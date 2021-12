Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kuohuu Sydän- ja keuhkokeskuksen hoitohenkilökunnalle aiottujen palkanlisien takia. Koronahoitajien lisärahoja on määrä puida ensi viikolla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on puhjennut kriisi koronahoitajille ensin luvatuista ja sitten kyseenalaistetuista palkanlisistä.

Sydän- ja keuhkokeskuksen toimialajohtaja Antti Vento ehti päättää, että merkittävästä hoitajapulasta kärsivien osastojen hoitajille maksetaan määräaikaisia tehtävänlisiä.

Sitten Husin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi käytti otto-oikeuttaan ja päätti, ettei koronapotilaiden hoidosta laajassa vastuussa oleville työntekijöille voida maksaa kyseisiä lisiä ilman erillisiä neuvotteluita.

Husin hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava (kok) kiteytti käsityksensä tilanteesta sanoen, että hallitukselle tilanne on epäselvä.

”Virkamiesjohdossa on tehty päätös, joka tuli hallitukselle eilen täysin puskista, että on tällainen sähellys ollut”, Rautava sanoi perjantaina aamulla.

Tilanne käynnistyi Vennon päätöksestä 22. marraskuuta. HS:n tietojen mukaan Vento päätti toimialajohtajan valtuuksin, että neljällä hänen alaisuuteensa kuuluvalla osastolla hoitohenkilökunta saa loka-helmikuussa korvauksia tehtävistä, jotka ovat olennainen muutos tehtävien kokonaisvaatimuksiin.

Kyse oli runsaasta 45 500 eurosta kuussa ja koko päätöksen ajalta sivukuluineen 227 600 eurosta.

Useasta Sydän- ja keuhkokeskuksen yksiköstä on päätösperusteluiden mukaan irtisanoutunut lyhyessä ajassa hoitohenkilökuntaa. Osa työntekijöistä on muista syistä pois tehtävistään. Sijaisten saaminen on merkittävästi huonontunut.

Henkilöstövajaus on siis ollut kyseisillä osastoilla 21–29 prosenttia henkilömitoituksesta. Tilanne on jatkunut kesästä asti, ja yli- ja lisätöitä oli lokakuun puoliväliin mennessä enemmän kuin koko viime vuonna.

Vennon esittämien palkanlisien maksaminen on päätöksen mukaan korvattavissa niistä palkkasäästöistä, joita on tullut vajaamiehityksestä.

Sitten tilanteeseen puuttui Mäkijärvi. Hän perustelee vetoaan sillä, että oli toimitusjohtajana tehnyt 18. marraskuuta yleispäätöksen periaatteista, joiden mukaan palkanlisiä maksetaan Husissa.

Koska yleispäätös oli tehty ennen Vennon esitystä, Mäkijärvi sanoo olleensa pakkotilanteessa käyttämään otto-oikeuttaan.

Markku Mäkijärvi

”Oli pakko ottaa aikalisä ja katsoa vielä päätöksen perusteet suhteessa Husin yleispäätöksiin. Varmasti joitain lisiä maksetaan, mutta Husissa on samapalkkapolitiikka, ja on paljon muitakin osastoja, joissa on jouduttu venymään”, Mäkijärvi sanoo.

Hoitajille on korona-aikana Mäkijärven mukaan maksettu sovitusti ”puolen tusinaa erilaista lisää” eikä siis olla tilanteessa, jossa lisäkuormaa ei olisi huomioitu.

”Päätöstä täytyy selventää, jotta saadaan samapalkkaisuus toteutumaan kaikissa yksiköissä. Heidän työtään arvostetaan suuresti”, Mäkijärvi sanoo.

Hus ehätti perjantaiaamuna oikaisemaan sosiaalisessa mediassa kerrottuja tietoja hoitajien palkanlisistä. Viesti vastasi Mäkijärven näkemystä.

Yksi tilanteesta aktiivisesti raportoineista poliitikoista on kansanedustaja Hussein al-Taee (sd). Hän sanoo kokevansa, että hoitajien jaksaminen ja motivaatio alkavat olla jo Suomen sisäinen ihmisoikeuskysymys sekä hoitajien että hoidettavien kannalta.

”Vaadin, että Hus kunnioittaa hoitajille lupaamiaan kompensaatioita”, a-Taee sanoo.

Kriisiä aletaan purkaa ensi viikolla. Husin hallituksella ei silloin ole kokousta vaan perehdytystä. Varsinainen kokous on 20. joulukuuta. Rautava sanoo pyytäneensä selvityksen tilanteesta.

Ensi viikolla käydään Mäkijärven mukaan lukuisia neuvotteluja tilanteen selvittämiseksi.

”Oletettavasti hallitus sitten antaa linjauksia ja toimitusjohtajan päätöksellä edetään. Harmi on, että lisien maksatus muutamalla viikolla viivästyy, mutta asia vaatii nyt kunnon läpikäynnin”, Mäkijärvi sanoo.