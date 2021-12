Helsingin ytimeen rakennettiin pikatahdilla Finlandia-talon korvaaja – Tällainen on ”Pikku-Finlandia”, josta toimitus­johtajakin hurmaantui

Pikku-Finlandian rakentaminen on loppusuoralla. Helsingin Töölönlahdelle rakennettavat Finlandia-talon väistötilat on rakennettu puumoduuleista, jotka ovat siirrettävissä ja muokattavissa toiseen käyttöön.

Pikku-Finlandia on uusi tapahtumakeskus, jonne Finlandia-talon toiminta siirtyy remontin ajaksi.

Helsingin Töölönlahdelle on tuotu 95 mäntyä. Puut seisovat Finlandia-talon edustalla rakennuksessa, jota kutsutaan Pikku-Finlandiaksi.

Pikku-Finlandia on väistötila, jonne Finlandia-talon toiminta siirtyy talon peruskorjauksen ajaksi. Moduuleista rakennettu uusi tapahtumakeskus on käytössä noin kolme vuotta, jonka jälkeen Helsingin kaupunki siirtää rakennuksen muualle todennäköisesti koulu- tai päiväkotikäyttöön.

Jos se olisi Finlandia-talon toimitusjohtajasta Johanna Tolosesta kiinni, Pikku-Finlandia jäisi Töölönlahdelle pysyvästi. Tolonen on puurakennuksesta aivan myyty.

”Rakentamista haukutaan paljon, mutta tämä on ollut ihan unelmaprojekti.”

Tolonen kiittää muun muassa siitä, että rakentaminen on pysynyt aikataulussa ja työmaa on pidetty erittäin siistinä. Finlandia-talo on jo kierrättänyt asiakkaita Pikku-Finlandiassa.

”Palaute on ollut ihan huikeaa”, hän sanoo.

Pikku-Finlandian terassi aukeaa aukeaa Töölönlahdelle. Arkkitehti Jaakko Torvinen terassilla marraskuussa.

FM-Hausin toimitusjohtaja Juhani Sjöman (vas.), Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen sekä arkkitehti Jaakko Torvinen työmaalla.

Tolonen kävelee suuren terassin kautta sisään. Mukana tulevat urakoitsija FM-Hausin toimitusjohtaja Juhani Sjöman, työmaasta vastaava rakennusmestari Juha Leppälä sekä rakennuksen suunnitellut arkkitehti Jaakko Torvinen.

Torvinen valmistui arkkitehdiksi syyskuussa. Lähes kaikki hänen maisteriopintonsa liittyivät Pikku-Finlandiaan. Torvinen teki diplomityönsäkin siitä.

Huhtikuussa alkanut Pikku-Finlandian rakentaminen on nyt loppusuoralla. Joulukuussa on käyttöönottotarkastus, ja yleisölle rakennus avautuu tammikuussa.

Hyvältä tuntuu, sanovat kaikki. Kiirettä on kuitenkin pitänyt, ja onhan tämä paikka aika ahdaskin, he lisäävät.

Pikku-Finlandian isokokoiset puumoduulit kuljetettiin viime kesänä työmaalle yöaikaan ja tarkkuutta vaatien. Moduulien korkeudessa oli pelivaraa vain 20 millimetriä. Aamuyön tunteina moduulit nostettiin ja asennettiin teräksisten perustusten varaan.

Kesä oli kuuma. Juha Leppälän piti muistuttaa työntekijöitä juomaan riittävästi.

Ja juuri kun viimeinen elementti oli saatu paikoilleen, alkoi sataa.

”Tähän tulee galleriatilaa, jonne pääsee vapaasti. Ja tässä voidaan järjestää vaikka 800 hengen istuva illallinen”, Tolonen esittelee tiloja.

Suunnitelmat Pikku-Finlandiaksi syntyivät Aalto-yliopistossa vuoden 2019 syksyllä. Maisterivaiheen rakennussuunnittelun ja puuarkkitehtuurin yhteisellä suunnittelukurssilla luoduista ehdotuksista valittiin toteutettavaksi Torvisen, Elli Hirvosen ja Havu Järvelän konseptiin perustunut Finlandia Forest. Ja siksi Pikku-Finlandiassa seisoo nyt 95 metsästä kaadettua männyn runkoa oksineen.

Finlandia-talon eteen rakennetussa Pikku-Finlandiassa on 95 mäntyä oksineen. Männyistä osa on terassilla ja loput sisällä.

Osa männyistä toimii myös kantavina palkkeina.

Torvinen kertoo lähteneensä alun perin miettimään, mitä Finlandia tarkoittaa. Hän yhdisti suomalaisuuden metsään ja nimenomaan mäntymetsään.

”Ajatukseni oli käyttää puita Pikku-Finlandian rakenteina ihan sellaisenaan. Puurakentamisessa on pyritty välttämään oksia, mutta tässä tapauksessa haluttiin käyttää mahdollisimman oksaisia mäntyjä”, hän kertoo.

Pikku-Finlandiaa varten loviisalaisesta metsästä valittiin lähes 120 mäntyä, jotka kaadettiin ja kuljetettiin tehtaalle painepesuun. Sen jälkeen niistä valittiin ne, jotka tulevat käyttöön.

Puut dokumentoitiin, ja Torvinen piirsi yksityiskohtaisen kaavion siitä, kuinka monta oksaa kussakin puussa on ja mihin ne osoittavat.

Sen jälkeen rakennesuunnittelija määritteli, minkä paksuinen mänty tarvitaan mihinkin kohtaan. Puut, joissa on eniten oksia, sijoitettiin terassille ja aulaan. Saleihin asennettiin vähemmän oksaisia puita, jotta niistä ei ole haittaa esitystekniikalle.

Työmaalla puita on pitänyt käsitellä tarkkaan. Puut muun muassa peitettiin harsoilla, jotta ne eivät likaantuisi.

”Ja harson piti peittää pilari 100-prosenttisesti, ettei niihin tule rusketusraitoja eli auringon uv-säteilyä”, Leppälä kertoo. Vastaava työnjohtaja on itsekin vähän yllättynyt siitä, miten hyvin mäntyjen asentaminen meni.

” ”Nämä männyt ovat pystymetsästä.” – Arkkitehti Jaakko Torvinen

Torvinen taas kertoo yllättyneensä siitä, miten hienosti luonnon puut saatiin yhdistettyä teollisesti tuotettuihin elementteihin.

”Yleensä puurakentamisessa pelataan tehtaalla valmistettujen palikoiden kanssa. Nämä männyt ovat pystymetsästä, eli ne eivät ole millilleen sitä, mitä on suunniteltu.”

Tosin myös Pikku-Finlandian puut kävivät tehdaskäsittelyssä: liitokset tehtiin millilleen oikeaan kohtaan.

”Mäntyjen käyttäminen ei sitten ollutkaan mikään ongelma. Olen kyllä miettinyt, johtuuko se siitä, että koko prosessi oli suunniteltu niin hyvin”, Torvinen sanoo.

Kun Pikku-Finlandia aikanaan siirretään, sitä voidaan muokata esimerkiksi L:n muotoon. Koska rakennuksessa on kaksi erillistä iv-huonetta, se voidaan tarvittaessa jakaa kahteen. Kaikki liitokset on tehty avattaviksi ja saumat jätetty poikkeuksellisesti selvästi näkyviin.

Paikan päällä tehdyt asennukset on tehty sillä ajatuksella, että ne voidaan siirtää elementteinä.

Torvisen mukaan oli tärkeää pitää Pikku-Finlandia yleismuodoltaan mahdollisimman yksinkertaisena, jotta se olisi aidosti joustava ja muokattava.

Jos rakennuksesta tulee myöhemmin koulu, sinne on helppo lisätä väliseiniä. Pitkälle käytävälle tulisi vessoja ja naulakoita. Käytävän ikkunatkin on mitoitettu niin, että niistä saadaan oviaukkoja.

Asentaja Ardi Orula asensi marraskuussa Pikku- Finlandian vessojen ovia.

FM-Haus on tehnyt useita muuntojoustavia rakennuksia varsinkin kaupalle ja teollisuudelle, mutta ei mitään niin viimeisteltyä kuin Pikku-Finlandia, jonka laajuus ja varustelutaso ovat poikkeukselliset. Tapahtuma- ja kongressikeskus on vaatinut paljon myös talotekniikkaa.

Juhani Sjöman uskoo, että rakennusten muuntojoustavuus on tulevaisuutta.

”Siirtokelpoisuuden idea on, että rakennuksen käyttö ei lopu koskaan”, hän sanoo.