Hieroja pakotti asiakkaansa harrastamaan kanssaan suuseksiä ilman kondomia.

40-vuotias mieshieroja raiskasi 17-vuotiaan asiakkaansa kesken hieronnan. Uhri oli kerran aiemmin käynyt miehen hierottavana, ja tuolloin hieronta oli sujunut tavanomaisesti.

Toisella kertaa uhri oli toivonut ylävartalohierontaa. Puolen tunnin hieronnan jälkeen mies alkoi yllättäen hieroa uhrin pakaroita ja otti tämän alushousut pois. Tämän jälkeen mies kosketteli uhrin intiimialueita ja pakotti tämän harrastamaan suojaamatonta suuseksiä kanssaan.

Uhri meni tilanteessa lukkoon, eikä pystynyt sanomaan tai tekemään mitään. Tilanne oli ahdistava, sillä mies oli selkeästi uhria vahvempi ja kookkaampi. Raiskaus tapahtui vuonna 2018 kuntosalin yhteydessä olevassa hierontatilassa. Kuntosali sijaitsee pääkaupunkiseudulla.

Mies kiisti olleensa ylipäätään seksuaalisessa kanssakäymisessä uhrin kanssa.

Miehen mukaan käytäntönä on ollut, että hierontatilan ovi on ollut raollaan hieronnan aikana. Lisäksi kuntosalin asiakkailla on ollut miehen mukaan tapana käydä täyttämässä juomapullojaan hierontatilassa, joten ihmisiä on saattanut ilmaantua yllättäen samaan huoneeseen kesken hieronnan.

Todistajien mukaan käytäntö on ollut päinvastainen. Hieronnan aikana ovi on ollut kiinni, ja kuntosalin tiskillä on ollut kyltti, joka on kertonut miehen olevan hieromassa. Kukaan ei myöskään ole kulkenut huoneeseen koputtamatta.

Miehellä ei ole virallista hierojan koulutusta, mutta hän on tehnyt hierojan töitä useiden vuosien ajan.

Helsingin hovioikeus piti käräjäoikeuden tuomion voimassa.

Oikeus tuomitsi miehen yhden vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeuteen. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan uhrille korvauksia kärsimyksestä ja raiskauksen aiheuttamasta psyykkisestä oireilusta yhteensä 5 000 euroa.

Tuomiosta voi valittaa, joten se ei ole lainvoimainen.