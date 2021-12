Main ContentPlaceholder

Kaupunki | Uiminen

”Tilanne on vähän stressaava” – Vanhuksia ajautunut vaikeuksiin koronapassin vuoksi Helsingin uimahalleissa

Koronapassin käyttöönotto uimahalleissa on sujunut pääosin hyvin ja valvontaa on kiitelty, kertovat hallipäälliköt. Joitain ylilyöntejäkin on silti tullut.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Itäkeskuksen uimahallissa on lisätty henkilökuntaa koronapassien tarkastamiseen ja neuvontaan. Arkistokuva Itäkeskuksen uimahallista.

Helsingin kaupungin uimahallit ja sisäliikuntapaikat ovat edellyttäneet asiakkailta koronapassia viime viikon tiistaista lähtien. Ohjeistus koskee myös Helsingin Urheiluhallien ylläpitämiä urheilupaikkoja. Todistusta edellytetään kaikilta yli 16-vuotiailta asiakkailta. HS kysyi Helsingin uimahalleista, miten koronapassin käyttöönotto on vaikuttanut niiden toimintaan. Malmin uimahallin hallipäällikkö Janne Hartonen sanoo, että uimahallin kävijämäärä on vähentynyt jonkin verran kaikissa ikäryhmissä koronapassin käyttöönoton jälkeen. ”Ei kovin merkittävästi, mutta jonkin verran. Ehkä vanhusten osalta enemmän. Ihmiset ovat olleet ymmärtäväisiä ja jopa kiitelleet siitä, että passi on otettu käyttöön.” Hartonen sanoo, että koronapassin tarkastaminen on sujunut rauhallisesti, eikä ongelmia ole juuri ollut. ”Jonkin verran on ollut sitä, ettei matkapuhelintekniikka ole hallinnassa ja olemme ohjanneet hakemaan rokotustodistuksen rokotuspaikalta. Hyvin on sujunut ja hekin ovat saaneet sen sitten hommattua.” Itäkeskuksen uimahallin hallipäällikkö Oleg Jauhosen mukaan asiakkaita ei ole jouduttu juuri käännyttämään pois koronapassin puuttumisen vuoksi. ”Se on kuitenkin tiedossa, että niitä tarkistellaan. Kävijämäärässä on ollut pientä laskua, mutta mitään merkittävää se ei ole ollut.” Jauhonen arvelee, että kävijämäärän lasku johtuu myös epidemiatilanteen heikkenemisestä. Hän kertoo, että Itäkeskuksen uimahallissa on lisätty henkilökuntaa koronapassien tarkastamiseen ja neuvontaan. ”Tilanne on ehkä ollut vähän stressaava vanhuksille, jos ei ole ihan varma miten sitä puhelinta käytetään ja miten sieltä ladataan koronapassi.” Mäkelänrinteen uintikeskuksen hallipäällikkö Nipa Avén sanoo, että henkilökunta on ohjeistanut tarvittaessa varsinkin iäkkäitä koronapassin käyttöönotosta. Hän kertoo, että ihmisiä on käännytetty koronapassin puuttumisen vuoksi lähinnä käyttöönoton ensimmäisinä päivinä. ”Ylilyöntejäkin on tapahtunut, kun asiakkaalla on ollut huono päivä ja ei ole koronapassia ollut mukana. Toivottaisiin, että asiakkaat osaavat käyttäytyä hyvin ja asiakaspalvelijoita ei syyllistetä koronapassin kysymisestä.” Pirkkolan liikuntapuiston uimahallin tiimiesimies Teijo Korva arvioi, että asiakasmäärien väheneminen on ollut suurinta iäkkäimpien asiakkaiden osalta. Itäkeskuksen uimahallin hallipäällikkö Oleg Jauhosen lailla hän arvelee, että väheneminen johtuu myös yleisesti epidemiatilanteen pahentumisesta. ”Alussa käännytettiin noin 10 asiakasta päivässä. Tällä hetkellä ei varmaan enää ketään. Monikin on ollut tosi tyytyväinen, että asiaa valvotaan.” Korva sanoo, että iäkkäät asiakkaat ovat yllättävänkin hyvin osanneet käyttää koronapassia. ”Olemme yrittäneet auttaa ja opettaa, mistä passi löytyy ja miten se toimii.” Vuosaaren uimahallin hallipäällikkö Tarja Korvenpää kertoo, että koronapassittomia jouduttiin käännyttämään pois viime viikolla muutama päivässä. ”Koronapassi on otettu ilolla vastaan ja osa entisistä asiakkaista on tullut takaisin, kun passi otettiin käyttöön. Ikäihmisten omaiset ovat auttaneet ja he ovat saaneet niitä jopa kännyköihin.” Koronatodistuksen voi ladata Omakanta-palvelusta ja se toimii mobiililaitteissa tai paperilla tulostettuna. Koronatodistuksen voi tulostaa Helsingissä kirjastossa. Helmet-alueen kirjastojen henkilökunta auttaa tarvittaessa koronapassin lataamisessa, tulostamisessa tai kuvakaappauksen ottamisessa. Jos Omakannan käyttäminen ei ole mahdollista, esimerkiksi pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen puuttumisen vuoksi, todistuksen voi hakea Helsingissä rokotuspisteeltä. Koronatodistus voidaan tulostaa rokotuspisteellä henkilöllisyystodistusta tai Kela-korttia vastaan. Todistus tulostetaan rokotuspisteellä vain siinä tapauksessa, jos sen tulostaminen tai tallentaminen omalle laitteelle Omakannasta ei ole muulla tavoin mahdollista. Koronatodistuksen tulostamiseen ei tarvita ajanvarausta. Todistus suositellaan hakemaan rokotuspisteeltä arkisin kello 12–15. Koronapassin saavat henkilöt, joilla on kaksi rokotusannosta tai, jotka ovat sairastaneet koronan ja saaneet lisäksi yhden koronarokotuksen.