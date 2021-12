Mielenosoituksesta ei ole ilmoitettu poliisille etukäteen.

Poliisin mukaan paikalla Sörnäisten rantatiellä on 40–50 ihmistä.

Ympäristöliike Elokapina osoittaa jälleen mieltään Helsingissä lauantaina. Elokapina katkaisi Sörnäisten rantatien liikenteen Kaikukadun kohdalta noin kolmen maissa iltapäivällä.

Helsingin poliisi vahvistaa, että mielenosoitus on käynnissä, ja siitä ei ole ilmoitettu poliisille etukäteen.

Poliisi seuraa tilannetta ja ohjaa liikennettä. Muista mahdollisista toimista ei ole vielä tehty päätöksiä. Poliisi arvioi, että paikalla on 40–50 ihmistä.

Punaisiin pukeutuneet mielenosoittajat muodostivat performanssihenkisen kulkueen.

Paikalla oleva HS:n toimittaja Jussi Pullinen kuvailee tilanteen olevan rauhallinen. Poliisi ohjaa liikennettä Kallion suuntaan.

Sörnäisten rantatiellä seisoo useita kymmeniä ihmisiä. Kadulle on tuotu myös tavaraa kuten tolppia, joiden päällä istutaan.

Mielenosoittajilla on banderolleja, joista osa on valaistu näyttävästi. Neljän aikaan alkamassa on jonkinlainen performanssi, jossa punaisiin pukeutuneet mielenosoittajat liikkuvat kadulla hitaana kulkueena.

Elokapina kuvaa tiedotteessaan mielenosoitusta pettymyksen­ilmaukseksi nykyiseen ilmastopolitiikkaan.