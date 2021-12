Eriytyminen lisää niin kutsuttua koulushoppailua.

Alueelliset erot oppimistuloksissa ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla paljon muuta Suomea enemmän, selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tuoreesta matematiikan oppimistuloksia koskevasta raportista.

Helsingistä löytyvät Suomen sekä parhaiten että heikoimmin menestyvät koulut. Oppilaan käymän koulun merkitys oppimistuloksiin on moninkertaistunut.

Perinteisesti Suomi on erottautunut edukseen siinä, että kouluvalinnalla ei ole merkitystä oppimistuloksiin, muistuttaa raportin koonnut Karvin johtava arviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen.

Nyt tilanne on kuitenkin pääkaupunkiseudulla muuttunut.

”Helsinki on Euroopan keskitasoa”, sanoo Metsämuuronen.

Tuoreen raportin mukaan koulun ja oppimistulosten yhteyttä mittaava luku on kasvanut pääkaupunkiseudulla monikertaiseksi. Kun luku oli Helsingissä vielä vuonna 2015 3 prosenttia, oli se tuoreessa tutkimuksessa jo 15,1 prosenttia. Vantaalla kasvu oli vuodesta 2012 tähän vuoteen yli 10 prosenttiyksikköä.

Muualla Suomessa jyrkkää kasvua ei hänen mukaansa näy, ei edes muissa isommissa kaupungeissa.

Kaupunkimaantieteen dosentti Venla Bernelius pitää positiivisena asiana sitä, että koulujen eriytymistä on alettu viime vuosina Suomessa mitata myös naapurustojen, ei vain kuntien, tasolla. Pääkaupunkiseudulla nimenomaan asuinalueiden väliset erot ovat suuria.

Berneliuksen mielestä on tärkeää muistaa monisyiset seikat erojen taustalla. Mitä isompi kaupunki, sitä jakautuneempi väestö tyypillisesti on. Helsingissä on alueita, joiden tulotaso on Suomen syrjäseutujen luokkaa. Kyse ei siis ole yksin huono-osaisuuden kasautumisesta, vaan myös hyväosaisuuden.

”[Helsingissä] on myös koulutetuin väestö, joilla on kykyä tukea lasta.”

Puhuttaessa niin sanotusta koulushoppailusta ajatellaan usein, että lapsi lähetetään lähikoulun sijaan muuhun kouluun. Tosiasiassa perheet, joilla on resursseja, voivat valita jo asuinalueensa koulujen perusteella.

Berneliuksen mukaan murheellista eriytymiskehityksessä on, että siitä ei juuri ole hyötyä lasta ajatellen. Suomessa opetuksen laatu ei vaihtele merkittävästi koulujen välillä, vaan koulumenestykseen ovat vahvimmin yhteydessä oppilaan perheen sosio-ekonominen asema ja kotoa saatu tuki.

”Ei ole pystytty osoittamaan, että siitä olisi sanottavaa hyötyä hyväosaisille. Hyödyt ovat pienet, haitat selkeästi suuret.”

Koulushoppailu eriyttää naapurustoja, ja tästä on kansainvälisesti hälyttävää tietoa.

”Yhdysvalloissa asuinalueella voi olla elämän suuntaa määrittelevä rooli.”

Koulu vaikuttaa huomattavasti lapsen loppuelämään. Talousjärjestö OECD:n koronapandemian vaikutuksia tutkivassa raportissa arvioidaan, että elinikäisiin ansiotuloihin vaikuttaa jopa kolme prosenttia se, jos koulussa jää kolmen–neljän kuukauden takamatkalle.

Yksi eriytymiseen vaikuttava tekijä on kielellinen. Koronaepidemia osaltaan on saattanut laajentaa kuilua, sillä lasten kielenoppiminen on jäänyt osalla tauolle. Berneliuksen mukaan myös kielivähemmistöjen kohdalla eroja syntyy sosio-ekonomisista seikoista.

”Monella maahanmuuttajataustaisella lapsella vanhempien on ollut vaikea päästä kiinni työmarkkinoihin.”

Pääkaupunkiseudulla kielivähemmistöjen osuus on muuta Suomea suurempi. Berneliuksen mukaan Suomen muunkielisistä yksin Helsingissä asuu neljäsosa.

Myös tietyillä alueilla Vantaalla maahanmuuttajataustaisten päiväkouluikäisten lasten osuus on jo 60 prosenttia, kertoo Metsämuuronen.

Erityisesti muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien tyttöjen opintomenestys matematiikassa on usein heikkoa, selviää Karvin raportista. Se voi Metsämuurosen mukaan johtua osittain siitä, että poikien erityisopetuksen tarve huomataan tyttöjä herkemmin.

”Osa tytöistä on niin heikkoja, että he tarvitsisivat lisätukea mutta eivät saa sitä. Pojat osoittavat heikkoa osaamistaan, niin se huomataan.”