Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona kokouksessaan Kampin Kottarainen-korttelin asemakaavan muutoksen. Päätös mahdollistaa lisärakentamisen historiallisesti merkittävälle alueelle.

Korttelin rakennukset ovat toimineet viimeksi ammattikorkeakoulu Metropolian käytössä. Asuntosijoitusyhtiö Kojamo eli entinen VVO osti tontin vuonna 2017 Helsingin kaupungilta osana laajempaa kiinteistökauppaa.

Kottarainen-kortteli sijaitsee lähellä Hietalahdentoria.

Korttelissa on kuusi rakennusta: Kolme puutaloa on rakennettu asunnoiksi 1840-luvulla, ja punatiilinen entinen panimorakennus on 1800-luvun lopulta. Muut kaksi punatiilistä rakennusta ovat arkkitehti Onni Tarjanteen suunnittelemia entisiä oppilaitosrakennuksia vuosilta 1925 ja 1933.

Kortteli muutetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Korttelin sisäpihalta puretaan rakennuksia, ja niiden tilalle rakennetaan kaksi asuinkerrostaloa.

Uutta asuntokerrosalaa on 11 340 kerrosneliötä, ja toimitila­kerrosalaa on 6 225 kerrosneliötä. Asukasmäärän lisäys on noin 250.

Osa vanhoista rakennuksista, kuten Kalevankadun puutalot, suojellaan asemakaavalla.

”Yksikerroksiset puutalot ovat harvoja alkuperäisellä paikallaan säilyneitä puutaloja Helsingin keskustassa”, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) sanoi valtuuston kokouksessa.

Valtuustossa käytiin myös kriittistä keskustelua uuden rakentamisen soveltuvuudesta historialliseen ympäristöön.

”Missä tahansa Helsingissä on avoin paikka, sinne rakennetaan tiivistä ja korkeaa. Ei aina tarvitse tehdä laatikkomaisempaa ja rumempaa. Rakennuttajat pyrkivät maksimoimaan voitot, eivät luomaan kaunista arkkitehtuuria”, Atte Kaleva (kok) sanoi.