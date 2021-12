Päihteidenkäyttäjät häiritsivät Töölön ”kyläkauppiasta”, kunnes nerokas oivallus päätti jatkuvan näpistelyn – ”Meillä on ollut tosi rauhallista”

Kyräilyn ja vastakkainasettelun sijaan lähikauppias päätti tutustua Ruusulankadun päihde- ja mielenterveys­ongelmista kärsiviin asukkaisiin. Nyt he tekevät yhteistyötä ja ilkivalta on vähentynyt.

Päihdeongelmien kanssa paininut Kassu totuttelee työelämään Töölöntorin K-marketissa, jota paikalliset kutsuvat ”Ollin kaupaksi”. Taustalla on kauppias Olli Piekkala.

Päihteiden kanssa vuosia painiskellut Kassu, 28, syöttää pahvilaatikoita litistimeen Töölöntorin K-marketissa.

Kun mieluinen työtehtävä varastossa on hoidettu, hän siirtyy täydentämään hyllyjä elintarvikkeilla – ja sitten tyhjentämään niitä: koronavirus on totuttanut monet asiakkaat tilaamaan ruokaostoksensa verkon kautta.

Riittää kaupassa kuhinaakin. Osa ihmisistä haluaa tulla itse valitsemaan palvelutiskiltä mieluisan mateen ja poimimaan litsiluumuja hedelmäosastolta.

Täällä, paikallisten kesken ”Ollin kaupassa”, Kassu totuttelee työelämään. Hän on mukana työtoiminnassa, jota järjestetään nyt ensi kertaa yhteistyössä Sininauhasaatiön tuetun asumis­palvelu­yksikön asukkaiden kanssa.

Ruusulankadulla sijaitseva asumispalveluyksikkö majoittaa helsinkiläisiä nuoria aikuisia, joilla on taustallaan päihde- tai mielenterveysongelmia, osalla molempia. Kassu on yksi asukkaista.

Tavoitteena on, että työtoiminnan kautta Kassu ja muut asukkaat voisivat myöhemmin siirtyä viralliseen työkokeiluun.

Työkokeilusta saa muutaman euron korvauksen alkavalta tunnilta, eikä töihin ole pakko tulla, jos ei huvita. Joustavuus on jaksamisen kannalta tärkeää.

”Siitä on kymmenen vuotta, kun olen ollut viimeksi oikeissa töissä”, Kassu sanoo.

”Ihan mukavaa on ollut. Pikkuhiljaa olen tottunut ja saanut päiviin rytmiä. Ensi askel parempaan arkeen.”

Kassun työpäiviin kuuluu pahvilaatikoiden litistämistä, tavaroiden hyllyttämistä ja asiakkaiden ruokaostosten keräämistä.

Väärälle raiteelle Kassu ajautui kaveripiirinsä myötä. Hän alkoi käyttää päihteitä, lähinnä kannabista.

”Asunto lähti alta, elämä oli kaaosta. Pakottautumista rikolliseen elämään, vaikka se ei ollut oma juttu. Kannabiksen avulla pakenin itseäni, kun en osannut ryhdistäytyä.”

Ruusulankadulla henkilökunta tukee asukkaita arjessa ja ohjaa kohti itsenäistä asumista. Kassu on kehittynyt muutamassa vuodessa valtavasti, kehuvat tiimiesimies Simo Malm ja työvalmentaja Anssi Liikka Sininauhasta.

Kassun mukaan häntä ovat työkokeilun lisäksi auttaneet tietokonepelit, jotka pitävät päihteet pois mielestä.

Julkisuudessa kuva Ruusulankadusta on ollut kaikkea muuta kuin ruusuinen. Tiedotusvälineet ovat uutisoineet tiuhaan järjestys­häiriöistä, ja hälytys­tehtävät ovat työllistäneet poliisia.

Kauppias Olli Piekkalan mukaan ongelmia saa ratkottua parhaiten, kun ihmiset kohtaa ilman ennakkoluuloja.

Häiriökäytös on vaivannut myös Töölön kyläkauppiaana tunnettua Olli Piekkalaa. Hän sai tarpeekseen jatkuvasta näpistelystä ja päätti lähteä ratkomaan ongelmaa omalla tavallaan: syyttelyn sijaan tutustumalla Ruusulankadun asukkaisiin.

Muutama kuukausi sitten Piekkala kävi tapaamassa Ruusulankadun yksikön asukkaita ja ehdotti yhteistyötä.

Lähestyminen jäi mieleen jopa Ruusulankadun henkilökunnalle.

”Se oli tosi erilaista. Olli heitti, että hän voi viedä asukkaita vaikka kalaan”, Sininauhan Anssi Liikka muistelee kohtaamista.

Samantapaista taktiikkaa Piekkala on hyödyntänyt aiemmissa kaupoissaan Malminkartanossa ja Espoon Iivisniemessä. Yhteistyö on tuottanut tulosta, ja näpistely on vähentynyt.

” ”Kun ihmiset tuntevat sinut, kynnys on paljon korkeampi tehdä ilkivaltaa.”

”Kohtaamme porukan ihmisinä ja juttelemme heidän kanssaan. Yritämme tulla lähemmäksi toisiamme, ymmärtää toisiamme. En halua olla räksyttävä kauppias”, hän sanoo.

”Sillä on iso merkitys, että voi tulla kaupalle ja sanoa, että moi Olli. Kun ihmiset tuntevat sinut, kynnys on paljon korkeampi tehdä ilkivaltaa. Meillä on ollut tosi rauhallista koko syksy.”

Iivisniemessä Piekkala kävi koulussa kyselemässä nuorten kuulumisia ja kertomassa kauppiaan työstä.

”Toin omaa persoonaa esille ja kerroin, millaista kauppiaana oleminen on. Että ostamme omalla rahalla kaikki tuotteet.”

Ruusulankadun asumispalveluyksikön työvalmentaja Anssi Liikka (vas.) ja tiimiesimies Simo Malm saavat aiempaa vähemmän palautetta lähistön yrittäjiltä asukkaiden tekosista.

Muutos on huomattu Ruusulankadun asumispalveluyksikössä, jonne tulee nyt aiempaa vähemmän vihaisia yhteydenottoja taloudellista vahinkoa kärsineiltä yrittäjiltä.

Runeberginkadun kukkakauppias on lahjoittanut asukkaille kukka­kranssin kiitokseksi siitä, että nämä pitävät lähialueen siistinä. Asukkaat kiertävät viikoittain Töölössä keräämässä roskia ja käytettyjä huumeneuloja sekä tervehtimässä alueen toimijoita.

Piekkala toivoo, että voisi vielä laajentaa yhteistyötä. Suunnitelmissa on ollut esimerkiksi yhteisiä keikkoja asukkaiden kanssa kierrätysasemalle.

Työtoimintaa järjestetään myös Ruusulankadun yksikön sisällä. Neljä vuotta asukkaana ollut Pasi Hietanen, 40, kokoaa paraikaa kalusteita tuleville asukkaille. Aiemmin päivällä hän on mopannut lattioita ja desinfioinut ovenkahvoja.

Työvalmentaja Anssi Liikka (vas.) ja Pasi Hietanen kokoavat Ikea-pöytää tulevalle asukkaalle Ruusulankadun asumispalveluyksikössä, joka majoittaa päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä nuoria aikuisia.

Käsillä tekeminen on Hietaselle tärkeä osa kuntoutusta.

”Työtoiminta, jota täällä tulee tehtyä, helpottaa elämää huomattavasti, että on jotain muutakin tekemistä kuin olla yksin kotona tai pyöriä kaduilla.”

Hietanen on ammatiltaan sprinkleriasentaja. Hän päätyi hukuttamaan huumeilla huonoa oloaan, jonka kariutunut avioliitto aiheutti. Vuosien varrella aineet kovenivat alkoholista amfetamiiniin.

”Täällä olen päässyt alkoholista eroon, ja tarkoituksena on nyt myös päästä eroon muistakin päihteistä. Kun saan jonkun tehtävän, hoidan sen enkä sinä aikana käy lyömässä tavaraa suoneen. Tämä vähentää narkkaamista.”

Amfetamiininkin käyttöä Hietanen on jo saanut hillittyä, mutta opioideja hän tarvitsee yhä päivittäin. Ensi vuonna alkaa korvaushoito. Sen jälkeen tavoitteena on saada terveys kuntoon ja elämä uudelleen alkuun.

”Toiveena on päästä omaan asuntoon ja hankkia tietotekniikkaan liittyvä ammattitutkinto.”