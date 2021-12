Jouluksi ennuste lupaa pakkasta, mutta onko lunta? Se on vielä arvoitus.

Lähipäiviä vietetään pääkaupunkiseudulla paljolti suojasäässä, kun lämpötila pysyttelee ennusteen mukaan pääasiassa plussan puolella, kertoo päivystävä meteorologi Antti Kokko Ilmatieteen laitokselta.

Loppuviikosta kuitenkin viilenee, ja lauantaita vietetään pakkassäässä. Samoin jouluviikoksi ennuste lupaa pakkasta.

Syynä leutoon säähän on lounainen ilmavirtaus. Maanantaita on vietetty pääkaupunkiseudulla parissa lämpöasteessa, ja tiistaista on tulossa sadepäivä, Kokko kertoi maanantaina.

Lähipäivinä näyttää olevan enimmäkseen pilvistä. Sadettakin tulee, todennäköisesti enimmäkseen vetenä. Räntä ja lumikin ovat tosin mahdollisia.

”Torstaina tuuli alkaa kääntyä pohjoiseen ja sää viilenee. Lauantaina ollaan jo selvästi pakkasella”, Kokko tulkitsee ennusteita.

Samalla kun tuulen suunta kääntyy pohjoiseen, säätyyppi muuttuu kuivemmaksi ja ajoittain selkeäksi.

Jouluviikosta näyttää tulevan pakkasviikko. Onko jouluna sitten lunta, on vielä arvoitus, sillä voi olla, ettei pohjoinen ilmavirtaus tuo lumisateita, vaikka pakkasta tuleekin.

Lumet lauha ilmavirtaus saattaa pääkaupunkiseudulta viedä. Tilanne kuitenkin vaihtelee, koska lunta on eri alueilla eri määriä. Kokko sanoo, että näyttää siltä, että lähipäivinä lunta sulaa enemmän kuin sitä tulee lisää.

Viime päivien suojan ja pakkasen puolella vaihdellut sää on tehnyt kaduista paikoin hyvin liukkaita. Lauantain vastaisena yönä tuli peräti jäätävää sadetta, jolloin satava vesi jäätyy heti törmättyään maahan tai muille pinnoille, esimerkiksi auton tuulilasiin.

Jäätävä sade syntyy, kun muutaman sadan metrin korkeudessa tai kilometrin korkeudessa lämpötila on nollan yläpuolella. Sen läpi tuleva sade tulee vetenä, mutta maanpinnalla ja sen lähellä on pakkasta, jolloin alijäähtynyt vesi jäätyy heti osuessaan pakkasella oleville pinnoille. Näin kelistä tulee erittäin liukas.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Matti Kämäräinen sanoo, että ”jäätäviä sateita tulee etelässä ja rannikolla tulevaisuudessa vähemmän. Syy on siinä, että siirrytään räntäilmastosta vesisadeilmastoon. Sisämaassa ja pohjoisessa sen sijaan jäätävät sateet lisääntyvät, kun näillä alueilla siirrytään lumi-ilmastosta räntäilmastoon.

Jäätävä sade ja liukkaus on ollut haaste myös pääkaupunkiseudun autoilijoille, kertoo komisario Juha Haapalainen Helsingin poliisista. Liukkaalla kelillä on sattunut kolareita, mutta tilastoja ei ole tehty.

”Yön jälkeen jotkut paikat ovat olleet erittäin liukkaita.”