Espoon ensimmäinen amispsykologi näkee hyvin läheltä, kuinka nuoret voivat. Päättäjien pitäisi nyt tehdä jotain, sanoo Siv Laxén-Mäntynen.

Joskus ihmisen sisäinen ääni vain dissaa, lannistaa. Se hokee, että et kelpaa. Et osaa.

Nuoret vaativat nykyisin itseltään valtavasti. Joskus vaatimukset kasvavat ahdistukseksi.

Minä olen täällä siksi, ettei kenenkään tarvitse yksin vuosia tuollaista kelailla. Mielen kuuluu liikkua, ilman muita se herkästi jumiutuu yhteen ajatukseen.

Olen Siv Laxén-Mäntynen, Espoon ensimmäinen amispsykologi. Olen tästä ylpeä. Tämä on parasta työtä, merkitsevää.

Työhuoneessa oleva pikkuinen sammakko on kulkenut Siv Laxén-Mäntysen mukana kauan. Se muistuttaa häntä siitä, että työpaikallakin pitää osata rentoutua.

Työpaikkani on Espoon keskuksessa, Omnian Lehtimäentien-toimipisteessä. Opiskelijoita siellä on kaikkiaan 2 400: hius- ja kauneusalaa, liiketoimintaa, puhdistus- ja kiinteistöpalvelualaa.

Normipäivää työssäni ei ole. Se on hyvä.

Opiskeluhuollon psykologin työ on yhteisöllistä ja ennalta ehkäisevää. Me psykologit, kuraattorit, opot, erityisopettajat ja opettajat olemme täällä kaikkia opiskelijoita varten.

Suurin osa voi hyvin. Tehtävämme on pitää sitä hyvinvointia yllä. Sitten on niitä, jotka tarvitsevat paljon tukea selvitäkseen opiskelustaan.

” Lyttäävälle sisäiselle äänelle pitää väittää vastaan.

On tärkeää, että jokainen tietää, että tuo on se minun psykologini. Tuolla on ihminen tavattavissa, jos tarvitsen apua. Tuon kanssa voin keskustella, vaikka omat huolet tuntuisivat vähäisiltä. Etteivät ne ehdi kasvaa.

Tiistaisin minulla on aina avoin aika, jolloin saa kävellä ovesta sisään, oli mitä asiaa vain. Vaikka ei tämä ole vain yksilötyötä, paljon tehdään myös ryhmässä kaikkien opiskelijoiden kanssa.

Kuten amiksessa yleensä, osa opiskelijoista on aikuisia, alaikäisiä on noin 40 prosenttia. Ovelleni voi siis tulla 15–65-vuotiaita. Intensiivisintä on usein nuorten kanssa.

Otetaan vaikka nuoret kampaajaopiskelijat, osa tulee suoraan peruskoulusta 15-vuotiaana. Sitten he ovat olleet täällä kuukauden, kun heille ensimäistä kertaa tulee asiakkaita tuonne työsaliin hiustenleikkuuseen.

Ketä ei jännittäisi? Siksi alkuun opetellaan kaikkien kanssa keinoja, joilla jännityksestä huolimatta pystyy toimimaan.

Lyttäävälle sisäiselle äänelle pitää väittää vastaan. Se on taito, että löytää ne omat, juuri itselle toimivat keinot rauhoittaa itsensä.

Niin kuin kaikki tunnetaidot, se kuulostaa simppeliltä, mutta opettelu vie eliniän. Me ihmiset tarvitsemme vähän jeesiä tällaisessa, jokainen.

Pidän koulusta. Olen ollut lapsesta saakka kiinnostunut siitä, miten mieli toimii.

Vaikka ei minusta psykologia pitänyt tulla vaan lastentarhanopettaja. Lukiossa jotenkin avautui, että tästä voi olla kiinnostunut myös tieteenä. Lukion psykologian opettaja kannusti hakemaan yliopistoon.

Päädyin jo kesken opintojen töihin sairaalaan. Sittemmin olen ollut töissä myös kuntoutuksessa, terveyskeskuksessa, työterveydessä. Yhteensä 23 vuotta ja kymmenen työpaikkaa.

Amikseen tulin vuonna 2015, eli heti kun laki määräsi, että amiksessakin opiskelijalla on oikeus psykologiin.

Tärkein työkaluni olen minä itse. Instrumenttini eli aivojeni on oltava vireessä.

Ei psykologin työ ole vain kuuntelemista. Ei voi vaan kysyä kaikilta samalla lailla, mitä kuuluu ja odottaa passiivisena. Pitää olla vähän salapoliisi.

Pitää havainnoida, esimerkiksi toisen tapaa liikkua, sanavalintoja, puheen rytmiä. Pitää olla samalla levelillä. Jotkut menevät suoraan tärkeimpään asiaan. Toiset tarvitsevat lämmittelyä, ensin puhutaan vaikka säästä.

” Kysyn, millaiset pienet asiat tuottavat iloa.

Kokemus auttaa, mutta jokainen on yksilö.

Samaan aikaan toisella kaistalla aivoissa kulkee se kaikki tutkimustieto, minkä olen alastani oppinut. Psykologia ei ole eksakti tiede. Pitää miettiä, että olisko tämä nyt tätä vai tuota ja mikä olisi tutkitusti vaikuttavaa.

Täältä ei pidä lähteä vereslihalla. Pitää huomata sekin, milloin riittää yhdeksi kerraksi. Pitää huomata aina myös hyvä, onnistumiset.

Työni on ehkäistä ennalta, ei niinkään hoitaa. Jos tarvitaan hoitokontakti, ohjaan eteenpäin ja tuen, kunnes nuori pääsee hoitoon.

Raskainta on, kun näkee, miten paha olla nuorella on, mutta hän ei suostu ottamaan apua vastaan tai juuttuu jonoon odottamaan sitä pitkäksi ajaksi.

Väsyneet aivot ovat huono työkalu. En saa itse jäädä muiden tunnevyöryn alle liian pitkäksi aikaa.

On tärkeää pitää taukoja, lyhyitäkin. Ottaa huikka kolaa, venytellä, katsoa kissavideota.

Olen itse kalenterini herra. Voin järjestää työni niin, että hiljainen työ ja keskustelut vuorottelevat. Vaikka olen erittäin sosiaalinen, tunnistan välillä, että nyt pitää käydä lounaalla yksin ja olla hiljaa.

Toisinaan on tärkeä muistaa, että en oikeasti ole tässä työssä yksin. Meitä on täällä joukko tukemassa nuoria, mutta myös toisiamme.

Kaksi päivää viikosta teen aluepsykologin töitä, siis olen muiden psykologien esihenkilönä ja kehitän asioita.

Valtakunnallisesti psykologeista on pulaa koko Suomessa. Espoossakin syksyllä laskettiin, että psykologi puuttui kahdestakymmenestä peruskoulusta. Naapuri Vantaa hakee parhaillaan kuutta psykologia kouluihinsa.

Tällekin alalle on tulossa mitoitus, joka rajaa yhden ihmisen vastuulla olevaa oppilasmäärää.

Toisen asteen opiskeluhuollossa jokainen vakituinen psykologin vakanssi on onneksi täytetty, ja väki vaihtuu vähän.

Meillekin hakemuksia tulee vähemmän lyhyisiin sijaisuuksiin. Jokin imago-ongelma alalla on. Ei ehkä tiedetä, miten palkitsevaa nuorten kanssa on.

Espoossa on toisella asteella noin 14 700 opiskelijaa, kymmenessä päivälukiossa, täällä Omniassa, Erityisammattikoulu Livessä ja Kelloseppäkoulussa.

Kehitystyötä riittää. Onneksi olen sillä tavalla outo, että innostun, kun asiat muuttuvat.

Ensin oli ammatillisen koulutuksen reformi. Se vei opetusta työpaikoille ja muutti sen, että uusia opiskelijoita tulee viisi kertaa vuodessa, viimeiset toukokuussa.

Aloitti opiskelija koska tahansa, hänen pitää saada tuntea kuuluvansa joukkoon.

Arvostan opettajia todella paljon. He tekevät koko ajan ylimääräistä ja uutta, että kaikki tutustuisivat toisiinsa. On pienryhmäopetusta, enemmän vastuuopettajan tunteja. Opettajat käyvät opiskelijoiden kanssa keilaamassa ja tällaista vapaampaa. Me psykologit tuemme tätä ryhmäytymistä.

” Pakko ei anna sisäistä motivaatiota opiskeluun, jos ei ole voimia opiskella.

Sitten tuli koronaepidemia. Meillä on viime vuoden syksynä aloittaneita opiskelijoita, jotka tänä syksynä pääsivät ensimmäisen kerran näkemään toisensa ja opettajansa kasvokkain.

Joillekin verkko-opiskelu sopii. Joillekin se ei sovi ollenkaan. Monella opinnot ovat viivästyneet, ei vaikka kosmetologin tarvitsemia kädentaitoja voi kokonaan etänä oppia.

Meillä on nuoria, jotka etäopiskelun aikaan eivät kuukausiin tavanneet toisia nuoria tai pahimmillaan poistuneet kotoaan. Pitkään aikaan heihin oli vaikea edes saada yhteyttä. Nyt heistä osa päätyy vastaanotolleni syvästi masentuneina.

Meillä on syvästi pettyneitä nuoria. He pelkäävät, että tällaistako se elämä sitten vain olikin, kaikki hieno ja kiva on karsittu pois. Vähän kuin olisi luvattu joulukuusi ja annettaisiin sitten pelkkä koristelematon ranka, josta kaikki neulasetkin ovat pudonneet.

Sydän käpertyy, kun sitä surua ja toivon haipumista ajattelee.

Vaikka heitäkin voimme kannatella. Kysyn, millaiset pienet asiat heille tuottivat tai tuottavat iloa. Yritän lisätä niitä heidän päiviinsä. Yritän vahvistaa suhteita muihin ihmisiin. Usein heitä kuitenkin on, vaikka yhteys tuntuisi katkenneen.

Sitten on tänä syksynä alkanut oppivelvollisuuden laajentaminen. Ensi syksynä taas yhdistetään kymppiluokat, lukioon valmistava ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus.

Periaate on hyvä. Ei tänä aikana ole helppoa löytää töitä ilman toisen asteen tutkintoa. Jokainen nuori ansaitsee sen.

Mutta on aikataulu ollut tiukka. Toivon, että järjestelmä on riittävän joustava, ettemme kuormita liikaa, kun haluaisimme tukea. Pakko ei anna sisäistä motivaatiota opiskeluun, jos ei ole voimia opiskella.

Mietin myös yhdessä opettajien kanssa, mikä on sopiva tahti edetä opinnoissa, jos voimat menevät toipumiseen. Esimerkiksi masennus voi vaikuttaa tilapäisesti muistiin. Pitää räätälöidä opinnot tarkkaan niin, että opiskelija ei jää stressin alle mutta etenee itselleen sopivaan tahtiin. Jollekin sopivasti on yksi lyhyt koulupäivä läsnä viikossa.

Keinoja ja tukea on. Osalle sopii se, että opiskelu viedään vielä enemmän työpaikoille, siis esimerkiksi oppisopimuskoulutus.

Seuraavana vuorossa on sote-uudistus: vuonna 2023 olen uuden hyvinvointialueen työntekijä. Vielä ei edes osaa miettiä, mitä kaikkea pitäisi osata miettiä uudelleen.

Nuorelle ei toivottavasti ole väliä, kenen palkkalistoilla psykologi on.

Sanani

Minulla on painavia terveisiä poliitikoille, olivat he sitten Espoon valtuustossa tai tulevassa aluevaltuustossa.

Hei päättäjät, yhdenkään nuoren ei saa antaa pudota.

Nuorten mielenterveyspalvelut on laitettava kuntoon nyt. Meillä on liikaa nuoria, jotka eivät pääse hoitoon tai juuttuvat jonoon odottamaan. Pahimmillaan hinta on nuoren ihmisen itsemurha.

Me tarvitsemme lisää matalan kynnyksen palveluja. Sellaisia, mihin on mahdollisimman helppo tulla ilman liikoja lähetteitä. Lisää resursseja opiskeluhuoltoon ja perusterveydenhuoltoon, rahaa ja ihmisiä. Tämä ei voi odottaa.

Sillä nuoren ihmisen elämä on kalleinta, mitä meillä on.

Teksti on muotoiltu Siv Laxén-Mäntysen haastattelun pohjalta.