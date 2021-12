Kartanoon avataan kauppa ja ravintola jo keväällä.

Ranskalainen kauppa ostaa Vuosaaressa huutokaupatun Nordsjön kartanon. Kartano on ollut tyhjillään siitä lähtien, kun päiväkoti muutti siitä pois vuonna 2015, Helsingin kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Ranskalainen kauppa on suomalainen yhtiö, jolla on muun muassa Vääksyssä kauppa ja ravintolakahvila. Vaikka yhtiö on suomalainen, sillä on myös ranskalaista taustaa.

Riikka-Maria Lemminki Ranskalaisesta kaupasta kertoo HS:lle, että kaupunki hyväksyi yhtiön tarjouksen ja sopimuspaperit allekirjoitetaan vuodenvaihteessa.

Kartanoon suunnitellaan nyt kahvilaa, ranskalaista kotiruokaa tarjoavaa ravintolaa, juhlatilaa ja myymälää. ”Kauppa ja ravintola on tarkoitus avata keväällä”, Lemminki kertoo. Ranskalaisen kaupan tarkoituksena on tehdä Nordsjön kartanosta samantyyppinen turistikohde kuin yhtiön Vääksyn kohde on.

Lemmingin mukaan Nordsjön historiallinen rakennus sopii ranskalaisen maalaiskartanon näyttämöksi.

Helsingin kaupunki ei itse löytänyt Nordsjön kartanolle käyttöä palveluissaan. Niinpä kaupunki järjesti kartanosta huutokaupan syksyllä. kaavan mukaan kartano on tarkoitettu vain palvelutoimintaan. Lisäksi ympäröivän puiston on oltava avoin kaikille.

Nordsjön kartanon vanhimmat osat ovat 1800-luvun alkupuolelta. Päärakennus ja kivirakenteinen maakellari ovat suojeltuja.