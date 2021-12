Erittäin huono ajokeli aiheuttaa normaalia enemmän vaaratilanteita. Ylikomisario Dennis Pasterstein julkaisi Twitterissä kuvan matalan kaiteen päälle joutuneesta taksista.

Helsingissä toimivan poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein julkaisi sunnuntai-iltana twiitin, jossa oli kuva metalliesteen tai -aidan päälle juuttuneesta taksista.

”Kaikennäköistä sitä sattuu ja tapahtuu. Vaikken itse ollutkaan työtehtävällä, niin näin ohi ajaessani kuljettajan ilmeestä, että kyllä harmittaa. Niin minuakin”, Pasterstein kirjoitti.

Pasterstein kertoo, ettei tiedä tapauksesta enempää kuin mitä ohi ajaessaan havainnoi. Matala kaide sijaitsee kauppakeskus Redin takana Työpajankadulla.

”Twitter-ketjusta ilmeni, että useampi auto on ajanut samaan kaiteeseen. Laitoin maanantaiaamuna kaupungille palautetta ja pyysin heitä tarkistamaan tilanteen, koska asia kuuluu kaupungille, ei poliisille”, Pasterstein kertoo.

Pastersteinin mukaan kyseessä on kaupungin tiealue, ja kaupunki on antanut luvat liikenteen poikkeusjärjestelyille. Hän pyysi kaupunkia tarkistamaan, onko kaide merkitty riittävän näkyvästi.

”Juuri tältä nimenomaiselta kohdalta puuttuu muun muassa katuvalo. Pystyykö kaiteen havainnoimaan riittävän hyvin? Ilmeisesti ei pysty, koska moni autoilija on joutunut vastaavaan tilanteeseen”, hän sanoo.

Ajokeli on ollut useana päivänä erittäin huono koko Uudellamaalla. Onnettomuusriskejä liikenteeseen aiheuttaa sade, jota voidaan saada sekä lumena että jäätävän kylmänä vetenä.

”Kuljettajan on tällä kelillä keskityttävä vain ja ainoastaan ajamiseen. On mahdollista, että kuljettaja on näprännyt jotain, ja hänen katseensa on herpaantunut sekunniksi tai puoleksi. Sen jälkeen tapaus on niin sanotusti menetetty”, Pasterstein sanoo.

Tapahtumista kertoi ensin MTV Uutiset.