Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus käsitteli joulukuun alussa vakavaa väkivaltarikosta, jonka uhri päätyi syytteen mukaan pahaa aavistamattaan tuttavansa ampumaksi.

Syyttäjä vaatii 30-vuotiaalle miehelle vähintään 10 vuoden vankeusrangaistusta murhan yrityksestä.

Syyttäjän teonkuvauksen mukaan uhri matkusti autolla syytetyn ja kolmannen henkilön kanssa syyskuun 16. päivä Keravalta Vantaalle tiedekeskus Heurekan parkkipaikalle.

Parkkipaikalla syytetty on syytteen mukaan ampunut pistoolilla ensin kaksi kertaa auton tuulilasiin pelotellakseen uhria. Tämän jälkeen syytetty ampui etupenkillä istuvaa uhria niskaan.

Uhri jäi henkiin mutta hän halvaantui ampumisen seurauksena. Teko jäi syyttäjän mukaan yritykseksi sattumanvaraisista syistä.

Syytteessä oleva mies on kiistänyt ampuneensa tuttavaansa. Käräjäoikeuteen toimitetun vastauksen mukaan hän on uhrin vanha ystävä, eikä hänellä ole mitään syytä vahingoittaa toveriaan.

Syytetyn mukaan uhria ampui toinen autossa ollut henkilö, jonka nimeä hän ei ole esitutkinnassa kertonut. Esitutkinnassa mies on kertonut myös autossa ammutusta vahinkolaukauksesta.

Syyttäjän näkemyksen mukaan henkirikos liittyy vuonna 2011 annettuun tuomioon, jossa nyt syytteessä oleva mies sai pitkän vankeusrangaistuksen huumausainerikoksista. Ampumisen uhrin kertomus vaikutti osaltaan tuomioon.

Riidatonta tietoa jutussa on se, että uhria todella ammuttiin lähietäisyydeltä kaulan alueelle. Oikeuden ratkaistavaksi jää se, kuka laukauksen on ampunut ja kuinka tahallisesta teosta on kyse.

Syyttäjän mukaan miehet lähtivät Heurekan parkkipaikalta yhtä matkaa kohti Leppävaaraa, josta kyytiin otettiin neljäs henkilö. Tämän jälkeen miehet ajoivat Jorvin sairaalalle, missä uhria on edelleen peloteltu ampumalla yksi auton ikkunoista hajalle.

Edelleen syyttäjä väittää että tämän jälkeen miehet ajoivat Kauniaisten kaupungintalolle, jossa syytetty ja yksi miehistä jäivät pois kyydistä. Tämän jälkeen kuljettaja ajoi takaisin Jorvin sairaalalle ja uhri vietiin hoidettavaksi.