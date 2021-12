Ensimmäinen aluevaltaus on yhteiskäyttöautoja tarjoava suomalainen yritys Omago.

Helsingin entinen pormestari Jan Vapaavuori (kok) aloittaa suomalaisen, vuonna 2017 perustetun yhteiskäyttöautoyhtiö Omagon hallituksen jäsenenä.

Kyseessä on Vapaavuoren ensimmäinen pesti start-up maailmassa. On odotettavissa, että lähiaikoina vastaavia töitä tulee lisää.

”Erilaisia keskusteluja on ollut meneillään useamman start-upin kanssa. Omago on näistä ensimmäinen, joka varmistui. Kaikkia pöydällä olevia firmoja yhdistää jollain tasolla kaupunkikehittäminen”, sanoo edelleen kaupunkikehitysfoorumien puhujana maailmalla kiertävä Vapaavuori.

Vapaavuori ei ole pormestarikautensa jälkeen jäänyt lepäämään laakereilleen.

Hän jakaa parhaillaan aikansa kiinteistökehitysyritys NREP:in vanhempana neuvonantajana, viestintätoimisto Milttonin hallituksen jäsenenä ja osa-aikaisena vanhempana neuvonantajana sekä Suomen olympiakomitean puheenjohtajana.

Start-up maailmassa Vapaavuorta eivät kiinnosta vain hallituspaikat, vaan myös yhtiöihin sijoittaminen. Esimerkiksi Omagoon hän kertoo myös sijoittaneensa.

”Perinteisesti auto on ollut investointi, joka aiheuttaa paljon kuluja, mutta jonka käyttöaste on samalla hyvin alhainen. Siinä ei ole järkeä. Jos ja kun yhteiskäyttöautot tulevaisuudessa yleistyvät, ollaan tilanteessa, jossa autoja on vähemmän mutta niitä hyödynnetään enemmän.”

Vapaavuoren mukaan tämä on hyvä asia niin ilmastonmuutoksen kuin taloyhtiöiden parkkipaikkarakentamisenkin kannalta.

Omagolla on koko Suomessa noin 200 yhteiskäyttöautoa, ja näistä puolet sijaitsee Helsingissä. Firman liikevaihto on nykyisellään 1,2 miljoonaa euroa.