi lisätä. Kannattaisiko lapset testata kouluissa niillä?

”En minä sitä täysin poissulje, että jos nyt jotain halutaan kokeilla, niin voihan koulujen pikatestejäkin Suomessa kokeilla. Mutta onhan sekin aikamoinen rumba kouluille ja opettajille. Jotta niistä olisi merkittävää hyötyä, lapset pitäisi testata koulussa kolmesti viikossa.”

Lehtosen mukaan pikatestit löytävät kahdesti rokotetuilta huonommin positiivisia tuloksia kuin normaalit PCR-testit. Se johtuu siitä, että rokotettujen virusmäärät ovat yleensä pienemmät kuin rokottamattomilla.

Lehtonen korostaa, ettei testaaminen pelkän testaamisen vuoksi riitä.

”Pitäisi päättää, mitä testauksen lisäämisestä seuraa. Jos koulut pidetään auki tilanteessa kuin tilanteessa, niin lasten testaamisen rooli on haastavaa. Oma henkilökohtainen näkemykseni on, että suojatoimia pitäisi lisätä kouluissa, eli ainakin maskin käyttöä tulisi lisätä. Ja joululomaa voitaisiin aikaistaa viikolla, jotta tartuntaketjut saataisiin katkaistua. Olisi sitten viikon lyhyempi kesäloma", Lehtonen sanoo.

Lehtonen kertoo, että Hus on käyttänyt tänä vuonna yli 250 miljoonaa euroa testaamiseen ja analysointiin.