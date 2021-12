Lapsia on jouduttu sijoittamaan huoltajan sairastuttua koronaan. Ilmiö on noussut esille vasta koronan myötä.

Vantaan lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Hanna Holmberg julkaisi tiistaina Twitterissä päivityksen, jossa hän nosti esiin koronaepidemian aiheuttamia lastensuojelun päivystykseen liittyviä asioita.

”Enpä ole urani aikana koskaan sijoittanut lasta vanhemman flunssan (tai influenssan) takia. Nyt sijoitamme säännöllisesti lapsia vanhemman esim. teho-hoidon, jopa kuoleman vuoksi. Sellainen flunssa”, twiitissä sanotaan.

Twiitti herätti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Keskustelussa pohdittiin muun muassa rokotuskattavuutta sekä etäkoulun ja lähiopetuksen suhdetta.

Holmberg kertoo HS:lle, että twiitissä jaettu kokemus perustuu hänen omiin havaintoihinsa.

Lastensuojelun päivystyksessä on aiemminkin on ollut tilanteita, joissa lapsi sijoitetaan huoltajan sairastumisen vuoksi tai joissakin tapauksissa huoltajan kuoleman vuoksi.

”Sen sijaan ei ole ollut sellaisia flunssa- tai influenssakausia, joiden aikana sijoituksia on tehty siksi, että huoltaja on sairastunut jompaan kumpaan. Niihin verrattuna korona on tuonut esiin erityistä huomiota vaativia asioita”, Holmberg sanoo.

Niistä merkittävimpiä ovat koronan tartuttavuuteen liittyvät hygieniaohjeet. Etenkin epidemian alkuvaiheessa eteen tuli tilanteita, joihin ei ollut valmiita ohjeita.

Ilmiö ei ole kovin laaja, sillä lukumäärältään koronan vuoksi sijoitettuja lapsia on vähän. Kyseessä on kuitenkin Holmbergin mukaan uusi asia.

”Minusta on merkittävä asia, että näitä tilanteita on tullut eteen. Epidemia on näkynyt”, Holmberg sanoo.

Vantaan kaupungin lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun palvelupäällikkö Saana Pukkio kertoo, että vanhempien koronatartunnat ovat näkyneet sijoitustilanteissa yksittäisinä tapauksina.

”Emme sosiaalitoimessa erittele sairauksia. Tehtävämme on taata lapselle hoito sellaisissa tapauksissa, joissa alaikäinen jäisi muuten sitä vaille. Toimimme samalla tavoin kuin muidenkin huoltajan sairaalahoitojaksojen kohdalla”, hän sanoo.

Sosiaalitoimen kannalta ensisijainen huoli on Pukkion mukaan siinä, millaiseksi epidemian jälkihoitojakso muodostuu, ei tartuntojen aiheuttamien sijoitusten määrässä.

”Se on pitkä lasku, ja siihen on varauduttava.”

Lapsiperheiden erityispalvelujen päällikkö Kati Villgren Espoon kaupungilta kertoo, että twiitissä esiin tuotu tilanne on harvinainen, mutta ei täysin ainutlaatuinen.

”Säännöllisesti niitä ei ole tullut eteen Espoossa. Luvut ovat niin vähäisiä, ettei ilmiöstä voi puhua”, Villgren sanoo.

Helsingin lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski kertoo, että Helsingissä on ollut koronaepidemian aikana ”määrällisesti hyvin vähän tilanteita”, joissa lapsen huoltajat ovat olleet sairastumisen vuoksi tilapäisesti kyvyttömiä hoitamaan lasta.

Tilanteet ovat myös Helsingissä olleet yksittäisiä, ja ne ovat vaatineet pääsääntöisesti melko lyhytaikaista sijoitusta.

”Ne tilanteet, joissa ainoa syy ainoana syynä lastensuojelukontaktiin on vanhemman sairastuminen vakavasti koronaan, ovat harvinaisia”, Nummikoski sanoo.