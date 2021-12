Eläinlääkäri Johanna Raulion teki perheen kissalla koronatestin perheessä levinneen koronataudin jälkeen.

Vantaalainen eläinlääkäri Johanna Raulio yllättyi sunnuntaina perin pohjin.

Päivittäistavarakaupoissa myytävä antigeenitesti nimittäin näytti, että Raulion kissa olisi koronapositiivinen.

”Tulos ei ollut epäselvä, se oli selkeästi positiivinen”, Raulio sanoo.

Raulion perheessä on kaksi kissaa. Niistä toinen oli oireili viime viikon lopulla: se aivasteli, oli nuutunut ja söi huonosti. Kuumetta kissalla ei ollut.

Raulio testasi kissan silkasta mielenkiinnosta: hän oli huomannut sosiaalisessa mediassa tuttavansa, Helsingin yliopistossa eläinlääketieteen opiskelijoita opettavan Mikael Nikun päivityksen. Niku keräsi sosiaalisen median päivityksiinsä kokemuksia, joissa kotikissoille tehdyt testit osoittivat positiivista tulosta.

”Tein kissalle testin, koska minua kiinnosti saada tietää, mitä se näyttäisi. Meillä kotona kaikki perheenjäsenet olivat juuri sairastaneet koronan, eristys päättyi viikonloppuna. Koska kissa vaikutti kipeältä, ajattelin, että katson, miten testi reagoi.”

Ruokaviraston mukaan koronavirus voi tarttua ihmisestä lemmikkiin.

Raulio ihmettelee kissan poikkeuksellisen vahvaa positiivista testitulosta.

”Tulos saattoi olla väärä positiivinen, tai vaihtoehtoisesti kissa eritti vahvasti koronavirusta. Kissoilla on omia koronaviruksia, mutta niiden ei pitäisi reagoida testiin. Kissojen koronaviruksilla on itämisaika kuten ihmistenkin koronaviruksilla, eli kyllä kissa on sen meiltä ilman muuta saanut”, Raulio kertoo.

Kolme vuorokautta sairastanut kissa oli tiistaiaamuna oireeton.

Ruokaviraston sivuille kootun päivittyvän tiedon mukaan ne lemmikit, jotka ovat saaneet tartunnan, ovat tyypillisesti olleet läheisessä kontaktissa koronavirustautiin sairastuneen henkilön kanssa, joten viruksen epäillään tarttuneen lemmikkiin sairastuneesta ihmisestä.

Tartunnan saaneilla koirilla ja kissoilla ei yleensä ole havaittu oireita. Ruokaviraston mukaan joissakin tapauksissa kissoilla on kuitenkin esiintynyt esimerkiksi hengitystie- tai ruuansulatuskanavaoireita, joiden yhteyttä koronavirustartuntaan on vaikea arvioida.

Tämänhetkisen tiedon perusteella koronaviruksen tarttuminen ihmisestä lemmikkiin on hyvin harvinaista.

Ruokavirastoon on tämän vuoden aikana ilmoitettu kahdesta lemmikkieläimen koronaepäilystä, joista toinen oli kissalla ja toinen koiralla. Ruokavirasto tutki koiran näytteet, ja tulos oli negatiivinen. Kissasta ei otettu näytteitä.

Muissa laboratorioissa tutkituista lemmikkien näytteistä Ruokavirastolla ei ole tietoa.

Lemmikkien tartunnoilla ei vaikuta olevan merkitystä taudin leviämisessä.

Maailmalla ei ole toistaiseksi raportoitu yhtään lemmikkieläimestä, muusta kotieläimestä tai luonnoneläimestä ihmiseen siirtynyttä covid-19-tartuntaa.

Ihmisten rokottaminen tautia vastaan suojaa myös tartunnalle alttiita eläimiä, kun viruksen kierto ihmisissä vähenee.

Ruokavirastosta todetaan, että mihin tahansa infektiotautiin sairastuneen henkilön on hyvä välttää eläinten tarpeetonta käsittelyä ja pestä kädet huolellisesti esimerkiksi ennen lemmikkien ruokien käsittelyä.

