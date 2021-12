Koronapassi on saatu käyttöön liikuntapaikoilla ja museoissa lähes ongelmitta – Vaikeuksissa ovat olleet lähinnä turistit

Asiakkaat ovat suhtautuneet viime päivinä Helsingin monissa viihteen ja vapaa-ajan kohteissa aloitettuun koronapassin vaatimiseen positiivisesti.

”Oikeastaan kaikki on sujunut paljon oletettua paremmin, odotin enemmän ongelmia ja haasteita. Tänään on mennyt vielä sujuvammin. Tieto selvästi menee joka päivä paremmin perille.”

Näin totesi Mäkelänrinteen uintikeskuksen hallipäällikkö Nipa Avén keskiviikkona, toisena päivänä sen jälkeen, kun Helsingissä alettiin vaatia koronapassia myös valta­osassa liikuntatiloista.

Jo lauantaina voimaan astuivat Etelä-Suomen aluehallinto­viraston uudet rajoitukset, jotka kielsivät koronapassittomat yli 20 ihmisen yleisötilaisuudet. Tuolloin vaatimus astui voimaan muun muassa museoissa ja elokuva­teattereissa.

Koronapassista luopumista vaativa kansalais­aloite etenee eduskunnan käsittelyyn. Vastustusta passia kohtaan ei ole kuitenkaan kummemmin koettu paikoissa, joissa sitä on alettu viime päivinä vaatia, HS:n selvityskierroksella ilmenee.

” ”Jos todistus kelpaa maahantuloon, olisi loogista, että sama todistus kävisi maassakin.”

Tennispalatsissa toimivassa Helsingin taidemuseossa koronapassivaatimus on ollut voimassa viime lauantaista lähtien.

Asiakaspalvelusta vastaava esihenkilö Mikko Oranen kertoo, että heilläkin kävijä­määrissä on näkynyt viime päivinä vain hiuksenhieno pudotus. Ongelmia ei ole ollut tekniikassa eikä asiakkaiden tietoisuudessa.

Yksi pulma on kuitenkin ilmennyt: EU:n ulkopuolelta tulevien turistien todistus ei käy koronapassista. Orasen mukaan tapauksia on ollut muutamia.

”Olemme voineet ainoastaan ehdottaa heille pikatestissä käymistä, jolloin he saavat meillekin kelpaavan todistuksen”, hän kertoo.

”Jos joku todistus kelpaa maahantuloon, olisi loogista, että sama todistus kävisi maassakin näihin paikkoihin.”

Tennispalatsissa koronapassia ovat 4. joulukuuta lähtien vaatineet sekä Finnkino että Helsingin taidemuseo.

Mäkelänrinteen uintikeskuksessa käy normaalisti keskimäärin pari tuhatta asiakasta päivässä. Hallipäällikkö Avén kertoo tiistain kävijämäärän olleen lähellä joulukuun tavallisia lukemia, 1 650 ihmistä.

Vaikka koronapassi otettiin käyttöön pikaisella aikataululla, Avénin mukaan tieto oli kulkenut ja kaikki sujui ensimmäisenä päivänä hyvin.

”On ollut kiva huomata, että vastaanotto on ollut myönteinen. Tietenkin on ollut joitain harmittavia tapauksia, ettei vanhemmilla ihmisillä ole ollut passeja, mutta henkilökunta on ohjeistanut, miten sellaisen voi saada.”

Elokuvateatterien ketju Finnkino on ottanut koronapassin käyttöön eri puolella maata porrastetusti alueellisten rajoitusten mukaan. Turussa sitä alettiin vaatia iltaisin kello viiden jälkeen jo 17. marraskuuta, kun taas pääkaupunki­seudun seitsemässä teatterissa vaatimus astui voimaan 4. joulukuuta.

Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila kertoo, että pääkaupunki­seudulla on tässä vaiheessa vielä liian aikaista arvioida koronapassin vaikutusta kävijämääriin. Yksittäisten päivien lukuihin kun vaikuttaa suuresti myös ohjelmistossa olevien elokuvien suosio.

Osviittaa antavat muualta Suomesta ja ulkomailta aiemmin saadut tiedot.

”Olemme nähneet, että sillä on ollut ensimmäisen viikon tai kahden kävijä­määriin. Sen jälkeen ne ovat lähteneet takaisin nousuun”, Wolf-Mannila kertoo.

”Koronapassi mahdollistaa sen, että voimme pitää teatterit auki. Muuten kapasiteetti olisi liian pieni.”

Yksityisillä urheilu- ja kuntosaleilla ei koronapassia useimmiten ainakaan vielä vaadita.

Ab LL International Oy:llä on Easyfit- ja Ladyline-ketjuillaan pääkaupunkiseudulla yhteensä 12 toimipistettä. Yhtiön toimitusjohtaja Jyrki Hannula arvioi, että korona­passin käyttöönotto on heilläkin vain ajan kysymys.

”Toistaiseksi selviämme mielestämme vielä nykyisellä tiukennetulla otteella, kuten kardio­laitteiden ja pukukaappien vähentämisellä sekä ryhmäliikunnan ryhmäkokojen pienentämisellä.”

Koronapassien käyttöönotto ei ole monien kuntosalien kohdalla täysin yksinkertaista. Hannula huomauttaa, että esimerkiksi Easyfit-saleilla asiakaspalvelu on nykyisellään paikalla vain 20 tuntia viikossa.

”Teemme tällä hetkellä analyysiä siitä, mitkä ovat kiireisimmät ajat ja milloin korona­passi tulisi ottaa käyttöön. Siinä tulee olemaan paikkakunta­kohtaisia eroja.”

Power Fit Vantaa -kuntosalin yrittäjä Jarkko Mihailov kertoo, että asiakkailta on tullut pelkästään positiivista palautetta siitä, että salille pääsee ilman koronapassia. Mihailov ei aio näillä näkymin ottaakaan passia käyttöön.

”Jos passin käyttö tulee jossain vaiheessa pakolliseksi, asiaa pitää punnita uudelleen”, hän sanoo.

Vantaan Koivuhaassa sijaitsevan tuhannen neliömetrin kokoisen kuntosalin turvallisuus varmistetaan siten, että salille pääsee kerrallaan enintään 50 ihmistä aiemman sadan sijaan. Henkilömäärän rajaus on yrityksen oma varotoimi.

Laitteet on sijoitettu väljästi.

”Kulunvalvonta näyttää, kuinka paljon asiakkaita milloinkin on. Nykyisellä asiakas­määrällä turvavälit toteutuvat ongelmitta. Ruuhka-aikaan, neljän ja seitsemän välillä alkuillasta, henkilökunta on tietenkin aina paikalla ja voimme tarvittaessa puuttua henkilömäärään”, sanoo Mihailov.