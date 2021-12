Kivinokan siirtolapuutarhan kesämajoihin kohdistui mittava ilkivalta- ja murtosarja.

Jaanis Saunanen ei odottanut torstaiaamuaamuna sellaista näkyä siirtola­puutarha­mökillään Helsingin Kivinokassa.

”Ikkunoita ja ovia oli rikottu ilkivaltaisesti. Terasseilla ja mökeissä oli käyty. Siinä oli mietittävä vähän aikaa, mitä on tapahtunut”, hän kertoo.

Ilkivallan ja laajan murtosarjan jälkiä oli Saunasen laskujen mukaan 20 mökin edustalla ja lähistöllä.

Saunanen on Helsingin Ponnistuksen saaritoimikunnan puheenjohtaja. Seuralla on Kivinokassa 48 mökkiä, joiden vuokraajat kuuluvat samaan Whatsapp-ryhmään.

Murroista kerrottiin myös kaikille avoimessa Facebookin Helsingin Puskaradio -ryhmässä.

Ensimmäinen havainto murroista ja ilkivallasta tuli Whatsapp-ryhmään torstaina aamupäivällä kymmenen aikaan. Yöllä sataneen lumikerroksen pinnalla odottivat vielä tuoreet kengänjäljet ja osa murtovälineistä.

Jäljistä päätellen murrot ja ilkivalta on tehty joko myöhään keskiviikkoiltana tai torstain vastaisena yönä.

Poliisit tulivat paikalle iltapäivällä, ja Saunanen kiersi partion kanssa mökkejä läpi. Ilkivallan laajuus alkoi hahmottua kierrokseen aikana.

Vuokralaisille on annettu ohjeet, ettei kesämajoihin jätettäisi talvikuukausien ajaksi mitään arvokasta murtautumisriskin vuoksi.

Moni jättää kuitenkin kesämajoihin esimerkiksi työkaluja ja lämmityslaitteita.

”Jos tällaista irtainta on jätetty, on mahdollista, että se on lähtenyt murtautujien mukaan”, Saunanen sanoo.

Kivinokan kesämajoihin kohdistuva murtosarja aiheuttaa taloudellista vahinkoa. Lisäksi se on vaikuttanut vuokralaisten perusturvallisuuden tunteeseen.

”Olen itse vuokrannut kesämajaa parikymmentä vuotta, enkä ole kuullut, että vastaavaa olisi ollut koskaan. Murtoja on ollut joinakin syystalvina, mutta ei tällaisessa mittakaavassa”, Saunanen kertoo.

Poliisilla ei ollut antaa lisätietoja tutkintanimikkeestä tai tutkinnan etenemisestä vielä perjantaina.