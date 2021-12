Harrastelentäjien edunvalvoja Ilmailuliitto esittää Malmin kentän korvaajaksi uutta pienlentokenttää Porvoon ja Sipoon rajan tuntumaan.

Ilmailuliitto esittää Malmin lentokentän korvaavaksi paikaksi ja pääkaupunkiseudun uudeksi pienlentokentäksi kentän rakentamista Porvoon Kullooseen.

Harrastelentäjien edunvalvoja Ilmailuliitto kertoo olleensa ajatuksestaan yhteydessä sekä valtioon että Porvoon kaupunkiin. Porvoon kaupunki ei liiton puheenjohtajan Timo Hyvösen mukaan kannata kentän rakentamista Kullooseen.

Kyse on suunnitelmasta, jota Hyvönen kertoi liiton tiedotustilaisuudessa liiton valmistelleen jo muutamia vuosia. Viimeksi suunnitelmaa on Hyvösen mukaan esitelty liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle (sd) viime vuoden marraskuussa.

Harakka ei Hyvösen mukaan ole ottanut esitystä puheeksi Porvoon kaupungin edustajien kanssa.

Avauksellaan liitto haluaa sysiä valtiota toimimaan nykyistä aktiivisemmin ja ottamaan asian esille Porvoon kanssa. Hyvönen mainitsee, että valtiolla olisi myös mahdollisuus pakkolunastaa maata lentokenttää varten.

”Paikka on melualuetta, siellä on maanottopaikka, ampumarata ja se on harvaan asuttua. On katsottu alustavasti Traficomin kanssa, että siellä ei ole sellaisia esteitä, jotka eivät olisi ratkaistavissa.”, Hyvönen sanoi.

Traficom on liikenne- ja viestintävirasto.

Helsingin kaupunki on päättänyt Malmin pienlentokenttänä toimineen lentokentän asuntorakentamisesta. Korvaavaa lentokenttää pienlentokoneille ei kuitenkaan ole löytynyt.

Kun valtio sopi Malmin kentän maanomistajan eli Helsingin kaupungin kanssa ilmailutoiminnan lopettamisesta, Malmin säilyttämiseksi harrasteilmailijoiden kenttänä tehtiin kansalaisaloite. Eduskunta hylkäsi Lex Malmina tunnettuun kansalaisaloitteeseen liittyneen lakiehdotuksen.

Eduskunta kuitenkin edellytti, että valtioneuvosto eli Suomen hallitus toimii aktiivisesti korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi. Malmin kentän toimintojen tulee päätöksen mukaan jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

Ilmailuliitto katsoo Etelä-Suomen ilmailun olevan nykytilassa kriittisen uhan alla. Malmin kentällä on Hyvösen mukaan ollut vuosittain noin 40 000 vuosioperaatiota. Korvaaviksi kentiksi aiotuilla Nummelan, Kiikalan, Räyskälän, Pyhtään ja Hyvinkään kenttien ympäristöluvat sallivat vuosittain liiton mukaan nykyisellään 32 800 operaatiota

”Muille kentille toiminta ei yksinkertaisesti mahdu”, Hyvönen sanoi.

Nyt Ilmailuliitto korostaa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan tuoretta lausuntoa. Valiokunta ilmaisee nyt olevansa huolissaan esimerkiksi ympäristölupien myöntämiseen liittyvistä rajoituksista korvaaviksi mahdollisesti esitettävillä lentopaikoilla. Luvat rajaavat valiokunnan mukaan sitä, kuinka paljon ilmailua kentillä voi harjoittaa.

Valiokunta ilmaisee pitävänsä tärkeänä, että liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö tekevät yhteistyötä sekä keskenään että myös niiden toimialaan kuuluvien viranomaisten ja lentopaikkojen kanssa, jotta Malmin kentän ilmailutoiminnot voivat jatkua eduskunnan tarkoituksen mukaisesti.

”Haluamme nyt nostaa keskustelua, millä tavalla tilanne ratkaistaan”, Hyvönen sanoi.

Ilmailuliiton suunnitelmassa rakennettaisiin Kullooseen ensin lyhyt kiitotie kevyille koneille. Myöhemmin voisi Hyvösen mukaan rakentaa toisen, jopa kaksi kilometriä pitkän kiitotien. Se vastaisi lähestulkoon Malmin 2,5-kilometristä kiitotietä.

”Meidän ehdotus on, että valtio sopii asiasta Porvoon kanssa. Kaupunki ei kannata ajatusta, mutta tämä on Porvoon ja valtion välinen neuvottelu”, Hyvönen sanoi.

Liitolla ei ole esittää hinta-arviota Kulloon uuden kentän rakennuskustannuksista. Liitto ei myöskään ota kantaa siihen, kuka uutta kenttää ylläpitäisi.

”Meillä on valmius rakentaa siihen operointimalli”, Hyvönen kuitenkin sanoi.