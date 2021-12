Hovioikeuden mukaan ankaraa rangaistusta puolsi teon pitkäkestoisuus ja erilaiset tekotavat.

Helsingin hovioikeus on tuominnut vuonna 1959 syntyneen miehen 10 vuoden vankeusrangaistukseen törkeästä lapsenraiskauksesta, useista törkeistä raiskauksista ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Teot ovat tapahtuneet Tuusulassa vuosien 2017 ja 2020 välillä. Uhrin tarkka ikä ei tule tuomiossa ilmi, mutta hän on ollut tekojen alkaessa alle 16-vuotias.

Oikeuden mukaan kyse on ollut vakavasta lapseen kohdistuneesta seksuaalirikosten kokonaisuudesta. Teot ovat pitäneet sisällään useita yhdyntöjä, joita on tapahtunut vuosien aikana keskimäärin ainakin kerran kuukaudessa.

Raiskauksiin on liittynyt väkivaltaa ja väkivallalla pelottelua, jolloin uhri on pakotettu erinäisiin seksuaalisiin tekoihin.

Tuomittu Jarmo Tapani Ojanen, 62, kiisti syyllistyneensä rikoksiin ja vaati Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden antaman tuomion hovioikeudessa syytteiden hylkäämistä.

Hovioikeus piti käräjäoikeuden tapaan Ojasen esittämiä väitteitä vaihtoehtoisista tapahtumankuluista epätodennäköisinä, eivätkä ne saaneet tukea muusta näytöstä. Uhrin kertomus sen sijaan sai tukea esimerkiksi lääkärinlausunnosta ja DNA-tutkimuksesta.

Uhrin kertomuksen mukaan tekijä oli joinakin tekokertoina ollut humalassa ja käyttäytynyt tuolloin erityisen väkivaltaisesti.

Vankeusrangaistuksen lisäksi tuomittu velvoitettiin maksamaan uhrille henkisestä kärsimyksestä 50 000 euron korvaukset ja lisäksi 10 000 euroa kivusta ja muusta fyysisestä haitasta.

Törkein vastaajan syyksi luetuista rikoksista oli törkeä lapsenraiskaus.

Kyseessä on verrattain uusi rikosnimike, joka tuli voimaan keväällä 2019. Törkeästä lapsenrangaistuksesta säädetty rangaistusasteikko on 4–12 vuotta vankeutta. Nimikkeestä on tässä vaiheessa olemassa vain vähän rangaistuskäytäntöä.

Hovioikeus katsoi, että pelkästään törkeästä lapsenraiskauksesta tulisi tässä tapauksessa rangaista kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksella.

Hovioikeus perusteli rangaistusasteikon ankarampaa tulkintaan muun muassa teon pitkäkestoisuudella ja sillä että se on sisältänyt useita eri tekomuotoja.