Siniristilippu saa juhlavalaistuksen, mutta montako aitoa suomalaista männynkäpyä on 20-litraisessa laboratoriopullossa?

Vantaan Rajakylässä Rajamaratonin taloyhtiön pihalla lipun äärellä on säpinää, vaikka pakkanen hyydyttää purevasti. Iltapäivän taivas on sininen, ja pihanurmea peittää juuri ja juuri ohut lumikerros, joten värimaailma sopii hyvin yhteen itsenäisyys­päivän kunniaksi salkoon nostetun siniristin värien kanssa.

Pandemia-ajan rajoitukset estävät osin perinteistä itsenäisyyspäivän viettoa, mutta rivitaloyhtiö on järjestänyt omaa ohjelmaa ja pihalla käykin rajakyläläisiä pikkuhiljaa. Soihdut luovat tunnelmaa, ja lapset leikkivät pulkissaan nurmikolla. Menossa on rajakyläläisten joulukalenteritapahtuma.

Joukko Rajakylän taloyhtiöitä toteuttaa joulukalenterin siten, että kukin projektiin osallistuva taloyhtiö vastaa yhden päivän luukusta eli ohjelmasta. Rajamaratonin kontolla on itsenäisyyspäivä.

Lippu valaistaan valonheittimellä, jonka taloyhtiö hankki aikanaan satavuotiaan Suomen juhlistamista varten. Nyt valonheitin pääsi jälleen palvelukseen. Vielä matalalta hentoa valoaan luovan auringon säteet osuvat lippuun, joten valaisu ei vielä näy.

Pertti Räisänen mietti, paljonko käpyjä pullossa on. Hän on asunut taloyhtiössä sen valmistumisesta asti eli vuodesta 1979.

Pariskunta Anssi Tapola ja Maja-Stina Andersson sekä heidän tyttärensä Eva-Li Tapola kärryissään ovat saapuneet paikalle. He yrittävät ratkaista visaista kysymystä: paljonko aitoja suomalaisia männynkäpyjä on arviolta 20-litraisessa laboratoriopullossa?

Kysymys sisältyy taloyhtiön järjestämään ohjelmaan. Lähimmäksi arvannut palkitaan. Kävyt ovat peräisin taloyhtiössä asuvalta Nina Ståhlbergilta, ja laboratoriopullon hän sai lainaksi ystävältään.

Käpyarvoitus on vaikea. Joku veikkaa, että käpyjä on viisisataa, toinen arvaus menee yli kolmensadan. Anssi Tapolan arvio on 240 käpyä. Hän käytti arvion tekemiseen käpyjen kerroksittaista laskumenetelmää.

Andersson kiittää rajakyläläisten joulu­kalenteri-ideaa ihanaksi. ”Olemme käyneet muissakin joulu­kalentereissa.”

Andersson on itse järjestämässä joulu­kalenteritapahtumaa Lucian päivälle, joka on 13. joulukuuta.

Pandemia-aika muuttaa itsenäisyyspäivän viettotapoja. Anderssonilla on tapana katsoa Linnan juhlia. Nyt ne on peruutettu. Anssi Tapola puolestaan tapaa katsoa Tuntematon sotilas -elokuvaa, ja hän katsoi sitä nytkin, kunnes lähti Rajamaratonin joulukalenteri­tapahtumaan.

Pertti Räisänen on tavannut osallistua puolustusvoimien paraateihin lipunkantajana. Nyt paraatit on kuitenkin peruttu. Hän on kantanut Uudenmaan maanpuolustus­yhdistyksen lippua, sillä hän on ollut yhdistyksessä aikoinaan hallituksen jäsenenä ja sihteerinäkin.

Nyt hänellä ei ole muuta erityistä itsenäisyys­päiväohjelmaa paraatin tilalla.

Sivullisen silmin tulkittuna tällaisen joulukalenteritapahtuman olennainen merkitys lienee siinä, että alueen asukkaat ovat tekemissä keskenään ja tutustuvat toisiinsa.

Rajamaratonin joulukalenteritapahtuman järjestäjä Nina Ståhlberg kertoo, että hänen iltansa jatkuu perinteisesti. Tosin Linnan juhlien seuranta televisiosta jää väliin, ja sen sijaan katsotaan jotain muuta.

Kylään Ståhlbergin ja avopuolison Markku Oksan luokse saapuu ystäviä ja perheen­jäseniä. Vesihauteessa on kypsymässä kuusamolaista poroa.

”Kypsennys kestää useita tunteja. Siitä tulee hyvin mureaa”, Oksa kertoo.

Ståhlberg kertoo, että illanistujaisissa paitsi syödään herkkuja myös kilistellään kuohuviini­laseilla.

Maratontie 25:ssä asuva Nina Ståhlberg oli järjestänyt itsenäisyyspäivän joulukalenteritapahtumaan visaisen tietokilpailukysymyksen.