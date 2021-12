Pääkaupunkiseudulla pääsee jo laajasti luistelemaan ja hiihtämään.

Pitkän pakkasjakson ansiosta pääkaupunki­seudulla pääsee jo hiihtämään ja luistelemaan jäädytetyillä kentillä.

Hiihtämään pääsee Helsingin Paloheinässä, Vantaan Hakunilassa ja Petikossa ja Espoon Oittaalla ja Leppävaaran urheilupuistossa. Ensi viikolla avataan latu myös Espoon Puolarmaarin ulkoilukeskukseen.

”Hakunilassa on avattu reilun kilometrin mittainen latu ja Petikossa vajaan kilometrin. Tämä on harvinaista, sillä viime vuosina laduille on päästy vasta joulun jälkeen”, Vantaan liikuntapaikkamestari Juha Savolainen sanoo.

Parhaillaan Hakunilassa lumetetaan kilpalatua Suomen Cupin tammikuisia hiihtoja varten. Sen jälkeen alkaa tasamaan latujen lumetus pelloilla.

Espoon Oittaalla on lumetettu 2,8 kilometriä latuja ja Leppävaarassa 600 metriä. Leppävaarassa lumetetaan viikonlopun aikana hiihtäjille pieni mäkikin.

”Olemme päässeet lumettamaan latuja täydellä teholla pitkän pakkasjakson ansiosta. Pakkasjakso jatkuu ennusteiden mukaan vielä viikonlopun ylikin, mikä on hieno uutinen”, Espoon ulkoliikuntapäällikkö Petri Forsman sanoo.

Pakkanen on pitänyt ladut hyvässä kunnossa. Ajankohtaista tietoa pääkaupunkiseudun hiihtoladuista ja luistinradoista saa ulkoliikunta.fi -sivustolta ja latutilanne.fi- sivustolta.

Vantaalla pääsee luistelemaan tekojäillä ja jäädytetyillä kentillä jo ainakin Hakunilassa, Tikkurilan urheilupuistossa, Korsossa, Hiekkaharjussa, Kartanonkoskella ja Martinlaaksossa.

Helsingissä luistellaan tekojäiden lisäksi jo esimerkiksi Arabianrannassa, Herttoniemessä, Pukinmäessä, Puotilassa, Myllypurossa, Ruskeasuolla, Tapulikaupungissa, Kirjailijanpuistossa ja Niemenmäen kentällä.

Espoossa voi luistella tekojäiden lisäksi esimerkiksi Tapiolassa, Framnäsin kaukalossa ja Kartanonrannan koulun kentällä.

Pääkaupunkiseudun luistinratojen jäätilannetta ja latutilannetta voi tarkastella täällä.

Talviliikunnan ilo ei näytä jäävän aivan lyhytaikaiseksi, sillä pakkasta on luvassa Ilmatieteen laitoksen ennustuksen mukaan pääkaupunkiseudulle myös ensi viikolla.