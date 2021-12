Katajanokan terminaalissa Helsingissä ei tarkastettu koronapasseja matkustajilta vaan jaettiin vanhentunutta ohjetta koronatestiin menemisestä.

Tallinnasta Helsinkiin palannut matkustaja hämmentyi sunnuntaina 5. joulukuuta Katajanokan terminaalissa. Viking Linen laivassa oli ilmoitettu, että satamassa matkustajilta kysytään koronapassit.

Katajanokalla koronapasseja ei matkustajan havaintojen mukaan kuitenkaan kysytty. Sen sijaan matkustajille jaettiin Helsingin kaupungin tiedote otsikolla ”Hakeudu testiin 24 tunnin sisään maahan saapumisesta”.

Ohje oli vanhentunut. Sen kummallisuus paljastui ensi virkkeestä: ”Kun olet saapunut Suomeen, sinun tulee mennä koronavirustestiin välittömästi, viimeistään 24 tunnin kuluttua maahan saapumisestasi.”

Tällä haavaa täyden rokotussarjan vähintään viikkoa aiemmin saaneet saavat tulla maahan ilman koronatesteihin osallistumista maahantulon yhteydessä.

Samoin on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan esimerkiksi enintään puoli vuotta sitten todistetusti sairastetun covid-19-taudin tapauksessa. Tietyissä tilanteissa koronatestiin tosin tulee mennä. THL on päivittänyt ohjeensa 27. marraskuuta.

”Matkustaja on aivan oikeassa”, vastaa Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

Terminaalissa oli jaettu väärää paperia. Uudet ohjeet oli Turpeisen mukaan jaettu terveystarkastuksista vastaaville työntekijöille 1. joulukuuta.

”Olemme hyvin pahoillamme tästä, ja asia on jo tarkistettu satamissa”, Turpeinen vastaa.

Miksi koronapasseja ei tarkastettu? Suomeen saapuvien vähintään 16-vuotiaiden tulee pyydettäessä esittää koronapassinsa.

Järjestelyt vaihtelevat eri maahantulopisteillä, mutta maahantulopisteen viranomaiset vastaavat terveysturvallisuustoimista ja ohjeistavat maahan saapuvia. Katajanokalla vastuuviranomainen on Helsingin kaupunki.

Sunnuntaina on Turpeisen mukaan ollut todennäköisesti kyse poikkeustilanteesta.

Kaupungin tarkastajilla on ohjeistus siirtyä satamissa tarvittaessa koronapassien tarkastuksessa pistokokeisiin.

”Katajanokalla putki, mihin ihmiset menevät, on ahdas ja pieni. Jos on ruuhkaa, ja laiva esimerkiksi on myöhässä ja sen kääntöaika on pieni, on ohje siirtyä pistokokeisiin”, Turpeinen sanoo.

Kaupunki on Turpeisen mukaan selvittänyt juristiensa kanssa, ettei ole estettä toimia ruuhkissa näin.

”Katajanokka on satamista hankalin, koska putki on ahdas. Ihmiset voivat myös kantaa virusta tietämättään, ja on pienempi tartuntariski päästää ihmiset tarvittaessa kulkemaan”, Turpeinen sanoo.

Helsingin kaupunki luottaa Turpeisen mukaan siihen, että ihmiset ovat varautuneet näyttämään koronapassinsa.

Kaupungin vertailuluvut näyttävät kertovan, että satamien läpi kulkevat matkustajat ovat keskimäärin terveempiä kuin kaikki Helsingissä koronatesteissä käyvät.

Päivässä Helsingin satamien läpi kulkee Turpeisen mukaan noin 11 000 matkustajaa. Näistä matkustajista testatuista enintään kolme prosenttia on saanut positiivisen tuloksen. Kaikista kaupungin laboratorioissa testatuista noin 6–7 prosenttia on Turpeisen mukaan saanut positiivisen tuloksen.

Sunnuntaina 5. joulukuuta ei HS:lle tapahtumista kertoneen matkustajan mukaan ollut ruuhkaa terminaalissa. Hän kertoo päässeensä laivan uloskäynniltä ulos asti noin viidessä minuutissa.

”Laiva ei myöskään ollut myöhässä.”