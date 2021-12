”Ota rakas paita pois” – Lapsiin kohdistuva seksuaali­rikollisuus on muuttunut nopeasti, näin toimivat ”ammattimaistuneet” rikolliset

Lapseen kohdistuvat seksuaalirikokset siirtyivät sosiaaliseen mediaan, ja nyt tekijät tavoittavat kymmenittäin uhreja sormia näpäyttämällä.

Ensimmäinen yhteydenotto tuli alkusyksystä 2018.

Aluksi viestit olivat olleet aivan tavallista keskustelua teinipoikien välillä. Sitten jotain tapahtui. Viestien sävy muuttui.

”Ota rakas paita pois”, keskustelun aloittanut osapuoli kirjoitti.

Viesteihin tuli mukaan seksuaalista kielenkäyttöä ja pyyntöjä kuvista. Lähettäjä lupasi kuvista rahaa ja pyysi pian intiimejä videoita.

”Oot parasta, mun söpöliini.”

Viestittely jatkui aina kevääseen 2020 saakka.

Neljätoistavuotias poika on kertonut myöhemmin poliisille kuvitelleensa koko ajan viestittelevänsä itseään ehkä 1–2 vuotta vanhemman pojan kanssa. Todellisuudessa hän keskusteli vuonna 1973 syntyneen miehen kanssa.

Viestikeskustelut miehen ja uhrin numero 13 välillä tulevat ilmi Helsingin käräjäoikeuden viime kesänä antamasta välituomiosta. Kymmenistä alaikäisiin poikiin kohdistuneista seksuaalirikoksista syytetään 48-vuotiasta miestä.

Kesällä käräjäoikeus määräsi vastaajan mielen­tila­tutkimukseen, jonka jälkeen asia ratkaistaan tuomiolla.

Kyseinen rikosepäily on vain yksi monista laajoista lapsiin kohdistuneista seksuaali­rikos­vyyhdeistä, joita poliisi on tutkinut.

Viime vuosien aikana rikosvyyhdet ovat kasvattaneet kokoaan. Uhreja saattaa olla useista kymmenistä jopa satoihin. Voidaan puhua jopa rikostyypin muuttumisesta: teot ovat ammattimaistuneet, ja tekijät osaavat manipuloida lapsia ja nuoria äärimmäisen taitavasti.

Yksi ja ehkäpä suurin selittävä tekijä on kuitenkin se ilmeisin – internet ja erityisesti sosiaalinen media. Sosiaalinen media on rikoksentekijän näkökulmasta mahdollisuuksien pelikenttä.

Siinä missä hieman yli parikymmentä vuotta sitten lapsia pystyi lähestymään lähes pelkästään kasvokkain, nyt tekijät voivat lähettää minuutissa viestejä kymmenille alaikäisille.

”Sanoisin, että nykyisin on aika vähän juttuja, joissa ei ole mitään kytköksiä sosiaaliseen mediaan. Pois lukien lähisuhteessa tapahtuneet hyväksikäytöt”, kertoo rikoskomisario Jutta Antikainen Helsingin poliisista.

Rikollisten tai rikosten määrää on hankala arvioida määrällisesti, sillä poliisin tietoon näistä teoista tulee vain osa. Internet mahdollistaa myös rajat ylittävät rikollisuuden, jolloin tekijä saattaa jäädä tyystin pimentoon.

Laajat, sosiaaliseen mediaan linkittyvät vyyhdit ovat kuitenkin jo arki­päivää rikos­tutkinnassa. Helsingin poliisissa on tälläkin hetkellä tutkittavana rikossarja, jonka uhriluku saattaa nousta sataan alaikäiseen.

Taitavimmat tekijät toimivat suunnitelmallisesti ja osaavat taktikoida saadakseen uhrien luottamuksen puolelleen.

Antikaisen mukaan nämä ”tosi tekijät” ovat taitavia manipuloimaan. He saattavat perustaa useita rinnakkaisia profiileja eri palveluihin ja esiintyä niissä eri-ikäisinä tai eri sukupuolen edustajina.

”Jos on vaikka harrastuksiin liittyviä foorumeita, niin he voivat tekeytyä esimerkiksi heppafaneiksi ja esiintyä nuorena tyttönä”, Antikainen kuvailee.

Tekijät voivat myös käyttää hyödykseen pelimaailmaan liittyvää kovaa kilpailua ja tarjota esimerkiksi pelin sisäisiä hyödykkeitä kuvia vastaan.

Tekijät eivät ole Antikaisen mukaan mikään yhteneväinen joukko, vaan heidän tekotapansa ja motiivinsa vaihtelevat.

Tyypillisesti kyse on joko siitä, että tekijä haluaa lähettää lapselle seksuaalista tai väkivaltaista kuvamateriaalia taikka saada lapsi ottamaan itsestään kuvia tai video­materiaalia. Voi siis olla, että tekijän tavoitteena ei ole tavata lasta lainkaan, vaan rikokset tapahtuvat käytännössä kokonaan netin välityksellä.

Helsingin hovioikeus käsitteli viime keväänä rikossarjaa, jossa 31-vuotiaan espoolais­miehen katsottiin syyllistyneen useisiin törkeisiin ja perus­muotoisiin lapsen seksuaalisiin hyväksi­käyttöihin. Tekijä lähestyi 8–14-vuotiaita tyttöjä muun muassa Instagramissa ja Snapchatissa.

Sosiaaliseen mediaan ja yleisesti internetiin liittyvä ikävä tosiasia on se, että kukaan ei ole täysin turvassa.

”Kyse on perimmiltään tekijän kyvystä houkutella lapsi kontaktiin. Ei lapsi tai nuori välttämättä ymmärrä, että heihin kohdistuu rikokseen tähtäävää viestintää”, kertoo Suojellaan lapsia -järjestön toiminnan­johtaja ja erityis­asian­tuntija Nina Vaaranen-Valkonen.

Suojellaan lapsia on vuonna 2019 perustettu järjestö, jonka tavoitteena on ehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ja tuottaa aiheesta asian­tuntija­tietoa.

”Suomessa älylaitteita käyttävät jo hyvin nuoret lapset. Meidän pitäisi opettaa lapsia liikkumaan digi­maailmassa ihan samalla tavalla kuin fyysisessä liikenteessäkin”, hän korostaa.

Yksi osa Vaaranen-Valkosen työtä on ollut analysoida ja luokitella verkosta löytyvää CAM-materiaalia (child abuse material) ja luokitella sitä numerokoodeittain.

Kuvamateriaalia jaetaan yhtä lailla avoimen kuin pimeänkin verkon puolella. Suojellaan lapsia -järjestö on runsaan vuoden ajan tutkinut pimeän verkon CAM-materiaalin käyttäjiä. Tutkimuskyselyihin vastanneita on jo yli 13 000.

”Alle 11-vuotiaista länsimaalaisen näköisistä lapsista halutaan kuva­materiaalia, ja tätä materiaalia on tarjolla eniten”, Vaaranen-Valkonen kertoo.

Tutkimuksissa ilmenee, että kaikilla tätä materiaalia käyttävillä henkilöillä ei välttämättä ole seksuaalista kiinnostusta lapsiin.

EU-tasolla kuvamateriaalin määrä on viime vuosina räjähtänyt käsiin. Samaan aikaan lasten itsensä kuvaama materiaali lisääntyy. Kuvia on otettu esimerkiksi älypuhelimella itselaukaisimella kylpyhuoneessa tai makuuhuoneessa.

”Tyypillistä on, että lapsi pakotetaan tekemään hävettäviä asioita. Mitä enemmän teoista koituu häpeää, sitä syvemmän hiljaisuuden tekijä itselleen varmistaa”, Vaaranen-Valkonen kertoo.

Häpeä vaikuttaa myös siihen, kuinka iso osa lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ylipäätään tulee poliisille tietoon. Yksi poliisille tehty rikosilmoitus voi tutkittaessa paljastua vuosia kestäneeksi rikossarjaksi.

”Lapsilla näihin liittyy niin paljon häpeää ja syyllisyyttä. He voivat olla hyvin traumatisoituneita”, Antikainen kertoo.

Häpeä ja hiljaisuus ilmenevät erityisesti alaikäisiin poikiin kohdistuneissa seksuaali­rikoksissa, etenkin jos tekijänä on ollut mies.

Vaaranen-Valkonen tähdentää, että riippumatta siitä, mitä tekijä on saanut lapsen tai nuoren tekemään, vastuu ja syyllisyys on aina tekijän – ei koskaan lapsen tai hänen vanhempansa.

”Meillä on vertaistukiryhmissä paljon vanhempia, jotka ovat antaneet lapsilleen ohjeistusta netin käytöstä. Se on tärkeää, mutta ei välttämättä auta, jos tekijä on taitava manipuloija.”

Yhden konkreettisen neuvon Vaaranen-Valkonen antaa – puhelinparkin käyttö. Älylaitteet eivät kuulu iltaisin kylpyhuoneeseen eivätkä lapsen makuu­huoneeseen. Rajat puhelimen käyttöön on helpompi asettaa varhain.

Ohjeita lasten ja nuorten turvalliseen digiarkeen Tietojen suojaus ja tietoturva Lapselle on hyvä opettaa, millaisia seurauksia klikkauksista voi olla. Lapsen kuvia tai tietoja ei tulisi jakaa eteenpäin ilman lupaa. Läsnäolo myös digimaailmassa Vähättelyn sijaan aikuisen kannattaa kiinnostua siitä, missä ja mitä lapsi verkossa tekee. Palveluista ja netin käytöstä on hyvä jutella arjessa ilman arvottamista ja muistaa myös nettiyhteisöjen merkitys lapselle. Rajojen vetäminen Netissä voi olla vaikea sanoa ei, kun vastapuolta ei näe. Aikuisen tuella rajojen asettamisessa voi kehittyä. Lapsen kanssa on myös hyvä jutella ääneen, minkälainen toiminta on oikein ja mikä väärin. Lepoaika Digitaaliset palvelut ovat houkuttelevia, ja niihin voi upota helposti paljon aikaa. Myös lapsi tarvitsee taukoa verkkomaailmasta. Lähde: Pelastakaa Lapset Ry, https://www.netari.fi/

