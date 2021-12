Koronan tartunnanjäljitys on tukossa pääkaupunkiseudulla – Altistuneita tavoitetaan niin myöhään, että karanteeni olisi jo loppunut

Tartunnanjäljityksessä keskitytään nyt riskiryhmien kanssa työskenteleviin ja omikron-tapauksiin.

Pääkaupunkiseudulla koronaviruksen tartunnanjäljitys on ruuhkautunut pahasti.

Vantaalla pahimmillaan altistuneet tavoitetaan vasta 1,5 viikon jälkeen altistumisesta, kertoo Vantaan terveyspalvelujen vs. johtaja Eila Koivunen sähköpostitse.

Espoossa tilanne on samankaltainen. Tartuntataudeista vastaavan lääkärin Topi Turusen mukaan välillä altistumisesta on voinut kulua jo toista viikkoa, kun altistunut saadaan tavoitettua.

Maallikon silmin tilanne voi näyttäytyä täysin järjettömältä.

Jos koronavirukselle altistunut määrätään karanteeniin, on karanteeni yleensä kymmenen päivää. Pahimmillaan altistuneet saadaan kiinni siis vasta sen jälkeen, kun mahdollinen karanteeniaika olisi jo päättynyt. Jos altistunut on saanut kaksi rokoteannosta, lähtökohtana on, ettei häntä määrätä karanteeniin.

Onko jäljittämisessä enää mitään järkeä?

Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosompin mukaan kyllä ja ei.

”Vielä on tilanteita, joissa tartunnanjäljityksestä on oikeasti hyötyä”, Isosomppi sanoo.

Jäljityksellä pystytään vaikuttamaan suuren riskin tilanteisiin, kuten hoivakotien tartuntoihin. Lisäksi sairastavien kanssa samassa asunnossa asuvilla perheenjäsenillä on suuri riski saada tartunta.

Tartunnanjäljityksen tilanne on muuttunut merkittävästi, sillä ihmisillä on epidemian alkuvaihetta runsaasti enemmän kontakteja.

”Jäljityksestä on edelleen hyötyä, kun se kohdennetaan korkean riskin tilanteisiin. Laajamittaisesta tartunnanjäljityksestä ei ole pääkaupunkiseudulla enää samanlaista hyötyä kuin epidemian alkuvaiheessa.”

Sanna Isosomppi kuvattuna kuluvan vuoden helmikuussa.

Toinen syy tartunnanjäljityksen jatkamiselle on laki.

”Jäljitys on lakisääteistä, joten sen vuoksi toimintaa jatketaan. Yritämme toki päästä jäljityksessä ajan tasalle palkkaamalla koko ajan lisää jäljittäjiä”, kertoo Eila Koivunen.

Muuttunut koronavirustilanne on johtanut siihen, että jäljitysstrategioita on jouduttu muokkaamaan. Aiemmin pystyttiin tavoittamaan kaikki altistuneet nopeasti, mutta nyt on pakko priorisoida, kertoo Topi Turunen.

Espoossa priorisoidaan tällä hetkellä hoivakoteihin ja omikron-muunnokseen.

”Omikron-epäilyt selvitetään ensimmäisten joukossa”, Turunen kertoo sähköpostitse.

Hoivakotien altistumiset saadaan Turusen mukaan usein selville vuorokauden sisällä. muissa korkeariskisissä tapauksissa viive on muutamia vuorokausia. Lopuissa tapauksissa jäljitysajat vaihtelevat reilusti.

”Voimavarat keskitetään siihen, että saamme riskiryhmiä koskettavat tai muuten korkeariskiset altistustilanteet selvitettyä mahdollisimman nopeasti.”

Helsingissä tartunnanjäljityksen parissa työskentelee parhaillaan noin 130 henkeä, Espoossa noin sata ja Vantaalla 50–60. Tartunnan saaneita ja altistuneita yritetään tavoittaa sekä puhelimitse että tekstiviestitse.

Jokaisessa kaupungissa kaikki altistuneet yritetään yhä tavoittaa tavalla tai toisella. Jos kyse ei ole riskiryhmien parissa työskentelevistä tai iäkkäistä ihmisistä, kanavana on usein tekstiviesti. Suuri osa sairastuneista ja altistuneista saadaan yhä tavoitettua, vaikka ajat vaihtelevat runsaasti.

Kaikissa kaupungissa tehtäviin yritetään rekrytoida lisää työvoimaa. Vaikka apua saataisiin ripeästi, ei se tuo helpotusta heti pahasti ruuhkautuneeseen jäljitykseen.

”Jatkuvasti muuttuneet ohjeet lisäävät työmäärää, ja perehdyttäminen on haasteellista”, Koivunen toteaa.

Terveydenhuollon henkilökuntaa revitään myös joka suuntaan, eikä jäljitykseen voida pistää kaikkia paukkuja, vaikka lisäkäsille olisikin kysyntää.

”Tunnustamme, että tällä hetkellä on myös polttavampia tarpeita. Rokotusten eteneminen on kriittistä terveydenhuollon kantokyvyn ja pandemian hallinnan kannalta. On myös paljon hoitovelkaa, eikä perusterveydenhuollosta voi siirtää tässä vaiheessa resursseja jäljitykseen”, Isosomppi sanoo.