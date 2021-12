Elielinaukion arkkitehtuurikilpailun voittanut Klyyga herättää

Elielinaukion uudistaminen tuoreen arkkitehtuurikilpailun voittajaehdokkaan, Klyygan, pohjalta saa kiitosta ja moitteita

Helsingin Sanomat haastatteli kolmea eri alan asiantuntijaa, jotka arvioivat minkälaisen ratkaisun Helsingin ydinkeskustan arvokas paikka olisi nyt saamassa.

Aalto-yliopiston rakennussuunnittelun professori ja arkkitehtuurin laitoksen johtaja Pirjo Sanaksenaho pitää Klyygaa oikeana voittajavalintana ja arkkitehtonisesti mielenkiintoisena.

Hänestä rakennus kaipaa silti vielä muokkaamista.

”Vaikka kilpailun kakkosvaiheessa kerrosalaa on vähennetty, edelleen rakennusoikeuden määrä on liian iso. Siitä voisi viisi kerrosta napsaista pois”, Sanaksenaho sanoo.

Klyyga kiinnitti Sanaksenahon huomion jo kilpailun ensimmäisessä vaiheessa. Siinä on uskallettu tulkita kaupunkirakentamista uudella tavalla, hän sanoo.

Professori pitää erityisesti siitä, että rakennuskokonaisuus koostuu kahdesta osasta, jotka madaltuvat terassimaisesti ja tarjoavat kaupunkitilaa tukevia tiloja, kuten kahviloita ja muita liiketiloja. Ne houkuttelevat viettämään aikaa eivätkä saa ihmisiä vain kiiruhtamaan nopeasti ohi.

”Tällä hetkellä Elielinaukio bussiasemana ei ole mitenkään erityisen miellyttävä kaupunkitila, mutta maltillisella rakentamisella ja istutuksilla sitä voidaan kohentaa.”

Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutin johtajan Mari Vaattovaaran mukaan on suorastaan mahdotonta vastata kysymykseen, onko voittajaehdotus hyvä vai ei.

Vaattovaaran mielestä Elielinaukion arkkitehtuurikilpailu käytiin vääristä lähtökohdista käsin. Hänen mielestään Helsingin kantakaupunkia pitäisi kehittää mieluummin kokonaisuutena, kuin yksittäisten rakennusten kautta.

”Olen aivan samaa mieltä niistä kaupunkikehityksen ja kantakaupungin kehittämisen periaatteista, joista julkistustilaisuudessa puhuttiin: ilmasto, yrityselämä, viihtyvyys, vetovoima”, Vaattovaara sanoo.

Hänen mukaansa kilpailu en kuitenkaan heijastellut näitä periaatteita.

”Kilpailun tärkeimmäksi lähtökohdaksi asetettiin tietty kerrosneliömäärä.”

Lisäksi hän epäilee, onko toimistotilojen rakentaminen juuri Elielinaukiolle oikea ratkaisu.

”Nyt ollaan Suomen arvokkaimmalla paikalla. Jos kilpailu olisi käyty laajemmilla kehyksillä, olisi voitu vapaammin pohtia, mitä kaikkea alueelle voisi tulla. Onko se iso toimistotalo vai voisiko se olla jotain muuta?”

Vaikka kilpailun voittaja on selvillä, on rakentamisen aloittamiseen vielä paljon matkaa. Lopullisesti Elielinaukion kohtalosta päättää kaupunginvaltuusto asemakaavoituksella.

”Tuleeko siitä helsinkiläisten paikka? Tämä on periaatteellinen kysymys”, Vaattovaara sanoo.

Kaupunkitaloustieteen emeritusprofessori Heikki A. Loikkanen kertoo, että se, mitä tänään pidetään onnistuneena arkkitehtuurina, ei välttämättä ole sitä vuosikymmenien kuluttua.

”Bostonin kaupungintalo sai valmistuttuaan arvokkaita palkintoja, mutta myöhemmin järjestettiin kansanäänestys sen purkamisesta, koska sitä pidettiin rumana. On vaikea arvioida ennakolta, miten rakennukset kestävät aikaa.”

Loikkasen mukaan Klyygan sijainti on erinomainen. Elielinaukiolla nykyisin sijaitseva bussiterminaali ei hänen mielestään edusta hyvää maankäyttöä.

”Koska sijainti on hyvä, hankkeessa on yhtäältä vaikea epäonnistua. Toisaalta taas on vaikea tietää, miten vetovoimaisena ihmiset kokevat paikan sitten, kun se on valmis.”

Aukiolle on suunniteltu työpaikkoja, kauppoja ja muita palveluita. Ne eivät yksin riitä luomaan arkkitehtonisesti laadukasta kohtaamispaikkaa.

”On mietittävä, miksi ihmiset kulkisivat juuri näiden rakennusten kautta, kun he liikkuvat paikasta toiseen. Eräs arkkitehti kysyi kilpailun aikana, mikä on tämän Klyygan character, luonne. Voiko sille muodostus kokonaisluonne vai onko se vain joukko erilaisia kauppoja ja muita palveluita”, Loikkanen pohtii.