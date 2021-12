HS kokosi viikonlopun joulumyyjäiset listaksi.

Tuomaan markkinat 27.11.–22.12. Joulumarkkinoilla Kauppatorilla ja Havis Amandan ympäristössä on yli sata pientuottajaa ja ravintolatoimijaa. Avoinna ma–to klo 11–20, pe–su klo 10–20. Vapaa pääsy.

Linnoituksen joulu 27.11.–6.1. Eri puolilla Suomenlinnaa ravintolat, museot ja taiteilijoiden työhuoneet avoinna. Joulukuuset valaisevat merilinnoituksen hämärää tunnelmaa. Lapsille Linnoitustontun reitti. Vapaa pääsy. Osa tapahtumista maksullisia.

Kartanon joulu 2021. Koko perheen joulutapahtumassa ohjelmassa mm. joulumyyjäiset ja joulumusiikkia. Sunnuntaina paikalla ovat Lucia-neito ja kuoro sekä joulupukki. Håkansbölen kartano (Kartanontie 1, Vantaa) la ja su klo 10–15. Vapaa pääsy.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian joulumyyjäiset. Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijoiden taidemyyjäisistä löydät ainutkertaista taidetta itsellesi tai taiteen ystävälle. Myynnissä on niin suuria kuin pieniäkin taideteoksia – maalauksia, veistoksia, taidegrafiikkaa sekä valokuvateoksia. Kuvataideakatemia (Sörnäisten rantatie 19) la ja su klo 11–18. Vapaa pääsy.

Taiteilijoiden ja käsityöläisten joulumyyjäiset. Joulumyyjäisissä taidetta, koruja, keramiikkaa, puuesineitä, villasukkia ja paljon muuta suoraan tekijöiltä. Aikataiteen taidetila (Heikintori Tapiola, Kauppamiehentie 1, Espoo) la ja su klo 10–15. Vapaa pääsy.

Taidekirjojen ystävämyyntitapahtuma. Tapahtumassa on mahdollisuus tulla tutustumaan kotimaisen taidekirjallisuuden valikoimaan. Paikalla on museoita ja kustantamoja myymässä kirjojaan, ja puhujalavalla keskustellaan kirjauutuuksista. Ham Helsingin taidemuseo (Eteläinen Rautatiekatu 8) la klo 11.30–19. Vapaa pääsy.

Myyjäiset Ylisjoen tilalla. Ylisjoen tilalla on joulutapahtuma, jossa vasikat ja hiehot odottavat rapsutuksiasi, tilalla myös pop-up kahvila, ja myynnissä paljon jouluisia ruoka- ja lahjatuotteita. Ylisjoen tila (Gunnarintie 11, Pysäköinti Isoniitun koululle Löydöskuja 2, Klaukkala) la klo 15–19. Vapaa pääsy.

Tuusulan perinteiset joulumyyjäiset. Tuusulan perinteisessä yhteisessä tapahtumassa yhdistykset ja yksityiset myyvät käsitöitä ja jouluherkkuja. Hyökkälän koulu (Kirkkotie 11, Tuusula) la klo 10–14. Vapaa pääsy.

Silkkitehtaan joulutapahtuma. Kiireetöntä joulutunnelmaa Tikkurilan Silkkitehtaalla koko perheelle. Teatteri Vantaan ja Tanssiteatteri Raatikon yhteisessä joulutapahtumassa on mm. joululauluja, myyntipöytiä, laulattava joulupukki sekä Cafe Silkin glögin tuoksua. Silkkitehdas (Tikkurilantie 44, Vantaa) la klo 10–14. Vapaa pääsy.

Taidetila Lokin taidemyyjäiset. Myynnissä on taidegrafiikkaa, maalauksia, sarjakuvateoksia sekä kortteja. Taidetila Lokki (Inkoonkatu 4–6) la ja su klo 12–18. Vapaa pääsy.

Mifukon joulumyyjäiset. Osta tänä vuonna lahjoja, jotka antavat iloa saajalleen ja tekijälleen. Mifukon joulumyyjäisissä voit ostaa edullisesti mallikappaleita ja 2-laatuisia reilun kaupan tuotteita. Mifuko Outlet (Hämeentie 130A) la ja su klo 13–16. Vapaa pääsy.

Haagan torin pikkujoulu. Ohjelmassa joulumyyjäiset, joululauluja yhteislauluna ja kaunein joulupiparkakku -kilpailu. Paikalla myös torikahvila ja kuusimyyjä. Etelä-Haagan toriryhmä ry järjestää. Haagan tori (Haagan tori 1) la klo 10–14. Vapaa pääsy.

Joulumaa 17.11.–23.12. Esillä on Osuuskunta Onoman, yli 20 käsityöläisen, muotoilijan ja taiteilijan teoksia ja tuotteita. Pehmeät paketit, kauneimmat käsityöt ja koristeet, herkut ja joulun yllätykset ovat esillä Lokalin ja Glasshouse Helsingin jouluisessa tavaratalossa (Aleksanterinkatu 13). Avoinna ma–pe klo 11–19, la 11–18 ja su 12–16. klo 10–18. Vapaa pääsy.

Kivistön joulutori. Myynnissä käsitöitä, leivonnaisia, lahjatuotteita ja ruokaa sekä kotiin vietäväksi että paikan päällä nautittavaksi. Torilla tapaat myös Ali-Ollin alpakkatilan alpakat ja kanit. Topaasiaukio (Topaasiaukio, Vantaa) la ja su klo 12–15. Vapaa pääsy.

Kirkkonummen Luciamarkkinat. Tarjolla on paljon lähituotettua: jouluherkkuja, käsitöitä ja joulukukkia. Kirkkonummen Lucia esiintyy ulkona ajosillalla klo 14, jonka jälkeen sisällä esiintyy lapsikuoro. Askartelua lapsille sisätiloissa. Wohls Stall (Volsintie 597, Kirkkonummi) la klo 12–15. Vapaa pääsy.

Unicef-vapaaehtoisten joulumyyjäiset. Helsingin Unicef-vapaaehtoisten jouluinen myyntipiste sijaitsee kauppakeskuksen 2.kerroksen Annankadun päädyssä. kahden viikon ajan Kampissa. Myynnissä mm. joulukortteja, aineettomia lahjoja, Unicef-nukkeja ja muita käsitöitä. Tuotto maailman lasten hyväksi. Kampin keskus, 2. krs (Urho Kekkosen katu 1) la klo 11–18 ja su klo 13–17. Vapaa pääsy.

JouluJänis – Taiteilijayhdistys Kolmannen Kerroksen joulumyyjäiset. Käsitöitä, taidetta, kortteja, koruja, tekstiilejä, kudottua, keramiikkaa, kirpputori, taidelainaamo. Taiteilijayhteisö ja Galleria Kolmas Kerros (Hämeentie 157) la ja su klo 12–16. Vapaa pääsy.

Korkeavuorenkatu 7 Christmas Market. Korkeavuorenkatu 7:n työpaja (Korkeavuorenkatu 7, käynti sisäpihalta) la klo 11–18. Vapaa pääsy.

Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n perinteiset käsityötuotteiden joulumyyjäiset. Myynnissä käsitöitä. Puffetti ja arpajaiset. Kotiseututalo Påkas (Vanha Kuninkaalantie 2, Vantaa) la klo 10–15. Vapaa pääsy.

Savion taiteilijayhteisön joulumyyjäiset. Myynnissä keramiikkaa, taidegrafiikkaa, maalauksia, koruja ja veistoksia. Klondyke-talo (Kumitehtaankatu 5, Kerava) la klo 12–18. vapaa pääsy.

Triplan joulutori. Tori on avoinna joka päivä klo 11–19 aina aatonaattoon asti. Triplan kauppakeskus, Kulttuuriaukio, 4. krs (Fredikanterassi 1). Vapaa pääsy.

Taontapaja Taian joulumyynti. Myynnissä mm. yksilöllisiä takorautatuotteita, kivi-pronssiveistoksia ja Rosa Liksomin taidetta. Östersundomin kartano, paja (Kartanon Puistotie 24) la ja su klo 11–18. Vapaa pääsy.

Torikorttelit Orange Market 10.–23.12. Orange Market on Torikortteleiden joulukauppa ja talviterassi. Tarjolla on lämpimiä juomia ja lettuja sekä joululahjaostoksia. Orange Marketiin on kuratoitu Torikortteleiden toimijoiden valikoimasta kokonaisuus, joka hohkaa valoa, lämpöä ja oranssia väriä. Ajankohtaisissa lahjaideoissa on mausteena myös ripaus nostalgiaa. Avoinna Torikortteleissa (Katariinankatu 4) ma-pe 11–19, la 10–17 ja su 12–17. Vapaa pääsy.

Naisten Pankin joulumyyjäiset. Myynnissä Naisten Pankin kahvia, teetä, kasseja, heijastimia ja kynttilöitä. Lisäksi jouluherkkuja, käsitöitä ja leivonnaisia. Paikanpäällä voi nauttia glögiä ja pipareita. Myyjäisten tuotolla Naisten Pankki tukee naisten yrittäjyyttä ja koulutusta Afrikassa, Aasiassa sekä Lähi-idässä. Töölön kirkko, seurakuntasali (Topeliuksenkatu 4) la klo 10–16. Vapaa pääsy.

Joulumyyjäiset Tehtaankadun ala-asteella. Herkuttele Vanhempainyhdistyksen kahviossa joulupuurolla. Myynnissä myös glögiä, torttuja ja pipareita sekä kahvia ja leivonnaisia. Koululaisten omissa myyntipöydissä herkullisia leivonnaisia, lasten askartelemia joulukoristeita, joulukukkia sekä paljon muuta. Tehtaankadun ala-aste (Eiranranta 1) su klo 12–15. Vapaa pääsy.

Cinema Orionin joulumyyjäiset. Cinema Orionin ensimmäisissä joulumyyjäisissä on tarjolla mm. lähialueen yrittäjien ja yhteistyökumppaneiden käsitöitä, elokuva- ja kissa-aiheista kirjallisuutta, DVD- ja Blu-Ray -elokuvia, sisustuslahjatuotteita, teetä ja glögimyyntiä. Ohjelmassa myös elokuva-aiheista pianomusiikkia. Cinema Orion (Eerikinkatu 15) su klo 11–15. Vapaa pääsy.

Puotilan Kartanon joulumarkkinat. Joulumarkkinoilta löydät käsitöitä, koruja ja herkkuja. Joulupolku lapsille klo 11–13. Joulupukki vierailee noin klo 13–14. Tapahtuman järjestää Puotilan Kartanon ystävät ry. Puotilan kartano (Puotilantie 7) su klo 11–15. Vapaa pääsy.

Studio Savean joulumyyjäiset. Keraamikkojen yhteistyöhuoneen Studio Savean joulumyyjäiset. Yli kymmenen keraamikon työhuoneet avoinna: käyttökeramiikkaa, taidekeramiikkaa, yksittäiskappaleita ja designtuotteita. Savea (Laippatie 21) su klo 11–18. Vapaa pääsy.

Nordic designers' pop up -shop vol. 11. Pop up -kaupassa myynnissä kotimaisten pienyrittäjien ekologisia ja eettisiä vaatteita, asusteita ja koruja. Avoinna Kauppakeskus Mall of Triplan 3.kerroksessa (Fredikanterassi 1) ma–la klo 9–21 ja su klo 11–19. Vapaa pääsy. Vapaa pääsy.

