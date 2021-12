Äkisti pyöräilijän tai sähköpotkulautailijan eteen avautuva ovi voi olla pahimmillaan hengenvaarallinen. Yksinkertainen kikka ehkäisisi vaaratilanteet.

Pieni autoilijan kikka voisi jopa pelastaa henkiä, mikäli se otettaisiin laajemmin käyttöön. Kyseessä on Suomessa verrattain heikosti tunnettu ”hollantilainen ote”.

Käytäntö ehkäisee vaaratilanteita autoilijoiden ja kevyen liikenteen kohtaamisissa. Pyöräilyn ja sähköpotku­lautojen yleistyessä myös kohtaamiset eri liikenteen käyttäjien kanssa väistämättä lisääntyvät. Ne tuovat mukanaan riskejä.

Vaaratilanteita syntyy kaupunkiliikenteessä etenkin silloin, kun autonkuljettaja avaa oven esimerkiksi polkupyöräilijän tai sähköpotku­laudalla liikkuvan eteen. Jälki voi olla rumaa.

Kikka olisi pelastanut viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtajan ja Helsingin kaupunginvaltuutetun Mikael Jungnerin sairaalahoidolta.

Junger loukkaantui sähköpotkulauta­onnettomuudessa ja joutui sen vuoksi sairaalahoitoon Helsingissä. Myös Jungner kertoo päivityksessään törmänneensä kohdallaan yllättäen avattuun auton oveen.

”Hollantilainen ote” on laajemmin käytössä Euroopassa, mutta Suomessa sitä opetetaan autonkuljettajille vaihtelevasti, kertoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Ari-Pekka Lattu.

Lattu korostaa, että Liikenneturva ei voi ottaa kantaa mihinkään yksittäistapauksiin.

”Niin sanottu hollantilainen ote tarkoittaa, että auton ovi avataan kädellä, joka sijaitsee kauempana ovesta. Kuljettajan puolelta autosta nouseva avaa siis oven oikealla kädellään ja toiselta puolelta vasemmalla kädellään”, Lattu sanoo.

Kauimmaisen käden vieminen rinnan yli ovelle kääntää väistämättä kuljettajan rintamasuunnan väkisinkin takaviistoon, jolloin hän näkee helpommin olkapäänsä yli.

Tekniikan nimi juontuu Hollannista, jossa se opetetaan ihmisille jo lapsena.

”Hollanti on pyöräilyn edelläkävijämaa, ja siellä on pohdittu keinoja, joilla polkupyöräilijät on mahdollista havainnoida helpommin liikenteessä”, Lattu sanoo.

Lattu pitää niksiä erinomaisena.

”Autoilijan olisi hyödyllistä omaksua tämä tapa. Ainakin osa ajo-opettajista käyttää sitä opetuksessaan myös meillä Suomessa. Sitä kannatta kokeilla”, hän sanoo.

Siitä, kuinka yleisesti tekniikka on Suomessa käytössä, ei ole tietoa.

”Tapa piirtyy selkäytimeen, kun sen omaksuu. On varmasti tilanteita, joissa sen käyttäminen unohtuu tai rajoitteita, joiden vuoksi oven avaaminen oikealla kädellä voi olla hankalaa”, sanoo Lattu.