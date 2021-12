Ajokeli on nyt erittäin huono: Pääkaupunki­seudulla varoitetaan onnettomuuksista jäätävän vesi­sateen ja lumisateen vuoksi

Uudellamaalla liukkauden arvellaan jatkuvan ainakin lauantaihin saakka.

Ajokeli on nyt erittäin huono koko Uudellamaalla. Kaikkia kehotetaan varautumaan liikenteessä liukkauteen ainakin perjantaina ja lauantaina.

Onnettomuusriskejä liikenteeseen aiheuttaa sade, jota voidaan saada sekä lumena että jäätävän kylmänä vetenä.

Sää on lauhtunut koko maassa, ja Helsingissäkin lämpötila on kivunnut lähelle nollaa perjantain aikana. Liikennesään suhteen Uudenmaan tilanne on synkin, mutta huonosta ajokelistä varoitetaan myös Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Ahvenanmaalla.

Kaikkein vaarallisin ajokeli näyttäisi menevän ohi lauantain aikana.